Sergio Garcia gelingt wichtiger Schritt zum Vizetitel

Für die beiden spanischen GASGAS-Fahrer Izan Guevara und Sergio Garcia lief der Moto3-GP in Sepang zunächst nach Plan, doch ein Zwischenfall sorgte dafür, dass es der Weltmeister nicht in die Top-10 schaffte.

Izan Guevara war am Samstag im Moto3-Qualifying auf dem Sepang Circuit auf Startplatz 2 gefahren. Der Spanier, der die Woche zuvor auf Phillip Island mit einem Sieg Weltmeister wurde, hatte sich auch für den Renntag in Malaysia viel auf die Fahne geschrieben.

Doch ein Zwischenfall am Ende der 13. Runde führte dazu, dass der 18-Jährige auf Platz 12 zurückfiel. Was war geschehen? Sasaki hatte in Führung liegend ein Problem, das dazu führte, dass Guevara ihm beim Beschleunigen auf das Heck fuhr. Der GASGAS-Fahrer konnte einen Sturz nur mit viel Mühe abfangen, er fuhr durchs Gras zurück auf die Strecke.

Guevara erklärte nach dem 19. Lauf der Saison: «Ein verrücktes Rennen. Wir hatten einen guten Start, aber es gab viele Überholmanöver und Veränderungen im Rhythmus. Ich habe versucht, den Abstand zu halten, alles lief rund. In Runde 10 bin ich schneller geworden, ich bin an die Spitze gefahren, obwohl die Reifen nicht mehr so gut waren wie zu beginn des Rennens.»

«Fünf Runden vor dem Ende machte Sasaki einen Fehler, ich denke, er hat sich verschaltet. Ich bin ihm hinten aufgefahren, das war sehr knapp alles. Zum Glück konnte ich weiterfahren und etwas vom Rennen mitnehmen», erklärte der Weltmeister. «Wir schauen nach Valencia, wo wir das Ziel umsetzten möchten, welches ich mir nach dem Qualifying am Samstag bereits gesetzt hatte.»

Teamkollege Sergio Garcia brachte am Ende einen Podestplatz mit nach Hause. Es war bereits der 20. Podestplatz für die Aspar-Truppe von Jorge Martinez. «Ich habe mich am Wochenende sehr gut auf dem Bike gefühlt. Aber am Ende des Rennens war mein Speed am Ende der langen geraden leider richtig schlecht», sagte Garcia.

«Es war schwierig, ich habe so hart wie möglich gekämpft, aber ich glaube, es war für mich an diesem Tag unmöglich, das Rennen zu gewinnen. Ich habe 100 Prozent gegeben, trotzdem konnte ich nicht gewinnen», ärgerte sich der WM-Zweite, der jetzt acht Punkte Vorsprung auf Honda-Fahrer Dennis Foggia hat. «Trotzdem kann ich glücklich sein, denn es waren entscheidende Punkte für die Meisterschaft.»

Ergebnis Moto3-Rennen, Sepang (23.10.):

1. John McPhee, Husqvarna, 17 Rdn in 38:04,589 min

2. Sasaki, Husqvarna, + 0,048 sec

3. Garcia, GASGAS, + 0,146

4. Masia, KTM, + 0,245

5. Moreira, KTM, + 0,319

6. Foggia, Honda, + 0,371

7. Holgado, KTM, + 5,817

8. Yamanaka, KTM, + 6,034

9. Ortolá, KTM, + 6,230

10. Deniz Öncü, KTM, + 6,732

11. Artigas, CFMOTO, + 6,789

12. Guevara, GASGAS, + 9,148

13. Bartolini, KTM, + 13,416

14. Migno, Honda, + 13,682

15. Adrián Fernández, KTM, + 14,659

Moto3-WM-Stand (nach 19 von 20 Rennen):

1. Guevara 294 Punkte. 2. Garcia 241. 3. Foggia 233. 4. Sasaki 227. 5. Öncü 180. 6. Masia 177. 7. Suzuki 128. 8. Moreira 104. 9. Migno 102. 10. McPhee 97. 11. Holgado 97. 12. Riccardo Rossi 87. 13. Yamanaka 87. 14. Munõz 84. 15. Tatay 84. 16. Artigas 83. 17. Ortolá 69. 18. Nepa 64. 19. Toba 63. 20. Adrián Fernández 41. 21. Kelso 36. 22. Bartolini 27. 23. Ogden 21. 24. Bertelle 16. 25. Fellon 11. 26. Aji 5. 27. Furusato 2.

Konstrukteurs-WM:

1. GASGAS 364 Punkte. 2. Honda 317. 3. KTM 303. 4. Husqvarna 268. 5. CFMOTO 127.

Team-WM:

1. GASGAS Aspar Team 535 Punkte. 2. Leopard Racing 361. 3. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 324. 4. Red Bull KTM Ajo 272. 5. Red Bull KTM Tech3, 221. 6. MT Helmets-MSi 191. 7. CFMOTO Racing PrüstelGP 167. 8. Angeluss MTA Team 133. 9. Rivacold Snipers 102. 10. CIP Green Power 99. 11. SIC58 Squadra Corse 98. 12. BOE Motorsports 84. 13. QJMotor Avintia Racing 43. 14. Vision Track Racing Team 21. 15. Honda Team Asia 7.