Deniz Öncü (KTM): «Müssen an Details arbeiten»

Nach einem schwierigen Saisonstart arbeitete sich Red Bull KTM Ajo-Athlet Deniz Öncü mit drei Podestplätzen zurück in den Moto3-Titelkampf. Mit seinem ersten GP-Sieg erfüllte sich der Türke dabei einen Kindheitstraum.

Deniz Öncü bewies 2023 vor allem im Qualifying, dass er zu den schnellsten Moto3-Fahrern gehört. Der Türke holte sich in acht Rennen bereits zwei Pole-Positions und startete zwei weitere Male aus der ersten Reihe.

Doch im Rennen lief es für den Fahrer des Red Bull KTM Ajo Teams zu Saisonbeginn noch nicht immer rund. In Portimão kämpfte er um den Sieg, musste sich letztlich jedoch mit Platz 10 zufriedengeben. Es folgten vier weitere Läufe, in denen sich Öncü zwar immer wieder an der Spitze blicken ließ, diese Leistung jedoch nicht in einen Podestplatz umwandeln konnte. «Ehrlich gesagt, habe ich schon vom ersten Rennen daran gedacht, um den Titel zu kämpfen. Zu Beginn hatte ich jedoch viel Pech und habe einige Fehler gemacht. In diesem Jahr habe ich wegen meines Gewichts auf den langen Geraden einen großen Nachteil», erklärte der 1,72 m große KTM-Pilot.

Beim Italien-GP in Mugello verpasste der Türke seinen ersten GP-Sieg dann um 0,051 sec, bevor er sich diesen auf dem Sachsenring in einem packenden Kampf gegen Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) holte. Mit einem weiteren Podestplatz in Assen mauserte sich Öncü vor der Sommerpause bis auf WM-Rang 5 vor.

«Ich bin stolz, meinen ersten GP-Sieg errungen zu haben. Das bedeutet mir sehr viel, denn das war schon als Kind mein Traum. Die Saison ist noch nicht vorbei, weshalb es möglich ist, den Titel zu gewinnen. Dafür setze ich mich ein», zeigte sich der 19-Jährige kampfbereit und erteilte seinen Gegner die Ansage: «Ich fühle mich in vielen Bereichen stärker als andere Fahrer. Es ist mir egal, welcher Fahrer an einem Wochenende schneller ist, denn ich weiß, dass ich im Rennen um den Sieg kämpfen kann. Vielleicht bin ich auf den Geraden langsamer, aber ich kann in den Kurven und beim Bremsen hart kämpfen.»

Dabei betonte Öncü: «Ich glaube nicht, dass es einen Aspekt gibt, den wir gegenüber den anderen verbessern müssen. Ich denke, es sind eher die kleinen Details, an denen wir arbeiten müssen, um am Sonntag so konkurrenzfähig wie möglich zu sein. Ich versuche immer, in jeder Sitzung mein Bestes zu geben, und wenn alles zusammenpasst, sind wir wirklich stark.»

Nach den WM-Plätzen 17, 11 und 5 läuft es für Öncü in seiner vierten Moto3-Saison immer besser. Sein Erfolgsrezept? «Ich habe ein paar Dinge verändert, besonders wie ich einen Grand Prix angehe. Ich versuche, entspannt zu sein und nicht zu viel darüber nachzudenken, was auf der Strecke passieren wird. Diese Cleverness hat sich in den Ergebnissen der letzten Rennen niedergeschlagen, vor allem auf dem Sachsenring und in Assen.»

Moto3-Ergebnis Assen (25. Juni):

1. Masia, Honda, 20 Rdn in 34:14,619 min

2. Sasaki, Husqvarna, + 0,081 sec

3. Öncü, KTM, + 0,276

4. Ortolá, KTM, + 0,324

5. Muñoz, KTM, + 0,401

6. Rueda, KTM, + 0,507

7. Veijer, Husqvarna, + 0,819

8. Fenati, Honda, + 1,056

9. Kelso, CFMOTO, + 1,341

10. Nepa, KTM, + 2,024

11. Toba, Honda, + 11,736

12. Moreira, KTM, + 12,254

13. Alonso, GASGAS, + 12,317

14. Artigas, CFMOTO, + 12,592

15. Yamanaka, GASGAS, + 12,594



Ferner:

25. Holgado, KTM, + 1:14,539 min

Moto3-WM-Stand nach 8 von 20 Rennen:

1. Holgado, 125 Punkte. 2. Masia 109. 3. Sasaki 99. 4. Ortolá 94. 5. Öncü 94. 6. Moreira 77. 7. Alonso 65. 8. Artigas 57. 9. Rueda 52. 10. Nepa 46. 11. Suzuki 38. 12. Toba 36. 13. Muñoz 35. 14. Yamanaka 35. 15. Veijer 27. 16. Odgen 20. 17. Salvador 20. 18. Kelso 19. 19. Migno 17. 20. Fenati 16. 21. Bertelle 11. 22. R. Rossi 10. 23. Furusato 6. 24. Azman 5. 25. Aji 4. 26. Farioli 2. 27. Whatley 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 186 Punkte. 2. Honda 134 3. Husqvarna 102. 4. GASGAS 73. 5. CFMOTO 62.



Team-WM:

1. Leopard Racing, 147 Punkte. 2. Red Bull KTM Ajo 146. 3. Angeluss MTA Team 140. 4. Red Bull KTM Tech3, 127. 5. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 126. 6. Valresa GASGAS Aspar 100. 7. MT Helmets-MSi 82. 8. CFMOTO Racing PrüstelGP 76. 9. SIC58 Squadra Corse 46. 10. CIP Green Power 37. 11. BOE Motorsports 35. 12. Rivacold Snipers Team 27. 13. Vision Track Racing Team 21. 14. Honda Team Asia 10.