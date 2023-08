Spielberg: Öncü mit KTM-Jubiläumssieg, Dettwiler 20.

Das Moto3-Rennen beim CryptoDATA Motorrad Grand Prix von Österreich weckte Erinnerungen an die MotoGP-Duelle von Marc Márquez und Andrea Dovizioso in der letzten Kurve. Als Sieger ging Deniz Öncü hervor.

Erstmals in seiner WM-Karriere stand Rookie Collin Veijer aus dem Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team auf der Pole-Position. Neben dem 18-jährigen Niederländer fuhren WM-Leader Dani Holgado (Red Bull KTM Tech3) und Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo) aus der ersten Reihe los.

Leopard-Honda-Pilot Jaume Masia schied früh durch ein technisches Problem aus, Silverstone-Sieger David Alonso stürzte in Führung liegend. Dadurch kämpfte ein Quartett mit den KTM-Piloten Holgado und Öncü sowie dem Intact-Husqvarna-Duo Veijer und Sasaki um den Sieg. Die Entscheidung fiel erst auf dem Zielstrich um gerade einmal 0,005 sec zugunsten des 20-jährigen Türken.

Öncü fixierte dabei beim Heim-GP von KTM den 100. GP-Sieg des österreichischen Herstellers in der WM-Einsteigerklasse (13 Siege in der Klasse 125 ccm, 87 Siege in der Moto3).

Der Schweizer Wildcard-Fahrer Noah Dettwiler ging von Startplatz 23 in seinen ersten Grand Prix und landete auf einem ordentlichen 20. Platz.

So lief das Rennen:

Start: Dani Holgado übernimmt vor Deniz Öncü und Pole-Setter Collin Veijer die Führung. Dettwiler fällt zurück und kommt nur als 29. aus der ersten Runde.



2. Runde: In Kurve 1 schiebt sich Veijer an Öncü vorbei auf Rang 2. Dahinter komplettieren David Alonso, Jaume Masia, Ayumu Sasaki und Riccardo Rossi die siebenköpfige Führungsgruppe.



4. Runde: Masia hat ein technisches Problem an seiner Leopard-Honda und wird plötzlich langsamer, Sasaki fährt auf ihn auf und bleibt nur mit Mühe auf seiner Husqvarna sitzen. Masia scheidet aus, die Top-3 – Holgado, Öncü und Veijer – kommen durch den Vorfall eine Sekunde weg.



6. Runde: Silverstone-Sieger Alonso jagt mit Sasaki im Schlepptau das Trio an der Spitze, Rossi kommt nicht mehr mit.



7. Runde: Furusato kürzt die Schikane in Kurve 2 ab und bekommt dafür einen Long-Lap-Penalty aufgebrummt. Azman stürzt in Kurve 3.



8. Runde: Die Spitze hält weiter Holgado, jetzt wieder vor Veijer und Öncü. Alonso und Sasaki schließen wieder auf – damit bildet sich eine fünfköpfige Führungsgruppe.



9. Runde: Veijer übernimmt in Kurve 1 wieder die Führung.



10. Runde: Auf Start-Ziel kontert Holgado und schiebt sich wieder an Veijer vorbei. Der Niederländer verliert am Ende der Runde zwei weitere Plätze an Öncü und Alonso und liegt damit vor Sasaki auf Rang 4. Dettwiler liegt zur Halbzeit des Rennens auf Rang 24.



11. Runde: Alonso übernimmt Platz 2 von Öncü.



12. Runde: In Kurve 1 schnappt sich Alonso auch Holgado, aber dann stürzt der GASGAS-Werksfahrer in Führung liegend in Kurve 2! Damit bleiben mit Holgado, Öncü, Sasaki und Veijer vier Sieganwärter übrig.



13. Runde: Holgado führt vor Sasaki, Öncü und Veijer. Vor Rossi und Ortolá klafft bereits eine Lücke von rund drei Sekunden. Nach Whatley bekommt auch Kelso einen Long-Lap-Penalty aufgebrummt, weil sie die «track limits» mehrfach missachtet haben.



14. Runde: Sasaki übernimmt erstmals die Führung. Ortolá geht an Rossi vorbei auf Rang 5 und nimmt die Jagd nach dem Führungsquartett auf.



15. Runde: Holgado erobert Platz 1 zurück.



17. Runde: Holgado führt weiter vor Sasaki, Öncü und Veijer. Ortolá verliert wieder an Boden und kann nicht mehr in den Kampf um die Podestplätze eingreifen.



19. Runde: Sasaki übernimmt in Kurve 1 die Führung, aber Holgado kann in Kurve 3 einmal mehr kontern. Auf der Geraden schiebt sich auch Öncü am Japaner vorbei. Veijer ist auch noch bis auf zwei Zehntel dran.



Letzte Runde: Sasaki übernimmt die Führung und biegt nach einer hart umkämpften letzten Runde auch als Erster in die letzte Kurve ein, aber auf den letzten Metern gewinnt Öncü vor Holgado und Sasaki. Dettwiler beendet sein WM-Debüt nach einer 3-Sekunden-Strafe gegen Ogden (wegen «track limits»-Vergehen) auf Rang 20.

Moto3-Ergebnisse, Spielberg (20. August):

1. Öncü, KTM, 20 Runden in 34:04,291 min

2. Holgado, KTM, + 0,005 sec

3. Sasaki, Husqvarna, + 0,119

4. Veijer, Husqvarna, + 0,136

5. Ortolá, KTM, + 3,135

6. Rossi, Honda, + 5,270

7. Yamanaka, GASGAS, + 8,137

8. Moreira, KTM, + 8,382

9. Muñoz, KTM, + 8,453

10. Nepa, KTM, + 8,615

11. Rueda, KTM, + 8,667

12. Bertelle, Honda, + 9,239

13. Suzuki, Honda, + 9,516

14. Toba, Honda, + 14,741

15. Salvador, KTM, + 19,343

16. Kelso, CFMOTO, + 19,415

17. Fenati, Honda, + 19,526

18. Furusato, Honda, + 20,346

19. Artigas, CFMOTO, + 21,524

20. Dettwiler, CFMOTO, + 21,758

21. Farioli, KTM, + 21,850

22. Ogden*, Honda, + 22,293

23. Buasri, Honda, + 29,684

24. Fellon, KTM, + 31,814

25. Carrasco, KTM, + 31,858

26. Aji, Honda, + 32,013

27. Whatley, Honda, + 36,954

28. Azman, KTM, + 45,512

29. Alonso, GASGAS, 1 Runde zurück

– Masia, Honda, 17 Runden zurück



*= 3-Sekunden-Strafe

Moto3-WM-Stand nach 10 von 20 Rennen:

1. Holgado, 161 Punkte. 2. Sasaki 135. 3. Öncü 124. 4. Ortolá 118. 5. Masia 109. 6. Moreira 94. 7. Alonso 90. 8. Rueda 65. 9. Artigas 57. 10. Nepa 56. 11. Muñoz 53. 12. Veijer 47. 13. Yamanaka 45. 14. Suzuki 41. 15. Toba 40. 16. Salvador 31. 17. R. Rossi 23. 18. Fenati 22. 19. Odgen 20. 20. Kelso 19. 21. Migno 17. 22. Bertelle 15. 23. Furusato 6. 24. Azman 5. 25. Aji 4. 26. Farioli 2. 27. Whatley 1.

Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 227 Punkte. 2. Honda 150 3. Husqvarna 138. 4. GASGAS 107. 5. CFMOTO 62.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo, 189 Punkte. 2. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 182. 3. Angeluss MTA Team 174. 4. Red Bull KTM Tech3, 163. 5. Leopard Racing 150. 6. GASGAS Aspar Team 135. 7. MT Helmets-MSi 99. 8. CFMOTO Racing PrüstelGP 76. 9. SIC58 Squadra Corse 63. 10. BOE Motorsports 53. 11. CIP Green Power 48. 12. Rivacold Snipers Team 37. 13. Vision Track Racing Team 21. 14. Honda Team Asia 10.