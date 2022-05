So lief das Comeback von John McPhee (Husqvarna)

Das Max Racing Team hatte beim Moto3-Rennen in Le Mans erneut Grund zur Freude. Ayumu Sasaki fuhr auf das Podium und John McPhee kehrte nach langer Verletzungspause zurück in den GP-Zirkus.

Der Japaner Ayumu Sasaki entwickelte sich 2022 zum Spitzenfahrer in der Moto3-Weltmeisterschaft. Nachdem er beim Saisonstart in Katar das Rennen dominant anführte, anschließend jedoch mit technischen Problemen ausschied, stürzte er in Mandalika. Seither gelangen ihm jedoch drei Podestplätze, ein vierter und ein sechster Rang. In der Meisterschaft agiert der Husqvarna-Fahrer nach sieben von 21 Rennen auf Position 5.

Zum Lauf in Le Mans schilderte Sasaki am Sonntag: «Wir sind im ersten Teil des Rennens gestürzt, das Bike war stark beschädigt. Aber das Team hat super gearbeitet, denn sie hatten nur zehn Minuten für die Reparatur. Ich hatte befürchtet, nicht am zweiten Teil des Rennens teilnehmen zu können. Zum Glück konnten wir beim Neustart dabei sein.»

«Obwohl wir am Freitag große Probleme hatten, konnten wir uns Tag für Tag steigern und am Sonntag fühlte ich mich gut auf dem Motorrad. In der letzten Runde war ich Zweiter, Masia war vor mir, doch ich wollte unbedingt gewinnen», betonte der 21-Jährige. «Ich wollte ihn in der vorletzten Kurve einholen, leider war Masia spät auf der Bremse.»

Sasaki versuchte auf dem Circuit Bugatti alles, um seinen ersten GP-Erfolg zu feiern. «Ich habe ihn trotzdem überholt, leider bin ich etwas weit gegangen und in der letzten Kurve musste ich nach dem Sturz zuvor aufpassen. Ich bin auf Platz 2 ins Ziel gekommen, das enttäuschte mich etwas», gab der Japaner zu. «Dennoch war es der dritte Podestplatz des Jahres. Ich bin Fünfter in der Meisterschaft und ich kann es kaum erwarten zu unserem Heimrennen nach Mugello zu kommen.»

John McPhee feierte beim Frankreich-GP sein Comeback. Der Schotte hatte sich beim Training nach dem Katar-Rennen zwei Wirbel gebrochen. «Es war ein sehr erfolgreicher Tag. Als Fahrer kannst du natürlich nicht immer mit Platz 12 zufrieden sein, aber ich glaube wir dürfen glücklich sein. Wir waren nur drei Sekunden hinter dem Sieger und fuhren in einer Gruppe mit starkem Rhythmus. Das Motorrad funktionierte sehr gut», hielt der Husqvarna-Fahrer fest.

«Ich habe mich auf den ersten 9 oder 10 Runden gut gefühlt, doch in den letzten fünf Runden hatte ich Probleme mit den Bewegungen auf dem Bike», musste McPhee zugeben. «Nach so einer langen Pause abseits des Bikes, ist es nicht schlecht, einige Punkte gesammelt zu haben. Ich freue mich auf die beiden nächsten Rennen in Mugello und Barcelona.»

Moto3-Ergebnis, Le Mans (15. Mai):

1. Masia, KTM, 14 Runden

2. Sasaki, Husqvarna, + 0,150 sec

3. Guevara, GASGAS, + 0,220

4. Foggia, Honda, + 0,322

5. Suzuki, Honda, + 0,529

6. Tatay, CFMOTO, + 1,594

7. Garcia, GASGAS, + 2,007

8. Yamanaka, KTM, + 2,275

9. Deniz Öncü, KTM, + 2,502

10. Migno, Honda, + 2,917

11. Holgado, KTM, + 3,025

12. McPhee, Husqvarna, + 3,193

13. Riccardo Rossi, Honda, + 3,330

14. Moreira, KTM, + 7,993

15. Toba, KTM, + 9,891

Moto3-Fahrer-WM nach 7 von 21 Grand Prix:

1.Garcia 112 Punkte. 2. Masia 95. 3. Foggia 95. 4. Guevara 89. 5. Sasaki 75. 6. Deniz Öncü 70. 7. Migno 58. 8. Tatay 52. 9. Suzuki 38. 10. Toba 37. 11. Artigas 37. 12. Moreira 34. 13. R. Rossi 32. 14. Yamanaka 32. 15. Holgado 28. 16. McPhee 15. 17. Kelso 14. 18. Ortolá 14. 19. Odgen 14. 20. Bartolini 13. 20. 21. Nepa 8. 22. A. Fernandez 7. 23. Bertelle 6. 24. Fellon 3. 25. Aji 2.



Konstrukteurs-WM:

1. GASGAS 140 Punkte. 2. KTM 123. 3. Honda 116. 4. Husqvarna 86. 5. CFMOTO 71.



Team-WM:

1. GASGAS Aspar Team 201 Punkte. 2. Leopard Racing 133. 3. Red Bull KTM Ajo 123. 4. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 90. 5. CFMOTO Racing PrüstelGP 89. 6. Red Bull KTM Tech3, 77. 6. 7. MT Helmets – MSI 66. 8. Rivacold Snipers 58. 9. CIP Green Power 51. 10. SIC58 Squadra Corse 35. 11. Angeluss MTA Team 22. 12. QJMotor Avintia Racing 19. 13. Vision Track Racing Team 14. 14. Honda Team Asia 2. 15. BOE SKX 0.