John McPhee (28): Hochzeit und Klassenwechsel

In der Moto3-WM bestritt John McPhee aus Altersgründen beim Saisonfinale 2022 in Valencia sein letztes Rennen mit dem Husqvarna-Werksteam. Wie es für den Schotten weitergeht.

Die diesjährige Moto3-Saison war die letzte für John McPhee. Denn das Alterslimit in der GP-Nachwuchsserie beträgt 28 Jahre, der Schotte wird am 14. Juli aber 29 Jahre alt. Bereits im September wurden McPhee und sein Manager Michael Laverty deshalb bei Teams der Supersport-WM vorstellig. Besonderes Interesse wurde dem vierfachen GP-Sieger an Dynavolt Triumph nachgesagt, doch dort bekamen Niki Tuuli und Harry Truelove den Vorzug.

McPhee hat bereits 2010 in Valencia in der 125-ccm-Weltmeisterschaft debütiert, seit 2013 war er Stammfahrer in der Nachfolgeklasse Moto3 mit den 250-ccm-Viertakt-Einzylinder-Motoren. Er hat seither Motorräder von vier unterschiedlicher Herstellern gesteuert (Honda, Peugeot, KTM und Husqvarna) und 16 Podiumsplätze sowie vier GP-Siege erreicht. Seinen letzten Triumph feierte er beim Sepang-GP 2022 im Husqvarna-Team von Peter Öttl, Zweiter wurde sein Teamkollege Ayumu Sasaki. McPhee fuhr dort vom 22. Startplatz los, bog als Fünfter in die Zielkurve ein – und kam als Erster wieder raus!

«Dieser Erfolg war nur vergleichbar mit dem Moto3-GP-Sieg meines Sohns Philipp in Jerez am 6. Mai 2018», erinnert sich Peter Öttl, selbst fünffacher GP-Sieger.

Nun erfuhr SPEEDWEEK.com aus dem Umfeld von John McPhee: Der Schotte steht vor der Einigung mit einem von Puccetti Racing organisierten neuen Kawasaki-Supersport-WM- Team. Dieses Team wird als Nachwuchsteam deklariert und wird von anderen Sponsoren unterstützt, auch die Teambezeichnung wird anders lauten.

Dies ist insofern überraschend, als sich Teamchef Manuel Puccetti mit seinem Team auf nur noch ein Supersport-Motorrad konzentriert, pilotiert von Can Öncü. Möglicherweise handelt es sich dabei auch um das MotoZoo-Team, das der Italiener als sein Nachwuchsteam bezeichnet und sich auch technisch dafür verantwortlich zeigt.

«John wird in einem Junior-Team fahren, obwohl er genau genommen kein Junior mehr ist», meinte Michale Laverty gegenüber SPEEDWEEK.com.

Der Deal soll in der kommenden Woche verlautbart werden.

Übrigens: Am heutigen Samstag heiratet John McPhee seine langjährige Freundin Lauren in seiner schottischen Heimatstadt Oban.

Moto3-WM-Endstand (nach 20 Rennen):

1.Guevara 319 Punkte. 2. Garcia 257. 3. Foggia 246. 4. Sasaki 238. 5. Öncü 200. 6. Masia 177. 7. Suzuki 130. 8. Moreira 112. 9. Migno 103. 10. Holgado 103. 11. McPhee 102. 12. Yamanaka 94. 13. Munõz 93. 14. Riccardo Rossi 87. 15. Tatay 87. 16. Artigas 83. 17. Ortolá 73. 18. Nepa 64. 19. Toba 63. 20. Adrián Fernández 51. 21. Kelso 36. 22. Bartolini 27. 23. Ogden 21. 24. Bertelle 16. 25. Fellon 11. 26. Aji 5. 27. Furusato 2.

Konstrukteurs-WM:

1. GASGAS 389 Punkte. 2. Honda 330. 3. KTM 323. 4. Husqvarna 279. 5. CFMOTO 130.

Team-WM:

1. GASGAS Aspar Team 576 Punkte. 2. Leopard Racing 376. 3. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 340. 4. Red Bull KTM Ajo 280. 5. Red Bull KTM Tech3, 251. 6. MT Helmets-MSi 206. 7. CFMOTO Racing PrüstelGP 170. 8. Angeluss MTA Team 137. 9. Rivacold Snipers 103. 10. CIP Green Power 99. 11. SIC58 Squadra Corse 98. 12. BOE Motorsports 93. 13. QJMotor Avintia Racing 43. 14. Vision Track Racing Team 21. 15. Honda Team Asia 7.