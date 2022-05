Krimi in Jerez: GASGAS-Doppelsieg, Foggia punktelos

Das Moto3-Rennen beim «Gran Premio Red Bull de España» entschied Izan Guevara in der letzten Kurve für sich. Sergio Garcia baute mit Platz 2 seine WM-Führung aus.

Zum ersten Mal in der Geschichte standen zwei GASGAS-Piloten an der Spitze eines Moto3-Grids. Es blieb auch nach dem Start bei der Doppelspitze, allerdings ging Sergio Garcia vor Pole-Setter Izan Guevara in Führung. Dahinter reihte sich Leopard-Honda-Pilot Dennis Foggia ein, der allerdings noch in der ersten Runde zwei Plätze an die KTM-Piloten Jaume Masia und Diogo Moreira einbüßte.

In der zweiten Runde löste Guevara seinen Teamkollegen in Kurve 5 an der Spitze ab, während Foggia weiter zurückfiel. Die Top-4 setzten sich bereits etwas von den Verfolgern ab, die zweite Gruppe wurde von Riccardo Rossi angeführt. Allerdings musste der Honda-Pilot aus der SIC58 Squadra Corse einen Long-Lap-Penalty verbüßen, was ihn auf P11 zurückwarf. Er hatte im Warm-up einen Sturz verursacht.

Tech3-Ass Deniz Öncü und CFMOTO-Pilot Xavier Artigas gingen auf die Jagd nach der Spitzengruppe, die nach drei Runden 1,6 sec Vorsprung hatte. Der zweite PrüstelGP-Fahrer Carlos Tatay stürzte schon in der vierten Runde in Kurve 2 (Fahrer ok). CIP-KTM-Pilot Joel Kelso gab das Rennen nach seinem Warm-up-Crash auf.

In der sechsten Runde ging erstmals Jaume Masia in Führung, Garcia und der Red Bull-KTM-Ajo-Star überholten sich mehrmals. Der Kampf an der Spitze sorgte dafür, dass Öncü und Artigas die Lücke innerhalb von zwei Runden schlossen.

Tatsuki Suzuki stürzte in der siebten Runde in Kurve 11 (Fahrer ok), sein Leopard-Teamkollege Foggia fiel unterdessen aus den Top-10.

Nach zehn Runden bildeten weiter Masia, Garcia, Guevara, Artigas, Öncü und Moreira die sechsköpfige Führungsgruppe. Die Positionen wechselten ständig, erstmals zeigte sich auch Artigas auf P1. Davon profitierten Rossi, Holgado und Sasaki, die immer näher kamen – so bildete sich eine neunköpfige Gruppe. Wie Riccardo Rossi hatte auch Ayumu Sasaki schon einen Long-Lap-Penalty verbüßt, der Husqvarna-Werksfahrer hatte im FP3 gebummelt.

Moreira, Holgado und Rossi mussten bald abreißen lassen. Für Moreira kam erschwerend ein Long-Lap-Penalty wegen mehrfachen Überschreitens der «track limits» dazu. Zu Beginn der 15. Runde stürzte Rossi auf Platz 7 liegend.

Fünf Runden vor Schluss trennten die Top-6 weiter nur sechs Zehntelsekunden. Ein Fehler von Öncü warf den jungen Türken nur kurzzeitig von P1 auf P4 zurück, er spielte seine Stärke vor allem in Kurve 8 aus und übernahm wieder das Zepter.

In der umkämpften Spitzengruppe war bis zum Schluss alles offen: Öncü ging als Führender in die letzte Runde, dahinter lauerten aber sein KTM-Markenkollege Masia und die zwei GASGAS-Werksfahrer. Sasaki und Artigas kamen nicht mehr ganz mit.

Die ersten vier Plätze wurden in der letzten Kurve vergeben: Guevara setze sich auf der Außenlinie gegen seinen Teamkollegen Garcia durch. Im Kampf um Platz 3 kämpfte sich Masia samt Berührung an Öncü vorbei.

Foggia fuhr kopfschüttelnd auf Platz 18. Damit wuchs sein Rückstand auf WM-Leader Garcia auf 21 Punkte an.

Moto3-Ergebnis, Jerez (1. Mai):

1. Guevara, GASGAS, 22 Rdn in 39:19,873 min

2. Garcia, GASGAS, + 0,061 sec

3. Masia, KTM, + 0,208

4. Öncü, KTM, + 0,319

5. Artigas, CFMOTO, + 0,417

6. Sasaki, Husqvarna, + 0,847

7. Toba, KTM, + 3,787

8. Yamanaka, KTM, + 3,982

9. Holgado, KTM, + 5,811

10. Moreira, KTM, + 6,088

11. Bertelle, KTM, + 11,069

12. Ogden, Honda, + 11,142

13. Ortolá, KTM, + 15,546

14. Migno, Honda, + 15,662

15. Nepa, KTM, + 15,687



Ferner:

18. Foggia, Honda, + 17,529

Fahrer-WM Stand nach 6 von 21 Grand Prix:

1.Garcia 103 Punkte. 2. Foggia 82. 3. Guevara 73. 4. Masia 70. 5. D. Öncü 63. 6. Sasaki 55. 7. Migno 52. 8. Tatay 42. 9. Artigas 37. 10. Toba 36. 11. Moreira 32. 12. R. Rossi 29. 13. Suzuki 27. 14. Yamanaka 24. 15. Holgado 23. 16. Kelso 14. 17. Ortolá 14. 18. Odgen 14. 19. Bartolini 13. 20. McPhee 11. 21. Nepa 8. 22. A. Fernandez 7. 23. Bertelle 6. 24. Fellon 3. 25. Aji 2.



Konstrukteurs-WM:

1. GASGAS 124 Punkte. 2. Honda 103. 3. KTM 98. 4. Husqvarna 66. 5. CFMOTO 61.



Team-WM:

1. GASGAS Aspar Team 176 Punkte. 2. Leopard Racing 109. 3. Red Bull KTM Ajo 93. 4. CFMOTO Racing PrüstelGP 79. 5. Red Bull KTM Tech3, 70. 6. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 66. 7. MT Helmets – MSI 56. 8. Rivacold Snipers 52. 9. CIP Green Power 52. 10. SIC58 Squadra Corse 32. 11. Angeluss MTA Team 22. 12. QJMotor Avintia Racing 19. 13. Vision Track Racing Team 14. 14. Honda Team Asia 2.