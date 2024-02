Bestätigt: CFMOTO mit neuem Partner auf Titeljagd

Nach den zwei Jahren mit PrüstelGP hat CFMOTO einen routinierten neuen Partner: Das Aspar-Team vollzieht innerhalb der Pierer Mobility AG einen weiteren Farbwechsel.

Seit 2022 hat der Name CFMOTO Einzug in das GP-Paddock gehalten. Der chinesische Hersteller, der zwei Prozent der Anteile an der Pierer Mobility AG besitzt, strebt mit einem verstärkten Engagement im Motorsport danach, sich einen Namen unter der europäischen Kundschaft zu machen.

In dieser Saison hat CFMOTO im spanischen Aspar Team einen neuen Partner gefunden und wird nicht nur in der Moto3-, sondern auch in der Moto2-Klasse antreten. In der kleinsten Kategorie werden der Vorjahres-WM-Dritte und vierfache Laufsieger David Alonso sowie der Rookie Joel Esteban an den Start gehen. Die Fahrerpaarung bleibt hingegen in der Moto2 unverändert, wo Jake Dixon und Izan Guevara das Team repräsentieren. Damit präsentiert sich die Aspar-Mannschaft in ungewohnten Blautönen, nachdem sie in den vergangenen Saisons in den roten GASGAS-Farben unterwegs war. 2020 holte Aspar mit Albert Arenas noch auf KTM den Moto3-Titel.

Die Ziele für diese Saison sind klar definiert: «2024 wollen wir in der Moto3 und Moto2 um den Titel kämpfen, und das mit CFMOTO zu tun, ist ein zusätzlicher Anreiz. Wir sind sehr glücklich, ihre Unterstützung zu haben, und werden kämpfen, um sie stolz zu machen und möglichst viele Siege zu bieten», erklärte Teambesitzer Jorge Martínez. Seit 2018 ist er mit Fabrikaten der Pierer Mobility AG in der Moto3 unterwegs und hat in dieser Zeit 26 Siege, 58 Podestplätze sowie zwei Weltmeistertitel – nach Arenas auch mit Izan Guevara (2022).

Auch Su Zhen, Racing Development Manager von CFMOTO, zeigt sich erfreut über die Zusammenarbeit mit Aspar. «Wir glauben, dass mit diesem legendären Team weitere Siege und Podestplätze kommen werden. Die Saison 2024 ist erst der Anfang, mit dem Aspar Team werden wir nach weiteren Kooperationsmöglichkeiten über das Fahrerlager hinaus suchen.»

In den vergangenen beiden Saisons trat PrüstelGP als CFMOTO Racing Team in der Moto3-WM auf, bis auf vereinzelte Highlights (dritte Plätzen durch Xavier Artigas, Carlos Tatay und Joel Kelso) waren die Ergebnisse nicht zufriedenstellend. Das sächsische Team wurde kurz vor dem Saisonfinale informiert, dass das CFMOTO-Budget für 2024 zur Mannschaft von Jorge «Aspar» Martínez transferiert wird. Aufgrund der dadurch aufklaffenden Finanzlücke von rund 1 Million Euro zogen Ingo und Florian Prüstel ihr Team aus der Weltmeisterschaft zurück.