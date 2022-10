Erster Matchball für Guevara: Tipps von Marc Márquez

GASGAS-Werksfahrer Izan Guevara kann sich am Sonntag auf Phillip Island frühzeitig zum Moto3-Weltmeister 2022 küren. Der sechsfache MotoGP-Champion Marc Márquez sprach ihm vorab Mut zu.

2019 und 2020 kürte sich Izan Guevara bereits im European Talent Cup und in der Junioren-Weltmeisterschaft zum Champion, nun steht der 18-jährige Mallorquiner aber vor dem bisher wichtigsten Wochenende seiner noch jungen Karriere: Wenn er seinen Vorsprung auf Leopard-Honda-Pilot Dennis Foggia am Sonntag um zwei Punkte ausbaut und gleichzeitig nicht mehr als fünf Punkte auf seinen Aspar-Teamkollegen Sergio Garcia bzw. nicht mehr als 21 Punkte aus Husqvarna-Pilot Ayumu Sasaki einbüßt, würde sich Guevara bereits am drittletzten Rennwochenende die Moto3-Krone 2022 aufsetzen.

Der fünffache Saisonsieger geht mit einem komfortablen Vorsprung von 49 Punkten in den Australien-GP. «Natürlich habe ich an diesem Wochenende die erste Chance in dieser Klasse, um mich zum Weltmeister zu küren, aber wir müssen es Schritt für Schritt angehen, weil diese Strecke für mich neu ist. Und es ist schwierig in der Moto3, weil es im Kampf um den Sieg immer eine große Gruppe gibt», gab Izan in der Pressekonferenz am Donnerstag zu bedenken.

Da kam es gerade recht, dass Landsmann Marc Márquez nicht nur kurzzeitig als Dolmetscher, sondern auch als Coach aushelfen konnte. «Wir waren schon vor zwei Tagen im selben Restaurant», verriet Márquez schmunzelnd. «Ich bin also zu ihm hin und habe ihn gefragt, warum er in Thailand denn so nervös war. Und er hat gesagt, dass ich Recht hatte, dass er zu nervös war. Er muss aber einfach nur seinem Instinkt folgen, er ist ein Fahrer, der dank seines Instinkts schnell ist.»

«Das ist auch noch nicht das letzte Rennen, er hat noch viele Chancen, um es zu schaffen, er sollte einfach den Moment genießen. Denn er ist ein Fahrer, der in der Moto3 ein guter Fahrer ist und auch in Zukunft in den höheren Kategorien ein guter Fahrer sein wird», prophezeite der achtfache Weltmeister.

Guevara wird in Australien frühzeitig Weltmeister, wenn...

er das Rennen gewinnt

er auf P2 ins Ziel kommt und Foggia nicht gewinnt

er auf P3 ins Ziel kommt, Foggia nicht besser als Vierter wird und Garcia nicht gewinnt

er auf P4 landet, Foggia nicht besser als Fünfter und Garcia nicht besser als Dritter wird

er auf P5 landet, Foggia nicht besser als Siebter und Garcia nicht besser Dritter wird

er auf P6 landet, Foggia nicht besser als Achter und Garcia nicht besser als Dritter wird

er auf P7 landet, Foggia nicht besser als Neunter und Garcia nicht besser als Vierter wird

er auf P8 landet, Foggia nicht besser als Zehnter und Garcia nicht besser als Vierter wird

er auf P9 landet, Foggia nicht besser als P11 und Garcia nicht besser als Vierter wird

er auf P10 landet, Foggia nicht besser als P12 und Garcia nicht besser als Fünfter wird

er auf P11 ankommt, Foggia nicht besser als P13 und Garcia nicht besser als P5 wird

er auf P12 ankommt, Foggia nicht mehr als P14 und Garcia nicht mehr als P6 schafft und Sasaki nicht gewinnt

er auf P13 ins Ziel kommt, Foggia nicht mehr als P15 und Garcia nicht mehr als P7 gelingt und Sasaki nicht gewinnt

er auf P14 ins Ziel kommt, Foggia ohne Punkte bleibt, Garcia nicht über P8 hinauskommt und Sasaki nicht gewinnt.

Moto3-WM-Stand (nach 17 von 20 Rennen):

1. Guevara 265 Punkte. 2. Foggia 216. 3. García 209. 4. Sasaki 194. 5. Masia 163. 6. Deniz Öncü 154. 7. Suzuki 128. 8. Migno 100. 9. Holgado 88. 10. Moreira 84. 11. Riccardo Rossi 81. 12. Tatay 80. 13. Munõz 79. 14. Yamanaka 79. 15. Artigas 76. 16. Toba 63. 17. McPhee 62. 18. Ortolá 59. 19. Nepa 53. 20. Adrián Fernández 40. 21. Kelso 28. 22. Bartolini 24. 23. Ogden 21. 24. Bertelle 16. 25. Fellon 11. 26. Aji 5. 27. Furusato 2.

Konstrukteurs-WM:

1. GASGAS 323 Punkte. 2. Honda 300. 3. KTM 270. 4. Husqvarna 230. 5. CFMOTO 118.

Team-WM:

1. GASGAS Aspar Team 474 Punkte. 2. Leopard Racing 344. 3. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 218. 4. Red Bull KTM Ajo 251. 5. Red Bull KTM Tech3, 194. 6. MT Helmets-MSi 163. 7. CFMOTO Racing PrüstelGP 156. 8. Angeluss MTA Team 112. 9. Rivacold Snipers 100. 10. SIC58 Squadra Corse 92. 11. CIP Green Power 91. 12. BOE Motorsports 79. 13. QJMotor Avintia Racing 40. 14. Vision Track Racing Team 21. 15. Honda Team Asia 7.