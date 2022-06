David Muñoz (KTM/2.): «Die Ergebnisse sind mir egal»

David Muñoz aus dem BOE-Team war die Überraschung des Moto3-Rennens in Barcelona. In seinem erst zweiten WM-Auftritt raste der 16-Jährige aufs Podest. Für die nächsten Rennen bleibt der Moto3-Rookie dennoch bodenständig.

Nachdem Pedro Acosta mit dem Titelgewinn in der Moto3-WM 2021 für Furore gesorgt hatte, weckte David Muñoz beim Catalunya-GP die Hoffnung auf eine neue Rookie-Sensation. In Mugello durfte der Spanier aus dem BOE Team zum ersten Mal einen Moto3-GP bestreiten, nachdem er während des Rennwochenendes in Le Mans das Mindestalter von 16 Jahren erreicht hatte. Mit Platz 11 bei seinem Debüt in Italien feierte Muñoz bereits einen gelungenen Einstand.

Bei seinem Heimrennen auf dem «Circuit Barcelona-Catalunya» legte der Vizemeister des Red Bull Rookies Cup 2021 noch eine Schippe drauf. Von Startplatz 20 kommend fegte er durch das Feld und übernahm in Runde 12 sogar kurzzeitig die Führung. «Ich habe nicht damit gerechnet, im Rennen so weit vorne zu sein», gab der übergewältigte Teenager zu.

In der Schlussphase enteilte Izan Guevara (GASGAS) seinen Verfolgern und fuhr unangefochten dem Sieg entgegen. Dahinter entfachte ein enger Kampf um die verbleibenden Podestplätze. Rookie Muñoz setzte sich mit selbstsicheren Manövern gegen die Routiniers Tatsuki Suzuki (Leopard Honda) und Sergio Garcia (Aspar GASGAS) durch und sicherte sich in seinem erst zweiten Moto3-Rennen Platz 2: «Ich habe nicht erwartet, hier auf dem Podest zu stehen, das ist einfach unglaublich.»

Trotz des Erfolges bleibt der KTM-Pilot realistisch. «Jetzt möchte ich die Dinge Schritt für Schritt angehen. Die Ergebnisse in den nächsten Rennen sind mir egal. Wichtig wird sein, bis zum Rennende mit den Fahrern an der Spitze mithalten zu können, das ist mein Ziel.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Barcelona © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Andrea Migno © Gold & Goose Dennis Foggia © Gold & Goose Deniz Öncü © Gold & Goose John McPhee © Gold & Goose Izan Guevara © Gold & Goose Sergio Garcia © Gold & Goose Dennis Foggia © Gold & Goose Carlos Tatay © Gold & Goose David Muñoz © Gold & Goose Adrián Fernández © Gold & Goose Izan Guevara © Gold & Goose Riccardo Rossi © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Tatsuki Suzuki © Gold & Goose Xavier Artigas © Gold & Goose Jaume Masiá © Gold & Goose Izan Guevara gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Izan Guevara © Gold & Goose Muñoz, Guevara, Suzuki Zurück Weiter

Moto3-Ergebnis, Montmeló (5. Juni):

1. Guevara, GASGAS, 21 Rdn in 38:22,351 min

2. Muñoz, KTM, + 1,975 sec

3. Suzuki, Honda, + 1,985

4. Garcia, GASGAS, + 2,036

5. Öncü, KTM, + 2,752

6. Tatay, CFMOTO, + 3,134

7. McPhee, Husqvarna, + 3,341

8. Masia, KTM, + 3,633

9. Adrian Fernández, KTM, + 5,285

10. Artigas, CFMOTO, + 5,555

11. Riccardo Rossi*, Honda, + 7,626

12. Kelso, KTM, + 9,215

13. Bertelle, KTM, + 11,325

14. Ogden, Honda, + 11,379

15. Toba, KTM, + 24,644



*= 3-Sekunden-Strafe (Long-Lap-Penalty nicht absolviert)

Moto3-Fahrer-WM nach 9 von 20 Grand Prix:

1.Garcia 150 Punkte. 2. Guevara 134. 3. Masia 103. 4. Foggia 95. 5. Deniz Öncü 82. 6. Sasaki 75. 7. Migno 71. 8. Suzuki 70. 9. Tatay 62. 10. R. Rossi 47. 11. Artigas 43. 12. Yamanaka 43. 13. Toba 38. 14. Moreira 34. 15. Holgado 28. 16. Muñoz 25. 17. McPhee 24. 18. Ortolá 23. 19. Kelso 22. 20. Bartolini 21. 21. A. Fernandez 20. 22. Bertelle 16. 23. Odgen 16. 24. Nepa 8. 25. Aji 5. 26. Fellon 5.



Konstrukteurs-WM:

1. GASGAS 190 Punkte. 2. KTM 154. 3. Honda 148. 4. Husqvarna 95. 5. CFMOTO 81.



Team-WM:

1. GASGAS Aspar Team 284 Punkte. 2. Leopard Racing 165. 3. Red Bull KTM Ajo 131. 4. CFMOTO Racing PrüstelGP 105 5. Red Bull KTM Tech3, 102. 6. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 99. 7. MT Helmets – MSI 77. 8. Rivacold Snipers 71. 9. CIP Green Power 60. 10. SIC58 Squadra Corse 52. 11. QJMotor Avintia Racing 37. 12. Angeluss MTA Team 31. 13. BOE Motorsports 25. 14. Vision Track Racing Team 16. 15. Honda Team Asia 5.