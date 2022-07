David Muñoz: Die Entdeckung eines Riesentalents

Nach Fabio Quartararo, Pedro Acosta und Izan Guevara kommt nun ein gewisser David Muñoz auf die Liste der großen Motorrad-Talente. Muñoz stieg erst in Mugello in die WM ein, überzeugte aber seitdem in vollen Zügen.

Mit Ana Carrasco hat das Team BOE SKX 2022 einen Publikumsmagneten an Bord. Doch die Spanierin ist nicht so schnell unterwegs, wie sie sich das vor der Saison erhofft hatte. Ihr bisher bestes Ergebnis in dieser Moto3-Saison stammt aus dem Rennen in Indonesien am 20. März, damals wurde sie 19. Neben Carrasco fuhr Gerard Riu die zweite KTM des Teams. Doch auch er schaffte es nicht in die Punkte.

Planmäßig stieg ab dem Rennen in Mugello David Muñoz auf das Bike von Riu. Muñoz feierte am 15. Mai seinen 16. Geburtstag und durfte deshalb erst ab dem achten Saisonrennen in der Moto3-WM ran.

Der Spanier wurde im Vorjahr mit zwei Siegen Vizemeister im Red Bull MotoGP Rookies Cup hinter dem Kolumbianer David Alonso. In der Moto3-Junioren-Weltmeisterschaft (heute JuniorGP) kam Muñoz auf Position 3 mit ebenfalls zwei Siegen.

Bei seinem GP-Debüt in Mugello am 27. Mai fuhr Muñoz am Freitag auf Platz 27. Im Qualifying am Samstag steigerte er sich bereits auf den 15. Rang. Sein erstes Rennen als Rookie in der Moto3-Weltmeisterschaft schloss der KTM-Fahrer auf Platz 11 und nur 5 Sekunden hinter dem Sieger ab. Seine ersten fünf Zähler standen somit auf dem Konto des Youngstars.

Gleich eine Woche später gelang ihm zu Hause in Barcelona ein Husarenritt. Von Startplatz 20 kämpfte sich der 16-Jährige (16 Jahre, 21 Tage) durch das starke Feld. Am Ende fuhr Muñoz nur 1,9 Sekunden hinter Izan Guevara (GASGAS) als Zweiter über den Zielstrich. Er war damit der drittjüngste Pilot auf einem Moto3-Podest. Nur Can Öncü (Sieg in Valencia 2018/15 Jahre, 115 Tage) und Fabio Quartararo (Platz 3 in Austin 2015/15 Jahre, 358 Tage) waren noch jünger als Muñoz.

Beim folgenden Rennen am Sachsenring wurde er Neunter, in Assen kollidierte er kurz vor Schluss mit Red Bull KTM Ajo-Fahrer Jaume Masia im Kampf um einen Top-5-Rang. Dafür erhielt er einen Long-Lap-Penalty, den er in Silverstone im Rennen absolvieren muss. Muñoz ging als WM-17. in die Sommerpause. Seine Stunde wird schlagen.

Moto3-Fahrer-WM nach 11 von 20 Grand Prix:

1.Garcia 182 Punkte. 2. Guevara 179. 3. Foggia 115. 4. Sasaki 113. 5. Masia 107. 6. Deniz Öncü 98. 7. Suzuki 94. 8. Migno 77. 9. Tatay 64. 10. Artigas 57. 11. Riccardo Rossi 52. 12. Yamanaka 51. 13. Holgado 48. 14. Toba 44. 15. Moreira 34. 16. Ortolá 33. 17. Muñoz 32. 17. 18. Adrian Fernández 28. 19. McPhee 24. 20. Bartolini 23. 21. Kelso 22. 22. Nepa 18. 23. Bertelle 16. 24. Odgen 16. 25. Fellon 8. 26. Aji 5.



Konstrukteurs-WM:

1. GASGAS 235 Punkte. 2. Honda 181. 3. KTM 174. 4. Husqvarna 133. 5. CFMOTO 95.



Team-WM:

1. GASGAS Aspar Team 361 Punkte. 2. Leopard Racing 209. 3. Red Bull KTM Ajo 155. 4. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 137. 5. Red Bull KTM Tech3, 126. 6. CFMOTO Racing PrüstelGP 121. 7. MT Helmets – MSI 85. 8. Rivacold Snipers 77. 9. CIP Green Power 66. 10. SIC58 Squadra Corse 60. 11. Angeluss MTA Team 51. 12. QJMotor Avintia Racing 39. 13. BOE Motorsports 32. 14. Vision Track Racing Team 16. 15. Honda Team Asia 5.