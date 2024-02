Jerez-Test, Mittwoch: Aron Canet mit Bestzeit

Aron Canet, Schnellster am Mittwoch in Jerez

Die Zeitenlisten des ersten offiziellen Testtages 2024 für die Klassen Moto2 und Moto3 und das erste Feedback von Fantic-Racing-Fahrer Aron Canet (Kalex) zu seinem neuen Arbeitsumfeld und den neuen Pirelli-Reifen.

Auf dem «Circuito de Jerez-Ángel Nieto» herrschte am ersten Tag des IRTA-Tests von der ersten Session an reger Betrieb. «Das Wichtigste ist, viele Runden abzuspulen, weil es in Portimão geregnet hat», gab Aron Canet mit Verweis auf die wenig idealen Bedingungen bei den privaten Testfahrten am vergangenen Wochenende in Portugal zu bedenken.

Ganz anders am Mittwoch in Andalusien, wo die Moto2- und Moto3-Piloten bei nur leichtem Wind einen kompletten Testtag bei sehr guten Bedingungen nutzen konnten. Am Schnellsten war am Ende Fantic-Neuzugang Canet mit einer 1:41,136 min, die Top-3 trennten mit American-Racing-Rückkehrer Joe Roberts und Jake Dixon in den neuen CFMOTO-Aspar-Farben aber nur 0,028 sec.

«Ich bin zufrieden mit meinem Gefühl, mit meinem Bike, mit den neuen Reifen und mit dem neuen Team», zählte Canet beim Treffen mit SPEEDWEEK.com am Mittwochabend zufrieden auf. «Wir arbeiten mit den Pirelli-Reifen im Hinblick auf die Renndistanz, das ist das Wichtigste. Wir werden sehen, ob wir an den nächsten zwei Tagen noch etwas am Motorrad und meinem Fahrstil verbessern können. Ich kann den Saisonauftakt in Katar aber jetzt schon kaum erwarten», fügte der 24-jährige Spanier an.

2024 tritt der italienische Hersteller Pirelli die Nachfolge von Dunlop als exklusiver Reifenlieferant für die zwei kleinen GP-Klassen an. «Es ist schwierig zu sagen, ob die Reifen besser sind oder nicht – sie sind anders. Dunlop hat Stärken, Pirelli hat Stärken. Man kann mit beiden Reifen schnell sein», ist Canet überzeugt. «Das Gefühl mit den Pirelli-Reifen ist komplett anders, sie bieten mehr Grip. Ich habe die weiche Mischung aber noch nicht verwendet. Den Soft werde ich am Donnerstag probieren.»

Moto2-Test Jerez, kombinierte Zeiten, Mittwoch (28.2.):

1. Canet, Kalex, 1:41,136 min

2. Roberts, Kalex, + 0,022 sec

3. Dixon, Kalex, + 0,028

4. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,147

5. Ogura, Boscoscuro, + 0,165

6. Garcia, Boscoscuro, + 0,306

7. Ramirez, Kalex, + 0,315

8. Chantra, Kalex, + 0,391

9. Arenas, Kalex, + 0,428

10. Gonzalez, Kalex, + 0,459

11. Bendsneyder, Kalex, + 0,525

12. Arbolino, Kalex, + 0,541

13. Baltus, Kalex, + 0,586

14. Vietti, Kalex, + 0,602

15. Alcoba, Kalex, + 0,648

16. Salac, Kalex, + 0,655

17. v/d Goorbergh, Kalex, + 0,739

18. Lopez, Boscoscuro, + 0,742

19. Agius, Kalex, + 0,790

20. Foggia, Kalex, + 0,818

21. Escrig, Forward, + 0,970

22. Guevara, Kalex, + 1,013

23. Masia, Kalex, + 1,135

24. Moreira, Kalex, + 1,234

25. Deniz Öncü, Kalex, + 1,253

26. Sasaki, Kalex, + 1,315

27. Darryn Binder, Kalex, + 1,320

28. Cardelús, Kalex, + 1,734

29. Aji, Kalex, + 2,486

30. Artigas, Forward, + 4,175

Moto3-Test Jerez, kombinierte Zeiten, Mittwoch (28.2.):

1. Alonso, CFMOTO, 1:44,356 min

2. Rueda, KTM, + 0,002 sec

3. Holgado, GASGAS, + 0,053

4. Veijer, Husqvarna, + 0,089

5. Adrián Fernández, Honda, + 0,132

6. Nepa, KTM, + 0,155

7. Yamanaka, KTM, + 0,350

8. Almansa, Honda, + 0,368

9. Ortolá, KTM, + 0,443

10. Roulstone, GASGAS, + 0,709



Ferner:

22. Dettwiler, KTM, + 2,234