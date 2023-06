Sachsenring: Erster GP-Sieg für Deniz Öncü (KTM)

Ayumu Sasaki und Deniz Önüc waren im Moto3-Rennen auf dem Sachsenring in einer eigenen Liga unterwegs. Das bessere Ende hatte der Türke aus dem Red Bull KTM Ajo Racing Team für sich.

Ayumu Sasaki aus dem Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team war am Freitag und Samstag der dominierende Moto3-Pilot auf dem Sachsenring. Das blieb abgesehen von einem Blitzstart seines Teamkollegen Collin Veijer (der Rookie stürzte dann allerdings schon in Runde 2) auch im 23-Rennen über weite Strecken so.

Deniz Öncü schnappte dem Japaner aber in der letzten Kurve noch Platz 1 weg und jubelte überschwänglich über seinen lange herbeigesehnten ersten GP-Sieg.

Dani Holgado (Red Bull KTM Tech3) setzte sich im Kampf um Platz 3 gegen Ivan Ortolá (Angeluss MTA Team) durch und baute seine WM-Führung auf 41 Punkte aus.

So lief das Moto3-Rennen auf dem Sachsenring:

Start: Starker Start von Rookie Veijer, der von Startplatz 4 vor seinem Husqvarna-Teamkollegen und Pole-Setter Sasaki in Führung geht.



1. Runde: Öncü greift das Husqvarna-Duo sofort an – Veijer fällt hinter Ortolá auf Platz 4 zurück, Sasaki hält sich aber vor dem KTM-Ajo-Piloten und geht in Führung.



2. Runde: Sasaki führt vor Öncü, dahinter schnappt sich Holgado Ortolá – und Veijer stürzt auf Platz 6 liegend in Kurve 12!



3. Runde: Sasaki kommt 0,6 sec weg, Holgado geht an Öncü vorbei auf Rang 2.



4. Runde: Alonso, Masia und Moreira kämpfen um Rang 5, allerdings klafft davor schon eine Lücke von mehr als einer Sekunde. Muñoz absolviert den Long-Lap-Penalty, den er für Langsamfahren auf der Linie im Q2 aufgebrummt bekommen hat, und fällt auf Rang 22 zurück.



6. Runde: Sasaki baut seinen Vorsprung erstmals auf mehr als eine Sekunde aus.



7. Runde: Öncü kämpft sich an Holgado vorbei und übernimmt die Spitze der dreiköpfigen Verfolgergruppe – denn auch Ortolá ist weiter dran.



8. Runde: Die zweite Verfolgergruppe bilden gut drei Sekunden dahinter Nepa, Yamanaka, Moreira, Masia, Furusato, Alonso und Artigas.



9. Runde: Öncü schüttelt Holgado und Ortolá ab und knabbert am Vorsprung von Sasaki.



11. Runde: Öncü ist wieder zwei Zehntel schneller als Sasaki, die Top-2 trennen nur noch 0,790 sec.



12. Runde: Zur Halbzeit des Rennens kommt Öncü bis auf eine halbe Sekunde an Sasaki heran. Holgado und Ortolá hängen mittlerweile 3,5 sec zurück.



13. Runde: Öncü streckt mehrmals sein linkes Bein aus. Der Abstand zu Sasaki bleibt aber konstant.



14. Runde: Tech3-Rookie Farioli bekommt für mehrfaches Überschreiten der «track limits» einen Long-Lap-Penalty aufgebrummt.



15. Runde: Öncü schiebt sich bis auf 0,3 sec an Sasaki heran.



16. Runde: Öncü ist dran am Führenden, obwohl er weiter nach seinem Bein greift und offenbar unter Krämpfen leidet.



18. Runde: Öncü zeigt sich hinter Sasaki, setzt aber noch kein Manöver. Die Top-2 haben den Rest des Feldes mittlerweile fast zehn Sekunden abgehängt, Holgado hält Ortolá im Kampf um Platz 3 weiter in Schach.



20. Runde: Öncü greift sich immer wieder an das linke Bein, Sasaki lässt er aber nicht entkommen.



21. Runde: Hinter den zwei Zweiergruppen kämpfen acht Fahrer um Platz 5 – Alonso, Masia, Moreira, Yamanaka, Bertelle, Nepa, Furusato und Artigas.



22. Runde: Öncü lauert am Heck von Sasaki. Sturz von Bertelle in Kurve 3.



Letzte. Runde: Sasaki verteidigt sich lange erfolgreich, aber in der letzten Kurve findet Öncü noch einen Weg vorbei und holt seinen ersten GP-Sieg!

Moto3-Ergebnis, Sachsenring (18.6.):

1. Öncü, KTM, 23 Rdn in 33:10,531 min

2. Sasaki, Husqvarna, + 0,095 sec

3. Holgado, KTM, + 12,074

4. Ortolá, KTM, + 12,196

5. Alonso, GASGAS, + 17,158

6. Masia, Honda, + 17,328

7. Moreira, KTM, + 17,416

8. Yamanaka, GASGAS, + 17,468

9. Nepa, KTM, + 17,548

10. Furusato, Honda, + 18,132

11. Artigas*, CFMOTO, + 17,838

12. Muñoz, KTM, + 10,723

13. Rueda, KTM, + 21,034

14. Toba, Honda, + 21,147

15. Migno, KTM, + 21,241



*= Ein Platz zurück wegen «track limits»-Vergehen in der letzten Runde

Moto3-WM-Stand nach 7 von 20 Rennen:

1. Holgado, 125 Punkte. 2. Masia 84. 3. Ortolá 81. 4. Sasaki 79. 5. Öncü 78. 6. Moreira 73. 7. Alonso 62. 8. Artigas 55. 9. Rueda 42. 10. Nepa 40. 11. Suzuki 38. 12. Yamanaka 34. 13. Toba 31. 14. Muñoz 24. 15. Odgen 20. 16. Salvador 20. 17. Veijer 18. 18. Migno 17. 19. Kelso 12. 20. Bertelle 11. 21. R. Rossi 10. 22. Fenati 8. 23. Furusato 6. 24. Azman 5. 25. Aji 4. 26. Farioli 2. 27. Whatley 1.