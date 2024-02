Überraschendes Comeback von Lorenzo Dalla Porta!

Wenn heute der offizielle Moto3- und Moto2-Test in Jerez startet, sitzt ein gefallener Engel plötzlich wieder im Sattel: Der Weltmeister von 2019 (!) tritt in seinen alten Farben von Leopard Racing an.

Es fühlt sich an, als hätte man die Zeit zurückgedreht, wenn Lorenzo Dalla Porta, 2019 überlegener Moto3-Weltmeister vor Aron Canet und Marcos Ramirez, heute wieder auf die Leopard-Honda steigt wie damals in den glory days. Der Italiener springt beim letzten Pre-Season-Test überraschend für den frisch gekrönten Red Bull Rookies Cup Sieger und JuniorGP Champion Angel Piqueras ein.

Das luxemburgische Team bestätigte Dienstagabend, dass sich Piqueras eine nicht näher definierte Trainings-Verletzung zugezogen hat, die es im verunmöglicht, am Test teilzunehmen. Noch ist auch unsicher, ob er für den Saisonauftakt in Katar in zwei Wochen fit sein wird.

Das letzte Mal, dass Dalla Porta auf einem Bike der kleinsten Klasse saß, war in seinem WM-Jahr. 2020 stieg er in die Moto2 auf, konnte jedoch nie an seine Resultate in der Moto3-Kategorie anschließen. Nach drei Saisonen bei Italtrans wechselte er 2023 zu Pertramina Mandalika SAG. Dort trennte man sich noch vor Saisonmitte Ende Mai, und Dalla Porta verbrachte den Rest der Saison auf einer Yamaha R6 der die Supersport-WM.

Piqueras hingegen gilt als eine der heißesten Aktien in der Moto3-WM, nachdem er die JuniorGP letzte Saison absolut dominiert hat. Beeindruckend war die Konstanz des jungen Spaniers: Obwohl er von 12 Rennen «nur» 4 gewann, lag er am Ende doch satte 82 Punkte vor dem Zweitplatzierten, nämlich Luca Lunetta, der diese Saison ebenfalls sein Debüt in der Moto3-WM gibt.

Noch eindrucksvoller war Piqueras´ Leistung im Red Bull MotoGP Rookies Cup. Dort gewann er 9 von 14 Läufen und hängte Alvaro Carpe auf Platz 2 der Gesamtwertung um satte 115 Punkte ab. Weil der 17jährige Piqueras beide Meisterschaften im selben Jahr gewinnen konnte, tritt eine Ausnahmeregelung in Kraft. Eigentlich muss man mittlerweile nämlich mindestens 18 Jahre alt sein, um in der Moto3-WM starten zu dürfen.

Der 26 Jahre alte Lorenzo Dalla Porta wird versuchen, seine überraschende Chance durch den Ausfall des Jungstars zu nutzen und seine Karriere neu zu starten, wenn ab heute Vormittag in Jerez drei Tage lang abwechselnd die Motoren der Moto3- und Moto2-Klasse gestartet werden. Und der hat Gewicht: Der erste (inoffizielle) Test der kleineren Klassen letzte Woche in Portimão war dermaßen verregnet, dass seriöse Test-Arbeit fast nicht möglich war.

Aus deutschsprachiger Sicht wird interessant zu beobachten sein, wie sich der Schweizer Noah Dettwiler (CIP Green Power) in seiner ersten vollen WM-Saison schlagen wird.