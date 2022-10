Offiziell: David Salvador 2023 auf der CIP-KTM

David Salvador in den künftigen Team-Farben

Das CIP Green Power Team komplettiert seine Aufstellung für die Moto3-WM 2023 mit dem 19-jährigen David Salvador, dem aktuell Gesamtzweiten der JuniorGP-Serie.

Im September hatte das CIP Team von Alain Bronec bereits Lorenzo Fellon als Neuzugang für 2023 präsentiert, nun steht fest, dass der 18-jährige Franzose mit David Salvador einen Rookie zur Seite gestellt bekommt.

Der 19-jährige Spanier wird 2023 seine erste volle WM-Saison bestreiten, nachdem er ursprünglich bereits für 2022 bei BOE vorgesehen war, dann aber offenbar die vereinbarte Mitgift nicht aufbringen konnte. Ana Carrasco übernahm seinen Platz.

2021 und 2022 kam Salvador immerhin vereinzelt als Ersatzfahrer für Snipers bzw. dem Husqvarna-Werksteam in der Moto3-WM zum Zug. WM-Punkte gelangen ihm bei sechs Starts allerdings noch keine.

Salvador empfahl sich unter anderem mit einigen guten Trainings-Zeiten sowie seiner Performance in der JuniorGP (vormals Junioren-WM), wo er vor dem Finale in Valencia hinter José Rueda auf Gesamtrang 2 liegt.

Alain Bronec sagte über die Neuverpflichtung: «David Salvador ist ein sehr talentierter Fahrer, der sich stetig verbessert. Aktuell kämpft er in der JuniorGP um den zweiten Rang und wir sind überzeugt, dass er es verdient, in der Weltmeisterschaft zu sein. Wir werden ihm alles geben, was er braucht, um sein Potenzial auf der Strecke auszuschöpfen.»

Salvador selbst ergänzte: «Seit ich ein Kind bin, träume ich davon, es in die Motorrad-WM zu schaffen. Heute wird dieser Traum war. Ich möchte allen danken, die an mich geglaubt haben. Ich freue mich auf dieses großartige Abenteuer.»