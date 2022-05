Kurioses aus England: Zwei Fahrer gewinnen ein Rennen 23.05.2022 - 16:01 Von Leon Schüler

Beim British Talent Cup-Rennen in Donington Park überfuhren am Sonntag die zwei Führenden den Zielstrich nach dem Rennen genau gleichzeitig. Weil kein eindeutiger Sieger ermittelt werden konnte, feierten am Ende zwei.