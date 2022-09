Pure Freude: Dani Holgado erzielte ersten Podestplatz

Für die Fahrer der Teams Red Bull KTM Ajo und Red Bull KTM Tech3 war der Sonntag in Arágon ein bemerkenswerter Tag, denn alle vier Fahrer kamen im Rennen der Moto3 unter die besten 10.

Insgesamt war das Moto3-Rennen beim Grand Prix in Aragón am Sonntag für die Pierer Mobility AG ein sehr erfolgreiches. Die ersten elf Fahrer im Ziel waren alle auf Maschinen des österreichischen Konzerns unterwegs, so kamen GASGAS, Husqvarna, KTM und CFMOTO-Bikes vor der ersten Honda von Tatsuki Suzuki auf Platz 12 ins Ziel.

Unter ihnen waren auch die beiden spanischen Fahrer Daniel Holgado und Jaume Masia. Während Masia auf den achten Rang fuhr, feierte der 17-jährige Holgado seinen ersten Podestplatz in der Moto3-WM. In der Gesamtwertung verbesserte er sich damit auf Position 9.

«Ich bin sehr glücklich über mein erstes Moto3-Podium. Es war ein hartes Rennen mit einer sehr hohen Pace. Bis zur Halbzeit des Rennens habe ich sogar über den Sieg nachgedacht. Aber dieses Ergebnis war so wichtig, dass ich kein zu hohes Risiko eingehen wollte», betonte Holgado nach dem GP. «Das Team verdient es, denn wir arbeiten sehr hart. Japan wird eine neue Strecke für mich sein, aber wir werden motiviert sein, um gut abzuschneiden.»

Masia steht nach 15 Rennen 2022 auf Gesamtplatz 5. «Es war ein sehr schwieriges Rennen. Wir haben intensiv gearbeitet und im Qualifying konnten wir die dritte Startreihe erzielen. Die Pace im Rennen war extrem hoch, wir haben hart gekämpft, um vorne zu bleiben. Letztendlich haben wir ein Top-10-Ergebnis erzielen können. Nun ist es Zeit, weitere Verbesserungen zu erzielen und in Japan noch besser zu werden», stellte der zukünftige Leopard-Honda-Fahrer klar.

Deniz Öncü bestreitet seine dritte Saison für das Tech3-Team, im kommenden Jahr wird er in die Mannschaft von Aki Ajo wechseln. In Aragon verpasste der Türke das Podium, er wurde Vierter. «Ich habe versucht, einen guten Start zu erwischen, aber die Top-3-Jungs haben schnell einen Vorsprung gehabt. Es war schwierig, sie aufzuhalten», erklärte Öncü. «Ich habe mein Bestes gegeben und alles versucht. Ein weiterer vierter Platz für mich und wichtige Punkte für die Meisterschaft, bevor wir in Asien angreifen werden.»

Adrian Fernández hatte nach dem Qualifying alle Hände voll zu tun, aber am Sonntag nutzte er die heimischen Zuschauer als Motivation und am Ende kam er in die Top-5. «Ein fantastischer Tag, mir fehlen die Worte. Es war kein einfaches Rennen, es gab viele Kämpfe mit anderen Fahrern, aber ich habe mich wirklich gut gefühlt auf dem Motorrad. Ich war fokussiert und konnte einige gute Überholmanöver durchziehen. Auf Platz 5 ins Ziel zu kommen, nach Startplatz 15, ist wirklich unglaublich», freute sich der 18-Jährige. «Ich bin stolz auf die Arbeit, die wir mit dem Team erledigt haben. Danke für die Unterstützung an diesem Wochenende.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen im Motorland Aragón © Gold & Goose Deniz Öncü © Gold & Goose Jaume Masiá © Gold & Goose Daniel Holgado © Gold & Goose Ayumu Sasaki © Gold & Goose Izan Guevara © Gold & Goose Deniz Öncü © Gold & Goose Carlos Tatay © Gold & Goose Adrián Fernández © Gold & Goose Izan Guevara © Gold & Goose Dennis Foggia © Gold & Goose Daniel Holgado © Gold & Goose Deniz Öncü © Gold & Goose Ayumu Sasaki © Gold & Goose Jaume Masiá © Gold & Goose Daniel Holgado © Gold & Goose David Muñoz © Gold & Goose Fernández und Masiá © Gold & Goose John McPhee © Gold & Goose Izan Guevara gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Izan Guevara Zurück Weiter

Moto3-Ergebnis, Aragón (17. September):

1. Guevara, GASGAS, 19 Rdn in 37:29,944 min

2. Sasaki, Husqvarna, + 0,957 sec.

3. Holgado, KTM, + 6,536 sec.

4. Öncü, KTM, + 12,906 sec.

5. Fernandez, KTM,+ 16,695 sec.

6. Ortolá, KTM, +16,721 sec.

7. Muñoz, KTM, + 16,855 sec.

8. Masia, KTM, +16,961 sec.

9. Tatay, CFMoto, + 17,048 sec.

10. McPhee, Husqvarna, + 17,071 sec.

11. Artigas, CFMoto, + 17,136 sec.

12.Suzuki, Honda, + 17,167 sec.

13. Garcia, GASGAS, + 17,217 sec.

14. Foggia, Honda, + 18,083 sec.

15. Moreria, KTM, + 23,442 sec.

Moto3-WM-Stand (nach 15 von 20 Rennen):

1. Guevara 229 Punkte. 2. García 196. 3. Foggia 171. 4. Sasaki 158. 5. Masia 155. 6. Deniz Öncü 153. 7. Suzuki 128. 8. Migno 84. 9. Holgado 83. 10. Tatay 77. 11. Artigas 69. 12. Yamanaka 65. 13. Moreira 64. 14. Toba 63. 15. Muñoz 61. 16. Riccardo Rossi 59. 17. Ortolá 56. 18. McPhee 53. 19. Adrián Fernández 40. 20. Nepa 36. 21. Bartolini 24. 22. Kelso 24. 23. Ogden 20. 24. Bertelle 16. 25. Fellon 11. 26. Aji 5.



Konstrukteurs-WM:

1. GASGAS 287 Punkte. 2. Honda 255. 3. KTM 246. 4. Husqvarna 194. 5. CFMOTO 110.



Team-WM:

1. GASGAS Aspar Team 425 Punkte. 2. Leopard Racing 299. 3. Red Bull KTM Ajo 238. 4. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 211. 5. Red Bull KTM Tech3, 193. 6. CFMOTO Racing PrüstelGP 146. 7. MT Helmets – MSI 129. 8. Angeluss MTA Team 92. 9. CIP Green Power 87. 10. Rivacold Snipers 84. 11. SIC58 Squadra Corse 70. 12. BOE Motorsports 61. 13. QJMotor Avintia Racing 40. 14. Vision Track Racing Team 20. 15. Honda Team Asia 5.