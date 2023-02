Florian Prüstel zu 2023: «Top-5 und Podestplätze»

Wieder nach vorn soll es für CFMOTO Racing PrüstelGP gehen. Wie man das mit Xavier Artigas im zweiten Jahr und Neuzugang Joel Kelso schaffen will, erläuterte der Chef Florian Prüstel bei der Teampräsentation 2023.

Bei der offiziellen und wieder öffentlichen Vorstellung des sächsischen Moto3-Teams CFMOTO Racing PrüstelGP am Sachsenring wurden naturgemäß auch die Ziele für die neue Saison kundgetan. Die WM-Endränge 15 und 16 durch die Spanier Carlos Tatay und Xavier Artigas waren 2022 natürlich nicht gerade das, was man sich in der Premierensaison mit CFMOTO zum Ziel gesetzt hatte. Um sich für die kommende Saison deutlich zu verbessern, sollte man sich zunächst mit der Fehleranalyse des letzten Jahres befassen.

Das tat Teamchef Florian Prüstel dann gegenüber SPEEDWEEK.com auch: «Klar sind wir 2022 ein ganzes Stück hinter unseren Zielen zurückgeblieben. Wir wollten in die Top-10 und sind mit dem dritten Platz von Carlos Tatay in Indonesien auch gut in die Saison gestartet. Bis zum Sachsenring waren die Ergebnisse noch ganz okay, doch dann hatten wir einige Stürze und waren nicht mehr vorn dabei. Wir haben dann den Crew-Chief getauscht und wollten wieder in eine andere Richtung kommen, aber es blieb durchwachsen.»

Konkret nannte Prüstel dazu die Schwierigkeiten des Umstiegs von Xavier Artigas von Honda auf CFMOTO sowie die nicht mehr so recht Moto3-konforme Statur von Carlos Tatay. Bei Letzterem war ab etwa Saisonmitte die Motivation wohl auch etwas abhanden gekommen. Trotzdem ist sich Florian Prüstel sicher, dass man im Einstiegsjahr von CFMOTO viel gelernt hat. «Dennoch müssen wir uns im zweiten Jahr deutlich steigern, das ist das Ziel.»

Mit Xavier Artigas, dem Grand-Prix-Sieger von Valencia 2021, und Carlos Tatay, dem Red Bull Rookies Cup-Champion 2019, waren 2022 eigentlich alle Zutaten für eine erfolgreiche Saison vorhanden. Jetzt geht das sächsische Team erneut mit Xavier Artigas sowie neu dem WM-21. des Vorjahres, dem Australier Joel Kelso, an den Start.

Das sieht von der Papierform her nicht viel besser aus. Trotzdem ist Florian Prüstel guter Dinge, was er so begründet: «Von Xavier sind wir nach wie vor überzeugt, denn, wie gesagt, hat bei ihm 2022 der Materialwechsel mit reingespielt. In diesem Jahr muss bei ihm was passieren, konkret regelmäßig in die Top-5 sowie Podestplätze. Joel hatte schon für 2022 bei uns angefragt, doch damals war es uns zu riskant, einen Rookie zu nehmen. Aber er war in der CEV schon recht erfolgreich. Wir haben ihn dann beobachtet und natürlich auch mitbekommen, dass er verletzungsbedingt ein paar Rennen auslassen musste. Daher haben wir uns jetzt gesagt, dass wir das mit ihm probieren. Auf gewissen Strecken, die ihm liegen, wird er tatsächlich vorn mitmischen können. Ansonsten würde er unsere Erwartungen mit Plätzen so um die Top-10, Top-12 erfüllen. Die Ziele der Fahrer sind noch einmal höher, aber man muss schon realistisch sein.»

Offen und ehrlich sagt Florian Prüstel aber auch, dass man die Entscheidung zusammen mit CFMOTO getroffen habe, weil der chinesische Motorradhersteller natürlich auch auf verschiedenen Märkten präsent sein will. Während für die Chinesen der europäische Markt mit Xavier Artigas als abgearbeitet betrachtet wird, hat Joel Kelsos Herkunft wohl auch eine Rolle in den Überlegungen gespielt.

Moto3-WM-Endstand 2022 (nach 20 Rennen):

1.Guevara 319 Punkte. 2. Garcia 257. 3. Foggia 246. 4. Sasaki 238. 5. Öncü 200. 6. Masia 177. 7. Suzuki 130. 8. Moreira 112. 9. Migno 103. 10. Holgado 103. 11. McPhee 102. 12. Yamanaka 94. 13. Munõz 93. 14. Riccardo Rossi 87. 15. Tatay 87. 16. Artigas 83. 17. Ortolá 73. 18. Nepa 64. 19. Toba 63. 20. Adrián Fernández 51. 21. Kelso 36. 22. Bartolini 27. 23. Ogden 21. 24. Bertelle 16. 25. Fellon 11. 26. Aji 5. 27. Furusato 2.

Konstrukteurs-WM:

1. GASGAS 389 Punkte. 2. Honda 330. 3. KTM 323. 4. Husqvarna 279. 5. CFMOTO 130.

Team-WM:

1. GASGAS Aspar Team 576 Punkte. 2. Leopard Racing 376. 3. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 340. 4. Red Bull KTM Ajo 280. 5. Red Bull KTM Tech3, 251. 6. MT Helmets-MSi 206. 7. CFMOTO Racing PrüstelGP 170. 8. Angeluss MTA Team 137. 9. Rivacold Snipers 103. 10. CIP Green Power 99. 11. SIC58 Squadra Corse 98. 12. BOE Motorsports 93. 13. QJMotor Avintia Racing 43. 14. Vision Track Racing Team 21. 15. Honda Team Asia 7.