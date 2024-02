Jerez-Test, Donnerstag: Alonso und Canet vorne 29.02.2024 - 18:23 Von Mario Furli

© Aspar Team David Alonso gibt das Tempo in der Moto3 vor

David Alonso (CFMOTO Aspar) und Aron Canet (Fantic Racing) hielten sich am zweiten IRTA-Testtag für die Klassen Moto3 und Moto2 in Jerez an der Spitze der Zeitenlisten. Platz 24 für den Schweizer Rookie Noah Dettwiler.