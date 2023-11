Erster Matchball für Jaume Masià: Alle Kombinationen 16.11.2023 - 09:18 Von Nora Lantschner

© Gold & Goose Jaume Masià (23) steht vor dem vielleicht wichtigsten Wochenende seiner Karriere

Leopard-Honda-Pilot Jaume Masià geht mit 13 Punkten Vorsprung auf Ayumu Sasaki in den Katar-GP und hat am Sonntag in Doha die Chance, sich einen Grand Prix vor Schluss zum Moto3-Weltmeister 2023 zu küren.