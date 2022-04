Rookies Cup 2022: Mehr als die Hälfte des Feldes neu

Der Red Bull MotoGP Rookies Cup 2022 begann zu Beginn dieser Woche mit den Testfahrten in Portimão – mit Freddie Heinrich und Jakob Rosenthaler. Gustl Auinger und Dani Ribalta äußern sich zum Auftakt.

26 junge Nachwuchstalente auf KTM RC 250 R-Maschinen bilden das Startfeld für die 16. Saison des Red Bull MotoGP Rookies Cup, die von 22. bis 24. April mit dem Portugal-GP in Portimão beginnt. Bereits in dieser Woche fand im «Autódromo Internacional do Algarve» der dreitägige Test für die Rookies statt, allerdings vor allem am Montag unter erschwerten Wetterbedingungen. Im Laufe des Dienstags besserten sich die Verhältnisse, am Mittwoch folgte noch ein guter Testtag – mit einem von vier auf sechs Sessions aufgestockten Programm, um die verlorene «track time» aufzuholen.

Gustl Auinger, seit Beginn des Nachwuchsprojekts 2007 als Riding Coach im Red Bull Rookies Cup tätig, erklärte zu den Testfahrten, die eine neue Saison einläuten: «Es ist zu Beginn einer Saison immer dasselbe, wir fühlen eine so große Verantwortung den Fahrern gegenüber und hoffen, dass wir die richtigen Youngsters eingeladen haben, die diese Erfahrung genießen und das Beste aus dieser Chance machen können.»

«Das Wetter hat uns nicht gerade freundlich empfangen, es war also zu Beginn schon mehr Drama als erhofft, aber es war wunderbar zu sehen, wie sich die Fahrer dann zurechtgefunden haben. Auf trockener Strecke haben sie sich schnell verbessert und der Unterschied zwischen den Newcomern und den Fahrer mit mehr Erfahrung ist jetzt schon sehr klein. Sie kommen alle gut miteinander aus und helfen sich hier und da ein bisschen gegenseitig. Das ist großartig zu sehen.»

Der zweite Riding Coach Dani Ribalta stimmte ihm zu: «Im Vorjahr stieg eine große Gruppe aus dem Cup auf, dieses Jahr haben wir viele Neulinge, aber ich glaube, dass wir sehr enges und schnelles Racing sehen werden. Die Zeiten sind schon gut. Auch die Fahrer, die im Cup verblieben sind und im Vorjahr nicht zu den schnellsten zählten, haben im Winter gearbeitet und wir können sehen, wie sich ihre Fähigkeiten verbessert haben. Es wird eine interessante Saison.»

14 der 26 Fahrer sind Neulinge, das entspricht 53,8 Prozent. Aus deutschsprachiger Sicht interessant: Freddie Heinrich und Jakob Rosenthaler sind wieder mit von der Partie.

Besonderer Ansporn für die Rookies: Mit Enea Bastianini führt aktuell ein Cup-Absolvent die MotoGP-WM an!

Folgende Fahrer von 2021 blieben 2022 im Cup

5 Tatchakorn Buasri THA

8 Eddie O‘Shea GBR

9 Freddie Heinrich GER

14 Cormac Buchanan NZL

21 Demis Mihaila ITA

29 Harrison Voight AUS

42 Soma Görbe HUN

48 Gabin Planques FRA

58 Luca Lunetta ITA

77 Filippo Farioli ITA

78 Jakob Rosenthaler AUT

95 Collin Veijer NED

Neue Fahrer für 2022

2 Amaury Mizera FRA

10 Guillermo Moreno MEX

11 Ruché Moodley RSA

12 Jacob Roulstone AUS

14 Angel Piqueras ESP

27 Rico Salmela FIN

28 Máximo Quiles ESP

55 Alex Venturini ITA

57 Danial Shahril MAL

67 Casey O’Gorman GBR

69 Marcos Ruda ESP

81 Luciano Lorenz BEL

93 Fadillah Aditama INA

99 José Rueda ESP