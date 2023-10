Buriram: Alonso (GASGAS) mit Sieg zum Rookie-Titel

Der Thailand-GP entwickelte sich zu einem absoluten Moto3-Klassiker mit ständigen Positionswechseln – mit dem besseren Ende für David Alonso. Im WM-Kampf musste Ayumu Sasaki einen Nuller einstecken.

Von der Pole-Position startete Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo). Der jünge Türke hatte aber schon im Vorfeld befürchtet, dass das Rennen in Buriram mit den langen Geraden (die längste Gerade des Chang International Circuits misst genau einen Kilometer) schwierig werden würde – und er sollte Recht behalten.

In einem spannenden Fight bis auf die letzten Meter setzte sich GASGAS-Aspar-Jungstar David Alonso vor zwei Neulingen auf dem WM-Podest durch: Dem Japaner Taiyo Furusato (Honda Team Asia) und dem Niederländer Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP).

Jaume Masia (Leopard Racing) und Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) trennten in der WM-Tabelle vor dem Thailand-GP nur vier Punkte. Weil der Japaner unverschuldet stürzte, baute der Spanier seinen Vorsprung auch als Vierter auf 17 Punkt auf.

Neuer WM-Dritter ist dank seines vierten Saisonsieges nun Alonso. Der 17-jährige Kolumbianer fixierte in Thailand frühzeitig den «Rookie of the Year»-Titel, hat mit nur 25 Punkten Rückstand (punktegleich mit Dani Holgado) aber auch noch WM-Chancen.

So lief das Rennen:

Start: Öncü geht von der Pole-Position zunächst in Führung, schon in Kurve 3 übernimmt aber Sasaki die Spitze – und Masia (Startplatz 7) ist auf der nachfolgenden Geraden bereits Zweiter. Bis zum Ende der ersten Runde führt aber Moreira.



2. Runde: Masia übernimmt die Führung. Desaster für WM-Anwärter Sasaki, der in das Heck des mitten in der Kurve 10 plötzlich langsam fahrenden Muñoz kracht (offenbar wegen Getriebeproblemen) – beide stürzen, Holgado muss weit gehen und fällt aus den Top-20.



3. Runde: Masia führt vor Furusato, Veijer, Alonso, Moreira, Öncü, Ortolá, Bertelle, Yamanaka und Rueda, der die Top-10 komplettiert.



4. Runde: Veijer übernimmt erstmals die Führung.



5. Runde: Masia zurück an der Spitze, jetzt vor Alonso und Veijer. Holgado fährt die bisher schnellste Rennrunde, er hat als 17. die Punkteränge schon wieder in Griffweite. Sturz von Wildcard-Fahrer Buasri.



7. Runde: Veijer führt jetzt wieder.



9. Runde: Es ist die zu erwartende Windschattenschlacht mit ständigen Positionswechseln in der großen Führungsgruppe. Nach Veijer, Alonso, Masia, Öncü, Furusato, Moreira, Ortolá, Bertelle und Yamanka geht nur kurz eine kleine Lücke von einer halben Sekunde vor Riccardo Rossi (10.) auf.



10. Runde: Öncü, der sich bisher im Hintergrund hielt, führt das Feld nach einem starken Manöver in der schnellen Kurve 4 gegen Masia zur Halbzeit erstmals seit der Startphase wieder an.



11. Runde: Yamanaka (8.) kämpft um den Anschluss an die Spitzengruppe.



12. Runde: Veijer erneut auf Platz 1, jetzt vor Alonso, Moreira, Furusato, Öncü, Masia, Ortolá. Das Feld zieht sich noch nicht entscheidend auseinander – Holgado hat als Zehnter auch nur 1,7 sec Rückstand auf den Leader.



14. Runde: Furusato führt erstmals in seiner Karriere ein Moto3-WM-Rennen an. Die Top-5 (mit Furusato, Veijer, Alonso, Masia, Öncü) kommen etwas weg.



15. Runde: An der Spitze toben die Positionskämpfe, inklusive Berührung zwischen Furusato und Veijer. Dadurch kommt die zweite Gruppe mit Moreira, Bertelle, Yamanaka und Co. wieder näher. Alonso übernimmt die Spitze.



17. Runde: Veijer, Furusato und Alonso wechseln sich an der Spitze ab. Auch Masia ist als Vierter aber dicht dran.



18. Runde: 13 Fahrer liegen in nur zwei Sekunden, es zeichnet sich aber ein Vierkampf um den Sieg zwischen Veijer, Alonso, Masia und Furusato ab.



Letzte Runde: Alonso gewinnt vor Furusato. Veijers Siegchancen sind nach einem Beinahe-Highsider im Ausgang von Kurve 5 dahin, auf den letzten Metern holt er sich aber doch noch Platz 3, nachdem Masia von Alonso blockiert worden ist und nicht richtig aus der letzten Kurve beschleunigen kann.

Ergebnis Moto3-Rennen, Buriram (29.10.):

1. Alonso, GASGAS, 19 Rdn in 32:45,307 min

2. Furusato, Honda, + 0,266 sec

3. Veijer, Husqvarna, + 0,359

4. Masia, Honda, + 0,382

5. Deniz Öncü, KTM, + 0,557

6. Holgado, KTM, + 1,133

7. Bertelle, Honda, + 1,288

8. Riccardo Rossi, Honda, + 1,307

9. Yamanaka, GASGAS, + 1,413

10. Toba, Honda, + 1,445

11. Ortolá, KTM, + 1,468

12. Kelso, CFMOTO, + 2,337

13. Moreira, KTM, + 2,409

14. Artigas, CFMOTO, + 6,497

15. Adrian Fernández, Honda, + 6,663

Moto3-WM-Stand nach 17 von 20 Rennen:

1. Masia, 230 Punkte. 2. Sasaki 213. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 191. 6. Ortolá 157. 7. Moreira 131. 8. Rueda 111. 9. Veijer 105. 10. Muñoz 102. 11. Nepa 100. 12. Toba 97. 13. Yamanaka 71. 14. Artigas 67. 15. R. Rossi 66. 16. Furusato 56. 17. Suzuki 50. 18. Bertelle 42. 19. Kelso 40. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Odgen 21. 23. Migno 17. 24. A. Fernandez 12. 25. Farioli 7. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29. Aji 4. 27. Whatley 3.

Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 349 Punkte. 2. Honda 281 3. Husqvarna 247. 4. GASGAS 223. 5. CFMOTO 91.

Team-WM:

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 318 Punkte. 2. Red Bull KTM Ajo 302 Punkte. 3. Leopard Racing 292. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 276. 5. Angeluss MTA Team 257. 6. Red Bull KTM Tech3, 212. 7. SIC58 Squadra Corse 163. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 107. 10. BOE Motorsports 102. 11. Rivacold Snipers Team 77. 12. Honda Team Asia 60. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 24.