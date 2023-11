Sepang: Sensationsieg durch Rookie Collin Veijer

Der 18. und drittvorletzte Moto3-WM-Lauf der Saison in Sepang wurde eine Beute des schnellen Niederländers Collin Veijer. Er sorgte für den ersten GP-Sieg seines Landes in der kleinsten Klasse seit 1990!

Wegen der zu erwarteten Windschattenschlachten war es unmöglich, für den Moto3-WM-Lauf in Malaysia eine Prognose abzugeben. Masiá stand auf dem ersten Startplatz vor Veijer, Bertelle, Ortolá, Sasaki und Rueda. In den nächsten zwei Reihen stellten sich Kelso, Munõz, Öncü, Moreira, Fenati und Yamanaka auf. Der Japaner hatte als Zwölfter bereits 2,5 sec auf die Bestzeit verloren. Der WM-Stand nach 17 von 20 Rennen: 1. Masiá 230 Punkte. 2. Sasaki 213. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 191. 6. Ortolá 157.

Nach dem Start übernahm Veijer die Führung vor Masiá, Ortolá und Sasaki. 14. Holgado. 16. Alonso.



1. Runde: Nach wilden Bremsmanövern überquerte Masiá als Leader den Zielstrich vor Veijer, Öncü, Sasaki, Ortolá, Muñoz, Rueda, Moreira, Bertelle, Kelso, Fenati. 12. Alonso. 13. Rossi. 14. Holgado. 15. Yamanaka.

3. Runde: Sasaki übernimmt die Führung vor Masiá, doch der Honda-Pilot kontert erfolgreich. Alonso auf der GASGAS schon an 10. Position. Er liegt nur noch 1,7 sec hinter Platz 1. Sasaki jetzt Spitzenreiter vor Masiá, Öncü, Veijer, Muñoz, Rueda, Ortolá, und Moreira. 9. Bertelle. 10. Alonso. Fenati gestürzt.

4.Runde:Sasaki 0,186 sec vor Öncü, Masiá, Veijer, Muñoz.

5. Runde: Alonso stürzt per Highider zum vierten Mal an diesem Wochenende, seine Titelchancen sind futsch. in diesem Turn 4 purzeln auch Furusato, Moreira und Rossi sowie Holgado. Alonso fährt weiter und liegt an 24. Stelle.

6. Runde: Sasaki führt jetzt vor seinem Husky-Teamkollegen Veijer. Im Turn 5 Masiá und Muñoz überleben wilde Slides. Die Top-8 sind nur durch 1,5 sec getrennt!

7. Runde: Sasaki führt 0,141 sec vor Masiá und Veijer. 4. Bertelle. 5. Öncü. 6. Rueda. 7. Ortolá. 8. Muõz. Kelso 1,6 sec dahinter auf Platz 9.- 10. A. Fernández. 11. Toba. 12. Artigas. 13. Yamanaka. 14. Farioli.

8. Runde: Masiá wieder an 1. Stelle vor Sasajki. 3. Veijer vor Öncü, Bertelle, Rueda, Ortolá und Muñoz. Alonso hat an der Box aufgegeben.

9. Runde: Sasaki liegt 0,149 sec vor Masiá. Der Japaner auf der Husky hat seit Österreich nie mehr gewonnen. 3. Veijer. 4. Öncü.

10. Runde: Masiá macht seinem Ruf als Spätbremser alle Ehre und wehrt die Angriffe von Sasaki ab, der jetzt 0,092 sec hinter ihm liegt und um jeden Zentimeter kämpft. 3. Veijer. 4. Öncü. 5. Bertelle vor Rueda, Ortolá, Muñoz, Toba, Kelso und Artigas.

11. Runde: Jetzt Veijer auf Platz 1 vor Sasaki, Öncü, Masia und Bertelle.

12. Runde: Toba und Azman stürzen. Sasaki liegt auf Platz 1 vor Veijer, Masiá und Öncü. 5. Bertelle, + 0,579 sec.

13. Runde: Der KTM-Fahrer Rueda kollidiert mit Öncü, beide stürzen. Nach Holgado und Alonso scheidet mit Öncü der dritte Titelanwärter aus. Die WM könnte jetzt zwischen Masiá und Sasaki entschieden werden. Masiá an 1. Stelle vor Sasaki und Veijer.

14. Runde: Sasaki wieder vor. 2. Veijer. 3. Masiá, + 0,197 sec. 4. Ortolá. 5. Muñoz. 6. Artigas. 7. Kelso.

15. Runde: Sasaki führt 11 Kurven vor dem Ziel. Dann geht Veijer in Führung und siegt zum ersten Mal. 2. Sasaki vor Masiá. 4. Ortolá.

Collin Veijer sorgte für den ersten Sieg in der kleinsten GP-Klasse seit Hans Spaan (Honda 125) in Brünn 1990.

Eine WM-Entscheidung ist bereits gefallen: KTM sicherte sich seit 2012 zum sechsten Mal die Konstrukteurs-WM in der Moto3-Klasse.

Ergebnis Moto3-WM-Lauf, Sepang, 12.11.2013

1. Veijer, Husqvarna, 15 Rdn in 33:30,072 min

2. Sasaki, Husqvarna, + 0,066 sec

3. Masia, Honda, + 0,328

4. Ortola, KTM, + 6,830

5. Muñoz, KTM, 6,878

6. Adrián Fernández, Honda, + 7,191

7. Artigas, CFMOTO, +7,354

8. Kelso, CFMOTO, + 7,400

9. Farioli, KTM, + 11,175

10. Yamanaka, GASGAS, + 11,287

11. Bertelle, Honda, + 11,441

12. D. Öncü, KTM, + 14,095

13. Perez, KTM, + 14,490

14. Odgen, Honda, + 15,600

15. Whatley, Honda, + 17,148

Moto3-WM-Stand nach 18 von 20 Rennen:

1. Masiá 246. 2. Sasaki 233. 3. Alonso 205. 4. Holgado 205. 5. Öncü 195. 6. Ortolá 170. 7. Moreira 131. 8. Veijer 130. 9. Muñoz 113. 10. Rueda 111. 11. Nepa 100. 12. Toba 97. 13. Yamanaka 77. 14. Artigas 76. 15. R. Rossi 66. 16. Furusato 56. 17. Suzuki 50. 18. Kelso 48. 19. Bertelle 47. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Odgen 23. 23. A. Fernández 22. 24. Migno 17. 25. Farioli 14. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29. Aji 4. 30. Whatley 4. 31. Perez 3.

Konstrukteurs-WM:

1. KTM 362 Punkte (Weltmeister). 2. Honda 297 3. Husqvarna 272. 4. GASGAS 229. 5. CFMOTO 100.

Team-WM:

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 363. 2. Leopard Racing 318. 3. Red Bull KTM Ajo 306 Punkte. 4. Gaviota GASGAS Aspar Team 282. 5. Angeluss MTA Team 270. 6. Red Bull KTM Tech3, 219. 7. SIC58 Squadra Corse 163. 8. MTHelmets-MSi 136. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 124. 10. BOE Motorsports 116. 11. Rivacold Snipers Team 82. 12. Honda Team Asia 60. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 27.