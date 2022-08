Alberto Surra verlässt Rossis VR46 Riders Academy

Moto3-Pilot Alberto Surra (Snipers-Honda) teilte kein Jahr nach seiner offiziellen Aufnahme in die VR46 Riders Academy von Valentino Rossi mit, dass er die Gruppe am Ende der Saison 2022 wieder verlassen wird.

Erst seit September des Vorjahres gehört Alberto Surra nach fast einem Jahr Probezeit offiziell zur VR46 Riders Academy. «Es ist eine eng zusammengeschweißte Gruppe, die man sozusagen auf Zehenspitzen betreten muss, also schön vorsichtig. Sie waren ja schon lange vor dir da, deshalb ist es nicht so einfach zu Beginn. Aber ich muss sagen, dass ich mich mit allen wirklich sehr gut verstehe», erzählte Surra im Vorjahr im Interview mit SPEEDWEEK.com.

Mentor Valentino Rossi stellte damals klar, dass neben dem Talent auch der Charakter stimmen müsse. «Wir mögen sympathische und gebildete Jungs, die – auch wenn sie jung sind – wissen, wo ihr Platz ist.»

Surra war der erste Neuzugang der berühmten Talentschmiede nach den Abgängen von Baldassarri, Bulega und Foggia am Ende der Saison 2019. Nun teilte der 18-jährige Turiner jedoch mit, dass er die Truppe um den neunfachen Weltmeister am Ende der laufenden Saison auch schon wieder verlassen wird.

«Nach dieser wunderbaren Zeit, die ich mit der VR46 Riders Academy verbracht habe, werde ich die Gruppe am Ende dieser Saison verlassen. Vielen Dank an alle», schrieb Surra auf seinen Social-Media-Kanälen.

Der junge Italiener wurde im Vorjahr aus dem CIV-Team von VR46 zu Snipers in die Moto3-WM transferiert, wo er aber der Dutch TT 2021 die Honda von Filip Salac übernahm. 2022 bestreitet Surra seine erste volle WM-Saison, verletzungsbedingt (Kahnbeinbruch in Austin, Mirkofraktur am Fuß in Mugello) verpasste er allerdings sechs von 13 Rennen. Seinen bisher einzigen WM-Punkt sammelte er im Vorjahr in Aragón.

Die Mitglieder der VR46 Riders Academy

MotoGP

Pecco Bagnaia

Franco Morbidelli

Luca Marini

Marco Bezzecchi



Moto2

Celestino Vietti

Niccolò Antonelli



Moto3

Andrea Migno

Alberto Surra



Supersport-WM

Stefano Manzi