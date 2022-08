WM-Leader Garcia: «Hat mich stark beeinträchtigt»

Mit drei WM-Punkten Vorsprung auf seinen Teamkollegen Izan Guevara ging GASGAS-Fahrer Izan Guevara in das Moto3-Rennen auf dem Red Bull Ring. Am Ende reichte es nicht zum Podium, aber die Führung vergrößerte er.

Sergio Garcia und Izan Guevara konnten in diesem Jahr bereits sechs Rennen für das GASGAS Aspar Team gewinnen. Die Moto3-WM führten die beiden nach dem Silverstone-GP deutlich an, auch wenn Dennis Foggia (Honda) in England gewinnen konnte. Beim Rennen in Spielberg am letzten Sonntag kam Sergio Garcia jedoch selbst nicht über Platz 5 hinaus. Der Spanier kam aber vor seinen Kontrahenten Guevara und Foggia ins Ziel und konnte seine Gesamtführung trotzdem ausbauen.

«Insgesamt war es ein positives Wochenende. Uns fehlte ein wenig das Gefühl auf der Strecke; in manchen Sektionen war ich sehr schnell, in anderen nicht wirklich. Das hat mich im Rennen wirklich stark beeinträchtigt», fasste der 19-Jährige zusammen. «Es war kein einfaches Rennen, ich konnte teilweise etwas wegfahren, dann musste ich meine Position halten. Aber ich habe getan, was ich konnte.»

Garcia, der nach 13 von 20 GP fünf Punkte Vorsprung auf Guevara hat, weiter: «Platz 5 und nur zwei Sekunden vom Sieger entfernt, das war eine wirklich gute Pace. Ich bin fokussiert und motiviert für Misano, wo wir besser sein werden, da bin ich mir sicher.»

Der zweite GASGAS-Pilot Izan Guevara stand 2022 schon siebenmal auf dem Podium. Doch auf dem Red Bull Ring gelang ihm nach einem starken Kampf in der Spitzengruppe nur der siebte Platz.

«Ich hatte ein gutes Rennen. Ich habe mich an die Spitze durchgekämpft, bis zu den Führenden, aber dabei meinen Reifen zu sehr beansprucht. Deshalb konnte ich nicht mit Sasaki mithalten. Er war zu stark für uns an diesem Tag», gab der junge Spanier zu. «Ich bin etwas zurückgefallen, konnte mich dann aber wieder verbessern. Aber ich musste mich körperlich sehr anstrengen, dazu hatte ich am Hinterreifen mehr Probleme.»

Guevara: «Ich konnte mich leider nicht an die Gruppe vorne einhängen, deshalb war es insgesamt ein komisches Wochenende. Wir konnten kein perfektes Set-up finden, aber für Misano werden wir uns verbessern.»

Moto3-Ergebnis, Spielberg (21. August):

1. Sasaki, Husqvarna, 23 Rdn in 39:03,516 min

2. Suzuki, Honda, + 0,064 sec

3. Muñoz, KTM, + 0,292

4. Öncü, KTM, + 0,344

5. Garcia, GASGAS, + 2,453

6. Moreira, KTM, + 2,636

7. Guevara, GASGAS, + 3,074

8. Holgado, KTM, + 3,109

9. McPhee, Husqvarna, + 7,474

10. Toba, KTM, + 7,713

11. Ortolá, KTM, + 7,786

12. Foggia, Honda, + 8,855

13. Yamanaka, KTM, + 8,952

14. Artigas, CFMOTO, + 9,143

15. Nepa, KTM, + 9,260



Moto3-WM-Stand (nach 13 von 20 Rennen):

1. Garcia 193 Punkte. 2. Guevara 188. 3. Foggia 144. 4. Sasaki 138. 5. Masia 127. 6. Deniz Öncü 127. 7. Suzuki 114. 8. Migno 84. 9. Tatay 70. 10. Artigas 64. 11. Toba 63. 12. Yamanaka 62. 13. Holgado 56. 14. Riccardo Rossi 54. 15. Moreira 54. 16. Munõz 48. 17. McPhee 40. 18. Ortolá 38. 19. Nepa 30. 20. Adrian Fernández 29. 21. Bartolini 23. 22. Kelso 22. 23. Ogden 20. 24. Bertelle 16. 25. Fellon 11. 26. Aji 5.



Konstrukteurs-WM:

1. GASGAS 246 Punkte. 2. Honda 226. 3. KTM 210. 4. Husqvarna 167. 5. CFMOTO 103.



Team-WM:

1. GASGAS Aspar Team 381 Punkte. 2. Leopard Racing 258. 3. Red Bull KTM Ajo 183. 4. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 178. 5. Red Bull KTM Tech3, 156. 6. CFMOTO Racing PrüstelGP 134. 7. MT Helmets – MSI 116. 8. CIP Green Power 85. 9. Rivacold Snipers 84. 10. Angeluss MTA Team 68. 11. SIC58 Squadra Corse 65. 12. BOE Motorsports 48. 13. QJMotor Avintia Racing 39. 14. Vision Track Racing Team 20. 15. Honda Team Asia 5.