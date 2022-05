Le Mans: Jaume Masia (KTM) gewinnt verkürztes Rennen

Nach einem frühen Abbruch im ersten Versuch folgte in Le Mans ein spannendes Rennen im Trockenen: Der Moto3-Sieger des «Shark Grand Prix de France» 2022 heißt Jaume Masia.

Nach dem kurzen Regenschauer und der roten Flagge wurde das Moto3-Rennen über 14 Runden (zwei Drittel der ursprünglichen Renndistanz) bei Sonnenschein neu gestartet. Alle gestürzten Fahrer waren rechtzeitig wieder aus der Box gefahren. Das gesamte Feld setzte auf Slick-Reifen, obwohl noch einige nasse Stellen auf dem Bugatti Circuit zu sehen waren.

Rookie Diogo Moreira kam von Startplatz 4 erneut gut weg und bog als Führender in die erste Schikane ein. Dahinter reihten sich Pole-Setter Dennis Foggia, Jaume Masia, Tatsuki Suzuki, Sergio Garcia und Andrea Migno ein.

Auf Start-Ziel stürmte Honda-Pilot Foggia zum Beginn der zweiten Runde an Moreira vorbei auf Platz 1. Suzuki war ebenfalls auf dem Vormarsch und sorgte für eine Leopard-Doppelführung. Moreira verlor weiter an Boden und fiel aus den Top-10.

In Kurve 8 der zweiten Runde ging Red Bull-KTM-Ajo-Ass Masia an Suzuki vorbei und sprengte das Honda-Duo an der Spitze. Zu Beginn der vierten Runde übernahm Masia dann erstmals die Führung. Scott Ogden wirkte nach einem harten Abflug in Kurve 6 etwas angeschlagen.

Die hart umkämpften Top-10 bildeten in Runde 5 Masia, Foggia, Garcia, Suzuki, Öncü, Tatay, Sasaki, Yamanaka, Migno und Guevara. Moreira dagegen bekam für eine Abkürzung in der Dunlop-Schikane auch noch einen Long-Lap-Penalty aufgebrummt.

Zur Halbzeit des 14-Runden-Rennens setzten sich die Top-5 eine halbe Sekunde ab. Garcia übernahm Platz 2 von Foggia. Öncü und Suzuki stritten sich dann aber um Rang 4, was die Verfolger – angeführt von Sasaki und Guevara – wieder mit ins Spiel brachte.

In der zehnten Runden drängte Foggia sich an Garcia vorbei auf Platz 2. Der WM-Leader ging weit und fiel auf Platz 6 zurück. In der nächsten Runde löste Foggia den bis dahin führenden Masia an der Spitze ab. Es gab viele harte Positionskämpfe in der Spitzengruppe, die Reihenfolge wurde immer wieder durcheinander gewürfelt.

CFMOTO-Pilot Artigas stürzte in Runde 12 in Kurve 7 aus den Punkterängen.

Eine erste Vorentscheidung: Foggia, Masia, Sasaki, Suzuki und Guevara kamen in der vorletzten Runde weg. Garcia bezahlte für einen Fehler und musste abreißen lassen.

Foggia ging als Führender in die letzte Runde, aber Masia schob sich in der Dunlop-Schikane vorbei. In der Museum-Kurve verlor Foggia einen weiteren Platz an Sasaki. Der Husqvarna-Werksfahrer ging dann drei Kurven vor Schluss kurz in Führung – aber Masia konterte in Kurve 13 und siegte. Guevara schnappte Foggia im Finish noch den dritten Platz weg.

Masia stand zum vierten Mal in Folge auf dem Podest. Sein zweiter Saisonsieg nach Austin brachte ihm den zweiten Rang in der WM-Tabelle ein – punktegleich mit Foggia und 17 Punkte hinter Garcia, der die Ziellinie hinter Tatay als Siebter kreuzte.

Moto3-Ergebnis, Le Mans (15. Mai):

1. Masia, KTM, 14 Runden

2. Sasaki, Husqvarna, + 0,150 sec

3. Guevara, GASGAS, + 0,220

4. Foggia, Honda, + 0,322

5. Suzuki, Honda, + 0,529

6. Tatay, CFMOTO, + 1,594

7. Garcia, GASGAS, + 2,007

8. Yamanaka, KTM, + 2,275

9. Deniz Öncü, KTM, + 2,502

10. Migno, Honda, + 2,917

11. Holgado, KTM, + 3,025

12. McPhee, Husqvarna, + 3,193

13. Riccardo Rossi, Honda, + 3,330

14. Moreira, KTM, + 7,993

15. Toba, KTM, + 9,891

Moto3-Fahrer-WM nach 7 von 21 Grand Prix:

1.Garcia 112 Punkte. 2. Masia 95. 3. Foggia 95. 4. Guevara 89. 5. Sasaki 75. 6. Deniz Öncü 70. 7. Migno 58. 8. Tatay 52. 9. Suzuki 38. 10. Toba 37. 11. Artigas 37. 12. Moreira 34. 13. R. Rossi 32. 14. Yamanaka 32. 15. Holgado 28. 16. McPhee 15. 17. Kelso 14. 18. Ortolá 14. 19. Odgen 14. 20. Bartolini 13. 20. 21. Nepa 8. 22. A. Fernandez 7. 23. Bertelle 6. 24. Fellon 3. 25. Aji 2.



Konstrukteurs-WM:

1. GASGAS 140 Punkte. 2. KTM 123. 3. Honda 116. 4. Husqvarna 86. 5. CFMOTO 71.



Team-WM:

1. GASGAS Aspar Team 201 Punkte. 2. Leopard Racing 133. 3. Red Bull KTM Ajo 123. 4. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 90. 5. CFMOTO Racing PrüstelGP 89. 6. Red Bull KTM Tech3, 77. 6. 7. MT Helmets – MSI 66. 8. Rivacold Snipers 58. 9. CIP Green Power 51. 10. SIC58 Squadra Corse 35. 11. Angeluss MTA Team 22. 12. QJMotor Avintia Racing 19. 13. Vision Track Racing Team 14. 14. Honda Team Asia 2. 15. BOE SKX 0.