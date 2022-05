Tom Lüthi zu Carlos Tatay (CFMOTO): «Übermotiviert!»

Das PrüstelGP-Team erlebte am letzten Wochenende in Jerez erneut ein Auf und Ab. Während Xavier Artigas mit seiner CFMOTO auf Platz 5 fuhr, stürzte Carlos Tatay bereits nach wenigen Runden im Moto3-Rennen.

Für Xavier Artigas war der fünfte Platz in Spanien sein bestes Saisonergebnis. Der 18-Jährige kam zuvor nicht über zwei sechste Plätze hinaus. In Jerez fuhr er im Moto3-Rrennen bis zur letzten Kurve um einen Podestplatz mit und er verpasste diesen am Ende um 0,2 Sekunden. Der zweite CF-Moto-Fahrer Carlos Tatay musste am Ende des Feldes starten, er stürzte bereits nach drei Runden, blieb aber unverletzt.

Xavier Artigas erklärte nach dem sechsten WM-Lauf:«Ich freue mich über das Rennen, denn der Start ins Wochenende war ziemlich schwierig. Platz 5 ist richtig gut und ich weiß, dass ich in den nächsten Rennen wieder vorne mitkämpfen kann. Beim Bremsen fühle ich mich sehr stark, in den schnellen Kurven muss ich noch besser werden.»

Auch Tatay berichtete am Ende über seine Erfahrungen in Jerez, doch sein Fazit viel weniger erfreulich aus.«Das war nicht das Ende des Wochenendes, wie ich es mir vorgestellt hatte. Durch meine Strafversetzung war es kein einfaches Rennen. Ich musste von Anfang an pushen, um vor in die Spitzengruppe fahren zu können und dabei machte ich einen Fehler und ging zu Boden. Wahrscheinlich hätten wir noch eine gute Position holen können. Ich möchte mich beim Team, unseren Sponsoren und Fans entschuldigen und für Le Mans stärker zurückkommen.»

Seit diesem Jahr ist Tom Lüthi Teammanager im sächsischen Prüstel-Team. Der Schweizer fasste die Leistungen der beiden CFMOTO-Fahrer kurz zusammen. «Vielleicht etwas übermotiviert machte Tatay einen Fahrfehler und ging zu Boden, zum Glück soweit unverletzt. Carlos Tatay wird in Le Mans wieder angreifen, denn er hat im Moment die Pace und den guten Fahrrhythmus», betonte der 125er-Weltmeister von 2005.

«Richtig happy sind wir über Xavier Artigas, der heute im Rennen Spitzenleistung abrufen konnte. Er hatte zu Beginn des Rennwochenendes noch Schwierigkeiten, doch konnte sich steigern und heute sogar um das Podium mitfahren», freute sich Lüthi.

Moto3-Ergebnis, Jerez (1. Mai):

1. Guevara, GASGAS, 22 Rdn in 39:19,873 min

2. Garcia, GASGAS, + 0,061 sec

3. Masia, KTM, + 0,208

4. Öncü, KTM, + 0,319

5. Artigas, CFMOTO, + 0,417

6. Sasaki, Husqvarna, + 0,847

7. Toba, KTM, + 3,787

8. Yamanaka, KTM, + 3,982

9. Holgado, KTM, + 5,811

10. Moreira, KTM, + 6,088

11. Bertelle, KTM, + 11,069

12. Ogden, Honda, + 11,142

13. Ortolá, KTM, + 15,546

14. Migno, Honda, + 15,662

15. Nepa, KTM, + 15,687



Ferner:

18. Foggia, Honda, + 17,529

Fahrer-WM Stand nach 6 von 21 Grand Prix:

1.Garcia 103 Punkte. 2. Foggia 82. 3. Guevara 73. 4. Masia 70. 5. D. Öncü 63. 6. Sasaki 55. 7. Migno 52. 8. Tatay 42. 9. Artigas 37. 10. Toba 36. 11. Moreira 32. 12. R. Rossi 29. 13. Suzuki 27. 14. Yamanaka 24. 15. Holgado 23. 16. Kelso 14. 17. Ortolá 14. 18. Odgen 14. 19. Bartolini 13. 20. McPhee 11. 21. Nepa 8. 22. A. Fernandez 7. 23. Bertelle 6. 24. Fellon 3. 25. Aji 2.

Konstrukteurs-WM:

1. GASGAS 124 Punkte. 2. Honda 103. 3. KTM 98. 4. Husqvarna 66. 5. CFMOTO 61.

Team-WM:

1. GASGAS Aspar Team 176 Punkte. 2. Leopard Racing 109. 3. Red Bull KTM Ajo 93. 4. CFMOTO Racing PrüstelGP 79. 5. Red Bull KTM Tech3, 70. 6. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 66. 7. MT Helmets – MSI 56. 8. Rivacold Snipers 52. 9. CIP Green Power 52. 10. SIC58 Squadra Corse 32. 11. Angeluss MTA Team 22. 12. QJMotor Avintia Racing 19. 13. Vision Track Racing Team 14. 14. Honda Team Asia 2.