David Alonso (15): Dritter GASGAS-Pilot in Portimão

David Alonso, der letztjährige Gesamtsieger im Red Bull MotoGP Rookies Cup, gibt beim Portugal-GP mit dem Valresa GASGAS Aspar Team ein Gastspiel in der Moto3-WM.

Neben Sergio Garcia und Izan Guevara bringt das GASGAS-Werksteam am kommenden Wochenende in Portimão mit David Alonso einen dritten Fahrer an den Start: Der junge Kolumbianer, der für das Aspar Team die Junioren-WM 2022 bestreiten wird, absolviert einen Wildcard-Einsatz in der Moto3-WM.

Zur Erinnerung: Sein WM-Debüt gab Alonso bereits im Vorjahr beim Emilia Romagna-GP in Misano mit Platz 22, als er den verletzten Garcia vertrat. Sein Status als Rookies Cup-Champion ermöglicht ihm diese GP-Teilnahmen, obwohl er erst am Montag nach dem Portugal-GP seinen 16. Geburtstag feiert.

«Ich freue mich sehr, wieder in der WM antreten zu dürfen. Das Gute ist, dass es nicht mein Debüt ist, ich fuhr schon im Vorjahr in Misano, also weiß ich, wie so ein Rennwochenende abläuft. Für mich ist es aber das erste Rennen der Saison, es wird mir als Vorbereitung auf die Junioren-GP dienen», erklärte Alonso. «Mein Ziel ist, zu lernen und den Moment und die Gelegenheit, die mir das Team gibt, zu genießen, um so viele Informationen wie möglich mitzunehmen, die ich dann später in meiner Meisterschaft anwenden kann.»