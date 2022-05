Garcia & Guevara dominieren: Wer kann GASGAS stoppen? 30.05.2022 - 16:40 Von Leon Schüler

© Gold & Goose Guevara und Garcia sind 2022 eine Macht

Izan Guevara fuhr als erster über den Zielstrich beim Moto3-Rennen in Mugello am Sonntag, doch weil er in der letzten Runde neben die Strecke kam, erbte sein GASGAS-Teamkollege Sergio Garcia die 25 Zähler.