Deniz Öncü: Warum er einen größeren Handschuh trägt

Nach drei Moto3-Jahren bei Tech3-KTM wechselt Deniz Öncü für 2023 zurück zum Red Bull-KTM-Ajo-Team. Vorher möchte er aber Ajo-Schützling Masiá noch vom fünften WM-Rang verdrängen.

Deniz Öncü aus dem Red Bull KTM-Tech3-Team war nach dem Aragón-GP am 18. September bis auf zwei Punkte am WM-Fünften Jaume Masiá dran. Der 19-jährige Türke hatte damals vier starke Rennen hintereinander gezeigt und nach dem dritten Platz in Silverstone drei vierte Plätze in Serie erreicht.

Deshalb setzte sich der Zwillingsbruder von Supersport-WM-Pilot Can Öncü nach dem GP von Aragonien für das restliche Saisondrittel noch ein ehrgeiziges Ziel. «Ich wollte in der Fahrer-WM unter die Top-4 vorstoßen», schilderte Deniz am Donnerstag beim Phillip-Island-GP. «Aber dann bin ich im Warm-up in Motegi schwer gestürzt und habe mir den kleinen Finger an der rechten Hand beschädigt. Er schmerzt immer noch, die Hautabschürfungen tun weh. Beim Fahren trage ich jetzt wegen des Verbands einen Handschuh in Größe Large; normal passt mir ein Medium.»

Nach dem Warm-up-Crash in Japan rettete Deniz Öncü, der für 2023 gern in die Moto2 aufgestiegen wäre, dort am Sonntag nur einen WM-Punkt. Immerhin hielt er seine Konstanz aufrecht, denn der 61 kg leichte Red Bull-Tech3-KTM-Pilot brauste bei den ersten 16 Moto3-WM-Läufen in diesem Jahr immer in die Punkteränge.

Diese Serie riss erst in Thailand, wo Öncü im Rennen gleich dreimal bestraft wurde (zweimal Long-Lap Penalty, am Ende von Platz 16 auf 17), weil er die «track limits» zu oft missachtet hatte.

«Mit den Strafen, das muss sich aufhören», hat sich der Türke vorgenommen. Und der vierte WM-Rang von Husqvarna-Pilot Ayumu Sasaki ist in weite Ferne gerückt. Genau genommen fehlen inzwischen 40 Punkte auf den Japaner. «Ja, die letzten zwei Rennen haben mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn ich habe in Japan und Thailand insgesamt nur einen Punkt geholt», seufzte Deniz.

Aber der fünfte WM-Rang von Ajo-Schützling Masiá (der Spanier liegt neun Punkte voran) liegt noch immer in Reichweite.

Moto3-WM-Stand (nach 17 von 20 Rennen):

1. Guevara 265 Punkte. 2. Foggia 216. 3. García 209. 4. Sasaki 194. 5. Masia 163. 6. Deniz Öncü 154. 7. Suzuki 128. 8. Migno 100. 9. Holgado 88. 10. Moreira 84. 11. Riccardo Rossi 81. 12. Tatay 80. 13. Munõz 79. 14. Yamanaka 79. 15. Artigas 76. 16. Toba 63. 17. McPhee 62. 18. Ortolá 59. 19. Nepa 53. 20. Adrián Fernández 40. 21. Kelso 28. 22. Bartolini 24. 23. Ogden 21. 24. Bertelle 16. 25. Fellon 11. 26. Aji 5. 27. Furusato 2.

Konstrukteurs-WM:

1. GASGAS 323 Punkte. 2. Honda 300. 3. KTM 270. 4. Husqvarna 230. 5. CFMOTO 118.

Team-WM:

1. GASGAS Aspar Team 474 Punkte. 2. Leopard Racing 344. 3. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 218. 4. Red Bull KTM Ajo 251. 5. Red Bull KTM Tech3, 194. 6. MT Helmets-MSi 163. 7. CFMOTO Racing PrüstelGP 156. 8. Angeluss MTA Team 112. 9. Rivacold Snipers 100. 10. SIC58 Squadra Corse 92. 11. CIP Green Power 91. 12. BOE Motorsports 79. 13. QJMotor Avintia Racing 40. 14. Vision Track Racing Team 21. 15. Honda Team Asia 7.