Portimão-Test: Diogo Moreira (KTM) am Samstag vorne 18.03.2023 - 18:51 Von Tim Althof

© Gold & Goose Kann Diogo Moreira 2023 für eine Überraschung sorgen? © Gold & Goose Scott Ogden fährt bisher einen überragenden Test Zurück Weiter

In einer Woche beginnt in Portimão die neue GP-Saison. Doch bereits an diesem Wochenende sind die Fahrer mit ihren Moto3-Bikes auf der Strecke in Portugal. Diogo Moreira setzte am zweiten Tag die Bestzeit.