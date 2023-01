CFMOTO PrüstelGP lädt zur Teampräsentation 2023

Das sächsische CFMOTO PrüstelGP Team mit Xavier Artigas und Joel Kelso hält am Sonntag, 28. Februar am Sachsenring die Teamvorstellung ab. Das Besondere: Jeder Motorsport-Fan ist herzlich willkommen!

Für die Moto3-Teams läutet ein privater Test in Jerez am 9. und 10. März die neue Saison ein. Der IRTA-Test für die kleinen Klassen ist dann vom 17. bis 19. März in Portimão angesetzt, also eine Woche vor dem Saisonauftakt an der Algarve.

Das deutsche PrüstelGP Team bereitet aktuell am Sachsenring die zweite Saison mit der Marke CFMOTO vor. Bevor die ersten Testfahrten anstehen, laden Florian Prüstel und seine Mannschaft am Sonntag, 26. Februar alle Motorsport-Fans zur öffentlichen Teampräsentation ins Hauptquartier von CFMOTO Racing PrüstelGP ein (Hohensteiner Straße 12, 09353 Oberlungwitz).

Bei dieser Gelegenheit wird im Beisein des neuen Fahrerduos das Bike-Design für die Moto3-WM 2023 präsentiert.

Zur Erinnerung: Der 19-jährige Spanier Xavier Artigas bekam mit Joel Kelso einen neuen Teamkollegen zur Seite gestellt, der australische Neuzugang ist ebenfalls 19 Jahre alt. Nicht mehr mit dabei ist 2023 Tom Lüthi.

Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr, nach der Teamvorstellung um 11 Uhr wird bis 14 Uhr noch ein Catering und die Besichtigung des Prüstel-Renntrucks angeboten.