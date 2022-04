Portimão: Deniz Öncü auf Pole, drei Stürze von Garcia

Bereits am Freitag stürzte GASGAS-Fahrer Sergio Garcia, in Q2 folgten drei weitere Ausrutscher

Red Bull KTM Tech3-Fahrer Deniz Öncü kämpfte sich bei durchwachsenen Bedingungen in Portimão zur Moto3-Pole-Position, seine zweite Pole nach dem Steiermark-GP 2021. Sergio Garcia (GASGAS) stürzte dreimal.

Passend zum ersten Qualifying der Moto3-WM in Portimão begann es an der Algarve erneut stärker zu regnen. Mit Außentemperaturen von knapp 14 Grad galt es für WM-Leader Dennis Foggia die Hürde zu schaffen, um an Q2 teilnehmen zu dürfen. Dafür musste er in Q1 auf dem 4,592 km langen Kurs unter die ersten 4 kommen. Mit den ersten Sonnenstrahlen des Wochenendes gelang Deniz Öncü, Dennis Foggia, Stefano Nepa und Joshua Whatley der Sprung in das Q2.

Mario Aji (Honda) war nach drei freien Trainings der Schnellste in Portugal. Der Indonesier zeigte seine Regenkünste und zog als Führender in Q2 ein, Diogo Moreira und Ricardo Rossi waren ebenfalls unter den ersten drei Fahrern.

Mit Wind über 25 km/h und der lang ersehnten Sonne, trocknete die Strecke auch immer mehr ab. Das Wasser auf der Ideallinie wurde deutlich weniger. Noch bevor Sergio Garcia eine Rundenzeit fahren konnte, stürzte der GASGAS-Pilot. Der Spanier konnte sein Bike jedoch aufheben und das Qualifying fortsetzen. Tatsuki Suzuki setzte mit 2:06,441 min die erste Richtzeit, die jedoch noch weit von der 2:02,491 min von Aji am Freitag entfernt war.

Nach sechs Minuten stürzte Whatley in Kurve 3 und sorgte somit für gelbe Flaggen in Sektor 1. Mario Aji führte zur Halbzeit der 15-minütigen Q2-Session vor Suzuki und Fellon. Dann stürzte KTM-Fahrer Nepa in Kurve 3, er konnte jedoch sofort weiterfahren.

Fünf Minuten vor dem Fallen der Zielflagge setzte sich Scott Ogden an die Spitze des Feldes. Hinter ihm Aji und Suzuki in der provisorischen Startreihe 1. WM-Leader Dennis Foggia lag zu diesem Zeitpunkt nur auf Platz 17, der Italiener verbesserte sich jedoch auf Platz 10.

Ryusei Yamanaka stürzte drei Minuten vor dem Ende in Kurve 10. Die Strecke wurde immer schneller und Lorenzo Fellon führte zwei Minuten vor dem Ende. Dann stürzte Garcia ein zweites Mal in Kurve 5, dennoch lag er auf Position 5. Einige gelbe Flaggen sorgten für gestrichene Rundenzeiten unter anderem bei Sasaki und Nepa.

In Kurve 7 stürzte Daniel Holgado wild von seiner Red Bull KTM. Das Zeittraining war für ihn damit beendet. Sergio Garcia sorgte kurz vor dem Ende in Kurve 3 für den dritten Sturz in dieser Session.

Die Zeiten wurden am Ende nochmal schneller: Deniz Öncü setzte sich durch und holte sich seine zweite Pole-Position in seiner Karriere. Mario Aji landete hinter dem Türken auf Platz 2, Dritter wurde Lorenzo Fellon. Garcia wurde trotz der Stürze Sechster, Foggia startet am Sonntag von Platz 12.

Moto3-Ergebnis, Portimão, Q2 (23. April):

1. Deniz Öncü, KTM, 2:03,955 min

2. Mario Aji, Honda, + 0,017 sec

3. Lorenzo Fellon, Honda, + 0,492

4. Carlos Tatay, CFMOTO, + 0,546

5. Tatsuki Suzuki, Honda, + 0,608

6. Sergio Garcia, GASGAS, + 1,050

7. Ricardo Rossi, Honda + 1,182

8. Scott Ogden, Honda, + 1,247

9. Izan Guevara, GASGAS, + 1,356

10. Ayumu Sasaki, Husqvarna, + 1,440

11. Andrea Migno, Honda, + 1,653

12. Dennis Foggia, Honda, + 1,817

13. Daniel Holgado, KTM, + 2,012

14. Diogo Moreira, KTM, + 2,315

15. Jaume Masia, KTM, + 2,577

16. Ryusei Yamanaka, KTM, + 3,065

17. Stefano Nepa, KTM, + 3,283

18. Joshua Whatley, Honda, + 4,671