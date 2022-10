Deniz Öncü (KTM): Sind die wilden Jahre vorbei?

In seiner dritten Moto3-WM-Saison legt der Türke Deniz Öncü eine erstaunliche Beständigkeit an den Tag. Der schnelle WM-Sechste wechselt 2023 vom Tech3-Team zurück zur Ajo-Mannschaft.

Die türkischen Zwillinge Can und Deniz Öncü haben im internationalen Motorradsport schon einiges geleistet und erstaunliche Erfolge errungen. Sie haben zum Beispiel gemeinsam den Red Bull-Rookies-Cup 2018 dominiert. Can gewann ihn vor Deniz. Als Belohnung durfte Can 2018 mit einer Wildcard bereits im der Moto3-WM debütierten, obwohl er das Mindestalter von 16 Jahren noch nicht erreicht hatte.

Aber für Rookies-Cup-Sieger und Junioren-Weltmeister galten damals Ausnahmeregeln, die einst wegen Fabio Quartararo eingeführt wurden, der sogar nach zwei Titelgewinnen in der CEV Repsol-Meisterschaft noch zu jung gewesen wäre für den GP-Sport. Also wurde Honda zuliebe diese «Lex Fabio» beschlossen. Und als Can Öncü nach dem Rookies-Titelgewinn für 2019 auch zu jung gewesen wäre für die Moto3-WM, folgte eine «Lex Öncü».

Deniz Öncü war zu den Zeiten im Rookies-Cup noch einen Kopf kleinen als Bruder Can, denn er war im Mutterleib mit weniger Nahrung versorgt worden als der Erstgeborene. Übrigens: Die Mutter der Zwilling stammt aus Norwegen, der Papa hat fast 20 Jahre in Deutschland gelebt und spricht perfekt deutsch. Die Eltern haben sich getrennt, leben aber beide jetzt in der Türkei.

Der am 26. Juli 2003 geborene Can Öncü bewies bei seinem GP-Debüt 2018 in Valencia eindrucksvoll, dass er auch mit 15,5 Jahren bereits reif für die höchsten Aufgaben war – denn er deklassierte im Regen sensationell alle Gegner und krönte sich zum jüngsten GP-Sieger aller Zeiten.

Übrigens: Im Rookies-Cup 2018 gewann Can Öncü fünf von zwölf Rennen, Deniz drei. Er unterlag dem Bruder in der Gesamtwertung 235 zu 192, also um 43 Punkte.

Doch 2019 konnte Can Öncü im Red Bull Ajo-KTM-Team die Erwartungen nicht erfüllen. Er wanderte danach in die Supersport-Weltmeisterschaft ab, die sein Manager Kenan Sofuoglu fünfmal gewonnen hat.

In der Saison 2018 bestritten die Öncü-Zwillinge für das Red Bull Ajo-Junioren-Team auch die Junioren-WM. KTM und Red Bull sicherte sich die Dienste der neuen Ausnahmekönner bereits vorzeitig für die WM, wobei sich im Ajo-Team schon 2018 die Überzeugung breit machte, der kleinere Deniz sei der begabtere der beiden Brüder.

Tatsächlich erfüllt Deniz Öncü in seiner dritten kompletten Moto3-GP-Saison im Red Bull-KTM-Tech3-Team nach wilden und stürmischen Anfangsjahren die Erwartungen. Sogar eine Sperre musste Draufgänger Deniz schon einmal in Kauf nehmen. Weil er beim Texas-GP 2011 eine Massenkollision auslöste, wurde ein Exempel statuiert – und Deniz für Misano und Portimão gesperrt

Der Türke liegt nach 17 Rennen in der WM an sechster Position und hat beim Buriram-GP in Thailand zum ersten Mal in dieser Saison nicht gepunktet, weil er im Warm-up schwer stürzte und im Rennen nur auf Rang 17 landete. Öncü hatte sich beim Crash am kleinen Finger der rechten Hand verletzt, er wurde im Medical Centre behandelt – und fuhr dann unter Schmerzen. Er musste zwei Long-Lap-Penaltys absolvieren (wegen Nichtberücksichtigung der «track limits»), dazu fuhr er in der letzten Runde noch einmal neben die Piste und wurde von Platz 16 auf 17 strafversetzt.

Sechsmal ist Deniz Öncü in dieser Saison auf Platz 4 gelandet, das beste Ergebnis erreichte er mit Platz 3 in Silverstone. Es war sein vierter Podestplatz im GP-Sport. Das Debüt hatte Deniz 2019 in Brünn erlebt, als er im Ajo-Team für einige Events für seinen verletzten Bruder einsprang, während er sich in der Saison 2019 in erster Linie auf die Junioren-WM konzentrierte.

Auch wenn die Zwillinge Can und Deniz inzwischen in unterschiedlichen Meisterschaften kämpfen, sie bleiben weiter unzertrennlich.

«Wir leben gemeinsam in der Türkei, ich fliege nach jedem Europa-Rennen heim, wenn wir danach ein rennfreies Wochenende haben», schildert Deniz. «Wir trainieren dann gemeinsam. Wir stehen dann früh auf, dann joggen wir, nachher machen wir Supermoto oder Motocross – oder wir gegen ins Gym. Auch Kenan und Toprak Razgatlioglu sind manchmal dabei. Wir haben verschiedene Trainingspisten in der Nähe.»

Deniz Öncü hat einen triftigen Grund für seinen Trainingseifer. «Ich muss beim Essen die Kalorien zählen und sehr aufpassen, damit ich nicht mehr als 60,5 oder 71 kg auf die Waage bringen, sonst verliere ich auf den Geraden und beim Beschleunigen Zeit. Deshalb trainiere ich fast jeden Tag sechs bis sieben Stunden.»

Eigentlich wollte Deniz Öncü jetzt mit 19 Jahren wie seine Kollegen Guevara, Foggia und Garcia in die Moto2-Klasse aufsteigen.

Doch Manager Kenan Sofuoglu fand kein Spitzenteam, deshalb bestreitet Deniz wie zum Beispiel auch sein bisheriger KTM-Kollege Jaume Masiá eine weitere Moto3-Saison. Da Tech3 mit Holgado und Farioli besetzt wird, kehrt Öncü zum Ajo-Team zurück.

Moto3-Ergebnis, Buriram (2.10.):

1. Foggia, Honda, 22 Rdn in 37:52,331 min

2. Sasaki, Husqvarna, + 1,524 sec

3. Riccardo Rossi, Honda, + 2,804

4. Nepa, KTM, + 9,414

5. Guevara, GASGAS, + 9,527

6. Moreira, KTM, + 9,971

7. Migno*, Honda, + 9,610

8. Masia, KTM, + 10,033

9. Muñoz, KTM, + 10,046

10. Yamanaka, KTM, + 10,088

11. Holgado, KTM, + 14,571

12. Kelso, KTM, + 23,432

13. Tatay, CFMOTO, + 23,763

14. Artigas, CFMOTO, + 23,842

15. Ogden, Honda, + 23,868



*= ein Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

Moto3-WM-Stand (nach 17 von 20 Rennen):

1. Guevara 265 Punkte. 2. Foggia 216. 3. García 209. 4. Sasaki 194. 5. Masia 163. 6. Deniz Öncü 154. 7. Suzuki 128. 8. Migno 100. 9. Holgado 88. 10. Moreira 84. 11. Riccardo Rossi 81. 12. Tatay 80. 13. Munõz 79. 14. Yamanaka 79. 15. Artigas 76. 16. Toba 63. 17. McPhee 62. 18. Ortolá 59. 19. Nepa 53. 20. Adrián Fernández 40. 21. Kelso 28. 22. Bartolini 24. 23. Ogden 21. 24. Bertelle 16. 25. Fellon 11. 26. Aji 5. 27. Furusato 2.



Konstrukteurs-WM:

1. GASGAS 323 Punkte. 2. Honda 300. 3. KTM 270. 4. Husqvarna 230. 5. CFMOTO 118.



Team-WM:

1. GASGAS Aspar Team 474 Punkte. 2. Leopard Racing 344. 3. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 218. 4. Red Bull KTM Ajo 251. 5. Red Bull KTM Tech3, 194. 6. MT Helmets-MSi 163. 7. CFMOTO Racing PrüstelGP 156. 8. Angeluss MTA Team 112. 9. Rivacold Snipers 100. 10. SIC58 Squadra Corse 92. 11. CIP Green Power 91. 12. BOE Motorsports 79. 13. QJMotor Avintia Racing 40. 14. Vision Track Racing Team 21. 15. Honda Team Asia 7.