Aragón: David Alonso Rookies Cup-Champion 2021

Platz 3 am Samstag des Aragón-GP reichte dem Kolumbianer David Alonso, um sich frühzeitig den Gesamtsieg im Red Bull MotoGP Rookies Cup 2021 zu sichern. Der Tagessieg ging hingegen an Daniel Holgado.

Im vorletzten Rennen des Red Bull MotoGP Rookies Cups 2021 in Aragón ging der Hole-Shot an Pole-Setter Daniel Holgado, dahinter reihten sich David Alonso und der Auftaktsieger aus Portimão, Diogo Moreira, ein. Alonsos Rivale im Titelkampf, David Muñoz, schob sich in der ersten Runde bereits von Startposition 7 auf Platz 5 vor.

Innerhalb weniger Runden enteilte eine Sechsergruppe dem Rest des Feldes, darunter die beiden Titelaspiranten Alonso und Muñoz. Während Holgado die meiste Führungsarbeit leistete, entfachten hinter ihm wilde Positionskämpfe, bei denen mehrfach die Ellbogen ausgefahren wurden.

Sechs Runden vor Schluss musste sich der Spanier Ivan Ortolá aufgrund eines technischen Defekts aus der Führungsgruppe verabschieden, sodass noch fünf Rookies um den Sieg kämpften. Am Ende hatte Holgado die Nase vorne und überquerte den Zielstrich 0,131 sec vor David Muñoz.

Den letzten Podestplatz schnappte sich Alonso, doch dieser war für den 15-Jährigen ausreichend, da er mit 34 Punkten Vorsprung vor Muñoz bei noch 25 ausstehenden Punkten uneinholbar ist: «Endlich haben wir es geschafft», fiel dem klein gewachsenen Kolumbianer nach dem Rennen die Last von den Schultern. «Das Rennen war sehr schwierig, da ich etwas nervös war. Ich hatte ein paar Probleme, den Druck zu verwalten, das Rennen dann dennoch auf dem Podest zu beenden war dann sehr positiv. All die harte Arbeit in diesem Jahr hat sich ausgezahlt, ich bin überglücklich über den Gesamtsieg.»

Mit insgesamt sechs Siegen ist der KTM-Pilot bereits genauso erfolgreich wie der letztjährige Cup-Sieger und Moto3-Star Pedro Acosta. Am Sonntag könnte Alonso demnach mit seinem siebten Saisonsieg seine Rookies Cup-Saison perfekt machen.

Ergebnis Red Bull Rookies Cup, Aragón (11. September):

1. Daniel Holgado, 30:44,689 min

2. David Muñoz, 0,131 sec

3. David Alonso, + 0,196

4. Diogo Moreira, + 0,332

5. Matteo Bertelle, + 0,409

6. Daniel Muñoz, + 3,961

7. Taiyo Furusato, + 10,370

8. Alex Millan, + 10,425

9. Luca Lunetta, + 10,596

10. Filippo Farioli, + 10,650

11. Scott Ogden, + 10,833

12. Collin Veijer, + 16,059

13. Sho Nishimura, + 16,133

14. Eddie O´Shea, + 25,443

15. Soma Görbe, + 25,543



Ferner:

19. Freddie Heinrich, + 50,775

Red Bull Rookies Cup, Stand nach 13 von 14 Rennen:

1. Alonso, 232 Punkte. 2. Muñoz David, 198. 3. Holgado, 170. 4. Ortolá, 132. 5. Muñoz Daniel, 118. 6. Bertelle, 117. 7. Moreira, 117. 8. Buasri, 113. 9. Uriarte, 93. 10. Millan, 79. Ferner: 17. Dettwiler, 38. 22. Rosenthaler, 6. 25. Heinrich, 2