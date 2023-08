Grandios: David Alonso siegte vom letzten Startplatz

David Alonso aus dem Gaviota GASGAS Aspar-Team startete in Silverstone von Startplatz 28 und überquerten im Moto3-Rennen als Erster die Ziellinie. Nie zuvor hatte ein Kolumbianer einen Motorrad-Grand-Prix gewonnen.

Rookie David Alonso schrieb mit gerade einmal 17 Jahren in Silverstone auf seiner GASGAS-Maschine Geschichte. Letztes Jahr musste er aufgrund seines zu jungen Alters noch in der Junioren-WM fahren, in England gewann der in Spanien geborene David als erster Kolumbianer bei einem Motorrad-WM-Rennen.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Silverstone © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Daniel Holgado © Gold & Goose Jaume Masiá © Gold & Goose Jaume Masiá © Gold & Goose Deniz Öncü © Gold & Goose José Antonio Rueda © Gold & Goose David Alonso © Gold & Goose Diogo Moreira © Gold & Goose Ayumu Sasaki © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Daniel Holgado © Gold & Goose David Alonso © Gold & Goose David Alonso gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger David Alonso © Gold & Goose Sasaki, Alonso, Holgado © Gold & Goose Sieger David Alonso Zurück Weiter

Nach dem Zeittraining am Samstag schien es so, als würde es für den GASGAS-Piloten ein Wochenende zum Vergessen. Im Qualifying 1 stürzte er frühzeitig. Weil er keine schnelle Runde zusammenbekam, musste Alonso das Rennen am Sonntag vom letzten Startplatz 28 aus beginnen. Hinzu kam, dass er durch den Sturz weniger Zeit hatte die Strecke richtig kennenzulernen, es war sein Debüt in Silverstone. Die Voraussetzungen für sein Rennen in der Moto3-Klasse waren schlecht.

David Alonso ließ sich von den Geschehnissen am Samstag nicht einschüchtern. «Ich bin von ganz hinten gestartet und wusste, dass das Rennen für mich schwierig werden würde. Dann bin ich aufgewacht und habe mir gesagt: ‚Du kannst es schaffen...‘ Ich habe an mich geglaubt und mich nur auf eine Sache konzentriert: So stark wie möglich ins Ziel zu kommen. Ich habe mir keine Strategie zurechtgelegt, sondern fokussierte mich einfach auf das Rennen.»

Nach einem guten Start vom Ende des Feldes benötigte er drei Runden, um auf Platz 2 vorzufahren. Dabei profitierte Alonso auch vom Sturz des Führenden Jaume Masia (Honda). In einem Rennen, dass von ständigen Führungswechseln geprägt war, kämpfte er mit Fahrern wie Dani Holgado (KTM), Deniz Oncü (KTM), Ayumu Sasaki (Husqvarna) oder Iván Ortolá (KTM) um die Führung. Selbst in der letzten Runde wurde das Feld von drei verschiedenen Fahrern angeführt. Der GASGAS-Pilot fiel dabei zwischenzeitlich von Platz 1 auf 4 zurück. Wenige Kurven vor Ende des Rennens übernahm Alonso erneut die Führung und überquerte als Erster die Ziellinie vor Sasaki und Holgado.

«Fünf Runden vor Schluss habe ich angefangen, darüber nachzudenken, wie ich gewinnen könnte. Und zwei Kurven vor Schluss wusste ich, dass ich gewinnen kann», schilderte Alonso. «Mein erstes Rennen zu gewinnen, ist unglaublich. Ich möchte diesen Sieg meinem Team widmen, weil es so hart arbeitet, aber auch meiner Familie und meinen Freunden.»



Dies ist das zweite Podium und der erste Sieg in Alonsos Rookie-Saison in der Moto3-WM. Mit den 25 Punkten verbesserte sich der Youngster in der Meisterschaft auf Platz 6.

Moto3-Ergebnisse, Silverstone (6. August):

1. Alonso, GASGAS, 15 Runden in 33:35,396 min

2. Sasaki, Husqvarna, + 0,152 sec

3. Holgado, KTM, + 0,203

4. Ortolá, KTM, + 0,337

5. Muñoz, KTM, + 0,471

6. Moreira, KTM, + 0,767

7. Salvador, KTM, + 0,839

8. Rueda, KTM, + 0,892

9. Veijer, Husqvarna, + 0,941

10. Fenati, Honda, + 0,977

11. Öncü, KTM, + 1,140

12. Nepa, KTM, + 1,227

13. Rossi, Honda, + 1,331

14. Toba, Honda, + 1,386

15. Yamanaka, GASGAS, + 1,572

Moto3-WM-Stand nach 9 von 20 Rennen:

1. Holgado, 141 Punkte. 2. Sasaki 119. 3. Masia 109. 4. Ortolá 107. 5. Öncü 99. 6. Alonso 90. 7. Moreira 86. 8. Rueda 60. 9. Artigas 57. 10. Nepa 50. 11. Muñoz 46. 12. Suzuki 38. 13. Toba 38. 14. Yamanaka 36. 15. Veijer 34. 16. Salvador 30. 17. Fenati 22. 18. Odgen 20. 19. Kelso 19. 20. Migno 17. 21. R. Rossi 13. 22. Bertelle 11. 23. Furusato 6. 24. Azman 5. 25. Aji 4. 26. Farioli 2. 27. Whatley 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 202 Punkte. 2. Honda 140 3. Husqvarna 122. 4. GASGAS 98. 5. CFMOTO 62.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo, 159 Punkte. 2. Angeluss MTA Team 157. 3. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 153. 4. Leopard Racing 147. 5. Red Bull KTM Tech3, 143. 6. Valresa GASGAS Aspar 126. 7. MT Helmets-MSi 91. 8. CFMOTO Racing PrüstelGP 76. 9. SIC58 Squadra Corse 51. 10. CIP Green Power 47. 11. BOE Motorsports 46. 12. Rivacold Snipers Team 33. 13. Vision Track Racing Team 21. 14. Honda Team Asia 10.