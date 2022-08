Jaume Masia (KTM) wild gestürzt: Wieder keine Punkte

Für den spanischen KTM-Piloten Jaume Masia lief das Wochenende beim Österreich-GP nicht sehr erfolgreich. Insgesamt hatte er drei Stürze zu verkraften.

Daniel Holgado bescherte dem Red Bull-KTM-Ajo-Team am Samstag in der Moto3-Klasse die erste Pole-Position der Saison. Am Sonntag startete Holgado gut, doch über die Distanz von 23 Runden reichte es auf dem Red Bull Ring am Ende nur zu Position 8.

«Ich hatte ein sehr gutes Wochenende: Ich holte die Pole-Position und wir waren schnell. Das Rennen lief nicht wie erwartet, obwohl ich die Pace hatte, um an der Spitze zu kämpfen. Es gibt Rennen, die gehen sich nicht aus», so der 17-jährige Spanier.

Holgado fügte selbstbewusst hinzu: «Ich weiß, dass ich den Speed hatte, um den Sieg zu kämpfen. Wir versuchen es in Misano erneut. Nachdem wir unsere Batterien aufgeladen haben, werden wir in der bestmöglichen Verfassung zurückkommen.»

Für Jaume Masia läuft es in seiner zweiten Saison für das Team von Aki Ajo nicht wunschgemäß. Neben fünf Podestplätzen hatte der 21-jährige und WM-Vierte der Vorsaison bereits einige Ausfälle. In Spielberg stürzte der Spanier im FP3 spektakulär, auch im Qualifying und Rennen ging er mit seiner KTM zu Boden. Im Rennen passierte der Sturz in Runde 7, als Masia auf Position 9 lag. Er kam trotz Sturz und einer Grippe auf Platz 18 ins Ziel.

«Das Rennen war hart. An einigen Stellen auf der Strecke hatte ich große Probleme, körperlich habe ich mich nicht gut gefühlt», betonte Masia. «Ich muss meinem Team danken, sie haben über das ganze Wochenende gut gearbeitet. Wir haben etwas Zeit, um uns erholen, damit wir stärker zurückkommen können beim nächsten Rennen.»

Masia holte in den 13 Rennen in dieser Saison fünfmal keine Punkte. In der Moto3-Gesamtwertung liegt er auf Platz 5.

Moto3-Ergebnis, Spielberg (21. August):

1. Sasaki, Husqvarna, 23 Rdn in 39:03,516 min

2. Suzuki, Honda, + 0,064 sec

3. Muñoz, KTM, + 0,292

4. Öncü, KTM, + 0,344

5. Garcia, GASGAS, + 2,453

6. Moreira, KTM, + 2,636

7. Guevara, GASGAS, + 3,074

8. Holgado, KTM, + 3,109

9. McPhee, Husqvarna, + 7,474

10. Toba, KTM, + 7,713

11. Ortolá, KTM, + 7,786

12. Foggia, Honda, + 8,855

13. Yamanaka, KTM, + 8,952

14. Artigas, CFMOTO, + 9,143

15. Nepa, KTM, + 9,260



Moto3-WM-Stand (nach 13 von 20 Rennen):

1. Garcia 193 Punkte. 2. Guevara 188. 3. Foggia 144. 4. Sasaki 138. 5. Masia 127. 6. Deniz Öncü 127. 7. Suzuki 114. 8. Migno 84. 9. Tatay 70. 10. Artigas 64. 11. Toba 63. 12. Yamanaka 62. 13. Holgado 56. 14. Riccardo Rossi 54. 15. Moreira 54. 16. Munõz 48. 17. McPhee 40. 18. Ortolá 38. 19. Nepa 30. 20. Adrian Fernández 29. 21. Bartolini 23. 22. Kelso 22. 23. Ogden 20. 24. Bertelle 16. 25. Fellon 11. 26. Aji 5.



Konstrukteurs-WM:

1. GASGAS 246 Punkte. 2. Honda 226. 3. KTM 210. 4. Husqvarna 167. 5. CFMOTO 103.



Team-WM:

1. GASGAS Aspar Team 381 Punkte. 2. Leopard Racing 258. 3. Red Bull KTM Ajo 183. 4. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 178. 5. Red Bull KTM Tech3, 156. 6. CFMOTO Racing PrüstelGP 134. 7. MT Helmets – MSI 116. 8. CIP Green Power 85. 9. Rivacold Snipers 84. 10. Angeluss MTA Team 68. 11. SIC58 Squadra Corse 65. 12. BOE Motorsports 48. 13. QJMotor Avintia Racing 39. 14. Vision Track Racing Team 20. 15. Honda Team Asia 5.