Deniz Öncü (KTM): «Mein Name stand überall»

Für seinen ersten Moto3-Sieg am Sachsenring erhielt Deniz Öncü überwältigende Reaktionen aus seinem Heimatland Türkei. In einem türkischen Grand Prix sieht der Red Bull-KTM-Ajo-Pilot daher großes Potenzial.

2020 debütierte Deniz Öncü in der Moto3-WM und trat damit in große Fußstapfen. Denn sein Bruder Can hatte es mit einem Sieg bei seinem Wildcard-Auftritt in Valencia 2018 geschafft, sich mit 15 Jahren und 115 Tagen zum jüngsten Rennsieger der Geschichte zu küren.

Bei Deniz dauerte es jedoch drei Jahre, bis der großgewachsene Türke einen Grand-Prix-Sieg errang. In seinen 65 GP-Rennen stand er bereits acht Mal auf dem Podest und verpasste dabei nur denkbar knapp den Sieg. Dieser gelang ihm schließlich beim diesjährigen Sachsenring-GP, wo er Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) in einem Foto-Finish besiegte. Dank seiner Konstanz liegt der 20-Jährige nach neun Rennwochenenden an fünfter Stelle des Gesamtklassements, auf WM-Leader Daniel Holgado fehlen ihm 42 Zähler.

Im Interview mit SPEEDWEEK.com sprach der Fahrer des Red Bull KTM Ajo Teams über die Reaktionen auf seinen ersten GP-Sieg und darüber, was ein türkischer Grand Prix bewirken könnte.

Wie groß waren die Auswirkungen deines Sieges in der Türkei?

Sie waren gigantisch. Ich habe tausende Nachrichten über die sozialen Netzwerke erhalten. Außerdem war ich in allen TV-Programmen zu sehen, die sonst nur über die großen Sportereignisse berichten. «Deniz Öncü gewinnt einen GP», mein Name war überall zu lesen. Das hat mich sehr stolz gemacht.

In den frühen 2000er-Jahren fand auf dem Istanbul Park Circuit der Große Preis der Türkei statt. Ist die Strecke immer noch in Betrieb?

Ja, ich denke, sie eignet sich perfekt für Rennen. Aber die Person, die die Strecke gepachtet hat, will dort keine Rennen veranstalten. Deshalb gibt es aktuell keine Möglichkeit, dort wieder einen GP auszutragen.

Die Türkei ist ein großes Land. Ein türkischer Fahrer könnte daher sicher für volle Tribünen sorgen.

Für mich und die Leute in der Türkei wäre es großartig, einen türkischen Fahrer auf höchstem Niveau fahren zu sehen. Ja, ein Rennwochenende in Istanbul wäre sicherlich etwas Besonderes für alle.

Deine Freude über deinen ersten GP-Sieg hast du sicher mit deinem Bruder Can geteilt.

Wir stehen während der Rennwochenenden häufig über Facetime miteinander in Kontakt.

Für viele Fahrer im Paddock wird das Rennen fahren nach einer Weile zum Job. In deinem Fall scheint es aber so, als dass es dir noch eine Menge Spaß macht.

Ja, natürlich. Vielen Fahrer gefällt es nicht, aber ich mag das Gefühl, dass gleich etwas passieren wird. In Assen zum Beispiel, in der vorletzten Kurve, wenn man nicht abbremst, sondern weiterhin Vollgas gibt, ist das beängstigend. Viele Fahrer können das nicht, aber ich genieße das sehr. Ich weiß, dass es keinen Spaß mehr macht, wenn ich einen Highsider habe, aber ich will den Moment auskosten.

Moto3-Ergebnisse, Silverstone (6. August):

1. Alonso, GASGAS, 15 Runden in 33:35,396 min

2. Sasaki, Husqvarna, + 0,152 sec

3. Holgado, KTM, + 0,203

4. Ortolá, KTM, + 0,337

5. Muñoz, KTM, + 0,471

6. Moreira, KTM, + 0,767

7. Salvador, KTM, + 0,839

8. Rueda, KTM, + 0,892

9. Veijer, Husqvarna, + 0,941

10. Fenati, Honda, + 0,977

11. Öncü, KTM, + 1,140

12. Nepa, KTM, + 1,227

13. Rossi, Honda, + 1,331

14. Toba, Honda, + 1,386

15. Yamanaka, GASGAS, + 1,572



Ferner:

18. Masia, Honda, + 11,314

Moto3-WM-Stand nach 9 von 20 Rennen:

1. Holgado, 141 Punkte. 2. Sasaki 119. 3. Masia 109. 4. Ortolá 107. 5. Öncü 99. 6. Alonso 90. 7. Moreira 86. 8. Rueda 60. 9. Artigas 57. 10. Nepa 50. 11. Muñoz 46. 12. Suzuki 38. 13. Toba 38. 14. Yamanaka 36. 15. Veijer 34. 16. Salvador 30. 17. Fenati 22. 18. Odgen 20. 19. Kelso 19. 20. Migno 17. 21. R. Rossi 13. 22. Bertelle 11. 23. Furusato 6. 24. Azman 5. 25. Aji 4. 26. Farioli 2. 27. Whatley 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 202 Punkte. 2. Honda 140 3. Husqvarna 122. 4. GASGAS 98. 5. CFMOTO 62.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo, 159 Punkte. 2. Angeluss MTA Team 157. 3. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 153. 4. Leopard Racing 147. 5. Red Bull KTM Tech3, 143. 6. Valresa GASGAS Aspar 126. 7. MT Helmets-MSi 91. 8. CFMOTO Racing PrüstelGP 76. 9. SIC58 Squadra Corse 51. 10. CIP Green Power 47. 11. BOE Motorsports 46. 12. Rivacold Snipers Team 33. 13. Vision Track Racing Team 21. 14. Honda Team Asia 10.