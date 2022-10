Sepang: Überraschungssieg für John McPhee (Husqvarna)

Das vorletzte Moto3-WM-Rennen der Saison brachte packende Fights in der Spitzengruppe. Der Schotte John McPhee (22. Startplatz!) machte in der Zielkurve 5 Plätze wett.

Nach der ersten Runde des Moto3-Rennens in Sepang führte Dennis Foggia auf der Leopard Honda vor Garcia, Muñoz, Nepa, Suzuki, Masia, Weltmeister Guevara, Moreira, Ortolá, Holgado, Kelso, Sasaki, Öncü, Yamanaka, McPhee und Artigas. 17. Migno. Whatley musste aus der Boxengasse losfahren – Penalty!

2. Runde: Sturz von Nepa, die Verfolger können knapp ausweichen. Garcia auf Platz 1 vor Masia, Muñoz, Foggia, Moreira, Holgado. Die Piste ist nach dem nächtlichen Regen noch feucht.

3. Runde: Moreira auf Platz 1 vor Masiaoi, Garcia, Munõz, Foggia und Holgado. 8. Sasaki, er dreht die schnellste Runde.

4. Runde: Muñoz (4.) stürzt, auch Suzuki purzelt beim Eingang zur Kurve 9.

5. Runde: Garcia auf Platz 1 vor Masia, Moreira, Foggia, Holgado, Sasaki, Ortolá, Guevara, McPhee. 10. R. Rossi. 11. Öncü. 12. Migno. 13. Artigas. 14. Bartolini. 15. Yamanaka.

6. Runde: Die Top-6 sind nur durch 0,694 sec getrennt.

7. Runde: Foggia (Honda) wieder an der Spitze vor Moreira, Garcia, Masia, Sasaki, Guevara, der 0,520 sec hinter P1 liegt.

9. Runde: Weltmeister Izan Guevara führt vor Foggia, Garcia, Sasaki, Masai, Moreira, Ortolá, R. Rossi, Holgado. 10. McPhee. 11. Öncü. 12. Artigas.

10. Runde: Die Top-10 sind nur durch 1,698 sec getrennt. Foggia (Honda) jetzt 0,167 sec vor Guevara (GASGAS), Garcia, Sasaki und Masia. Tech3-KTM-Pilot Deniz Öncü marschiert durch starke Rundenzeiten Richtung Top-10.

11. Runde: Guevara übernimmt das Kommando. 2. Foggia. 3. Garcia. 4. Sasaki. 5. Masia. 6. R. Rossi.

12. Runde: Guevara auf Platz 1, Sasaki jetzt Zweiter – er liegt 0,272 sec zurück. Rossi aus dem SIC58-Honda-Team stürzt nach Kollision mit Moreira in Turn 1.

13. Runde: Masia führt vor Garcia, Foggia, Sasaki, McPhee, Moreira, 9. Guevara.

14. Runde: Guevara hat hinter Sasaki einen wilden Slide und fällt nach Ausritt in die nasse Wiese auf Platz 10 zurück. Er passiert bei Start/Ziel nur an 12. Stelle.

15. Runde: Garcia an 1. Stelle vor Sasaki, Masia, Foggia, Moreira, McPhee, Holgado, Ortolá. Furusato (14.) stürzt in Kurve 1.

16. Runde: Garcia verteidigt Platz 1 vor Foggia (0,302 sec zurück), Masia, Sasaki, McPhee, Moreira, Holgado, Ortolá.

17. Runde: Nach einem heftigen Fight in der Zielkurve gewinnt McPhee auf der Innenspur vor Sasaki, Garcia, Masia, Moreira, Foggia, Holgado. Ortolá stürzt in der Auslaufrunde.

McPhee ist zu alt für die Moto3 und hat noch keinen Vertrag für 2023. Er marschierte bei seinem 183. GP in der letzten Kurve von Platz 5 nach an die Spitze. Er war vom 22. Startplatz losgebraust!

Und bei der Siegerehrung wurde erstmals seit Geoff Dukes 350-ccm-GP-Sieg in Monza (auf Norton) beim GP der Nationen die britische Hymne «God Save the King» gespielt, weil seither die Queen Elizabeth in Amt und Würden war und jetzt erstmals seit ihrem Tod wieder Brite einen Grand Prix gewonnen hat.

Ergebnis Moto3-Rennen, Sepang, 23. Oktober

1. John McPhee, Husqvarna, 17 Rdn in 38:04,589

2. Sasaki, Husqvarna, + 0,048 sec

3. Garcia, GASGAS, + 0,146

4. Masia, KTM

5. Moreira, KTM

6. Foggia, Honda

7. Holgado, KTM

8. Yamanaka, KTM

9. Ortolá, KTM

10. Deniz Öncü, KTM

11. Artigas, CFMOTO

12. Guevara, GASGAS

13. Bartolini, KTM

14. Migno, Honda

15. Adrián Fernández, KTM.

Moto3-WM-Stand (nach 19 von 20 Rennen):

1. Guevara 294 Punkte. 2. Garcia 241. 3. Foggia 233. 4. Sasaki 227. 5. Öncü 180. 6. Masia 177. 7. Suzuki 128. 8. Moreira 104. 9. Migno 102. 10. McPhee 97. 11. Holgado 97. 12. Riccardo Rossi 87. 13. Yamanaka 87. 14. Munõz 84. 15. Tatay 84. 16. Artigas 83. 17. Ortolá 69. 18. Nepa 64. 19. Toba 63. 20. Adrián Fernández 41. 21. Kelso 36. 22. Bartolini 27. 23. Ogden 21. 24. Bertelle 16. 25. Fellon 11. 26. Aji 5. 27. Furusato 2.

Konstrukteurs-WM:

1. GASGAS 364 Punkte. 2. Honda 317. 3. KTM 303. 4. Husqvarna 268. 5. CFMOTO 127.?