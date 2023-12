«Aspar» Martinez bildet CFMOTO-Team in zwei Klassen

Joel Kelso auf der CFMOTO des Prüstel-Teams: So ähnlich wird das Design bei Martinez 2024 aussehen

Jorge Martinez wird in der Moto3- und Moto2-WM statt mit GASGAS nächstes Jahr im CFMOTO-Design auftreten. Dafür steigt das Tech3-Team in der Moto3-WM von KTM auf GASGAS um.

Die Verantwortlichen der Pierer Mobility AG haben Ingo und Florian Prüstel am Mittwoch vor dem WM-Finale informiert, dass das Moto3-Budget der aufstrebenden chinesischen Motorradmarke CFMOTO nächstes Jahr nicht mehr für den PrüstelGP-Rennstall aus Sachsen zur Verfügung stehen wird.

Es wurden dann beim Valencia-GP – wie berichtet – zwei Teams als Kandidaten für die Übernahme des CFMOTO-Projekts genannt, und zwar das GASGAS Factory Team von Jorge «Aspar» Martinez und das MTHelmets-MSi-KTM-Moto3-Team von Teo Martín, der in der Moto2 das Team Pons samt den zwei Plätzen (für Sergio Garcia und Ai Ogura) übernommen hat und 2024 das einzige Boscoscuro-Moto2-Kundenteam bilden wird.

Jetzt steht aber fest: Jorge Martinez, 2020 mit Albert Arenas noch Moto3-Weltmeister auf KTM, wird innerhalb der Pierer-Gruppe zum zweiten Mal das Fabrikat wechseln und nächstes Jahr in beiden WM-Klassen (Moto3 und Moto2) von GASGAS auf CFMOTO umsteigen.

Zur Erinnerung: Die Pierer-Gruppe setzt die blaugleichen 250-ccm-RC4-Motorräder auch 2024 unter vier Bezeichnungen ein – KTM, GASGAS, Husqvarna und CFMOTO.

Die Martinez-Mannschaft wird in der Moto3-WM neben Neuling Joel Esteban mit dem Kolumbianer David Alonso antreten, der als Rookies 2023 vier Siege feierte und die Fahrer-WM an großartiger vierter Stelle beendete. Die Moto2-Mannschaft bleibt mit Jake Dixon und Izan Guevara unverändert – und wird ebenfalls im CFMOTO- Design auftreten.

CFMOTO, mit zwei Prozent an der Pierer Mobility AG beteiligt, hat bisher 1 Million Euro in das Moto3-Projekt gesteckt, jetzt wird dieses Budget zu Martinez transferiert, wodurch die Chinesen ein schlagkräftiges Paket bekommen – und mit Alonso und Dixon zwei Titelanwärter statt das mittelmäßige Fahrerduo Riccardo Rossi und Xavier Artigas bei PrüstelGP.

Die Pierer-Gruppe erspart sich in einem wirtschaftlich anspruchsvoller gewordenen Umfeld nach zwei Jahren also künftig das Marketing-Budget von GASGAS beim Martinez-Team, verzichtet aber 2024 auf einen GASGAS-Moto2-Rennstall.

Und man kann sich ausmalen, was mit dem Moto3-Projekt von GASGAS passiert. Es wird 2024 zum Tech3-Team von Hervé Poncharal übertragen, der ja auch in der MotoGP-WM das GASGAS Factory Team betreibt (2024 mit Augusto Fernández und Pedro Acosta) und jetzt in der 250-ccm-Leichtgewichtsklasse nach vier Moto3-Jahren von KTM auf GASGAS umsteigt.

Als Fahrer sind der WM-Fünfte Dani Holgado und Jacob Roulstone unter Vertrag.

Für die Pierer-Gruppe machte es vom Marketing-Standpunkt aus wenig Sinn, mit Tech3 und Ajo zwei Red Bull-KTM-Teams (Rueda, Zurutuza) um die Wette fahren zu lassen.

Im Husqarna Factory Racing Team von Peter Öttl sind Sepang-Sieger Collin Veijer und Tatsuki Suzuki unter Vertrag.

Moto3-WM-Endstand nach 20 Rennen:

1. Masià, 274 Punkte. 2. Sasaki 268. 3. Alonso 245. 4. Öncü 223. 5. Holgado 220. 6. Ortolá 187. 7. Veijer 149. 8. Moreira 131. 9. Rueda 121. 10. Muñoz 113. 11. Toba 105. 12. Nepa 102. 13. Yamanaka 84. 14. Riccardo Rossi 79. 15. Artigas 77. 16. Furusato 63. 17. Kelso 61. 18 Bertelle 57. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Adrián Fernández 25. 23. Ogden 24. 24. Farioli 19. 25. Migno 17. 26. Perez 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 5. 31. Aji 4.

Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 394 Punkte. 2. Honda 327. 3. Husqvarna 307. 4. GASGAS 270. 5. CFMOTO 113.

Team-WM:

1. Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 417 Punkte. 2. Leopard Racing 349. 3. Red Bull KTM Ajo 344. 4. Valresa GASGAS Aspar Team 329. 5. Angeluss MTA Team 289. 6. Red Bull KTM Tech3, 239. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. CFMOTO Racing PrüstelGP 138. 9. MTHelmets-MSi 136. 10. BOE Motorsports 128. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 67. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.

Moto2-WM-Endstand:

1. Acosta, 332,5 Punkte (Weltmeister). 2. Arbolino 249,5. 3. Aldeguer 212. 4. Dixon 204. 5. Canet 195. 6. Chantra 173,5. 7. Lopez 150. 8. Gonzalez 145,5. 9. Ogura 137,5. 10. Vietti 116. 11. Salac 110. 12. Lowes 104. 13. Roberts 93,5. 14. Arenas 85. 15. Garcia 84. 16. Ramirez 65. 17. Baltus 55. 18. J. Alcoba 48,5. 19. Foggia 35. 20. D. Binder 34. 21. Bendsneyder 30. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 462,5 Punkte (Weltmeister). 2. Boscoscuro 286. 3. Forward 4.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 417,5 Punkte (Weltmeister). 2. Beta Tools SpeedUp 362. 3. Elf Marc VDS Racing 353,5. 4. Idemitsu Honda Team Asia 311. 5. Pons Wegow Los40 279. 6. Inde GASGAS Aspar 224. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 158,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 145,5. 9. Italtrans Racing 128,5. 10. Fantic Racing 116. 11. Fieten Oli Racing GP 72. 12. Onlyfans American Racing Team 67. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 46. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.