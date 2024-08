Alonso zu Silverstone: «Habe den Kampf genossen»

CFMOTO-Pilot David Alonso belegte im Moto3-Rennen in Silverstone den zweiten Platz. Bis zum Schluss lieferte er sich ein packendes Duell mit Sieger Ivan Ortola (KTM) und Collin Veijer (Husqvarna).

Der WM-Spitzenreiter aus Kolumbien startete als Vierter und fuhr ein kontrolliertes Rennen. Er hielt sich zunächst zurück, war jedoch immer in Schlagdistanz zur Spitze. Gegen Ende des Rennens wurde es dramatisch und nach mehrfachen Führungswechseln überquerte Alonso 0,123 sec hinter Ivan Ortola die Ziellinie.

Die spektakulären Positionskämpfe mit Ortola und Veijer hat Alonso sehr genossen. «Wir sind besser gestartet als in den letzten Rennen, wie zum Beispiel in Assen. Im Rennen habe ich mich ruhig verhalten. Fünf Runden vor Schluss haben wir angefangen zu pushen. Es war ein schöner Kampf und wir haben uns berührt, aber auf eine sichere Art und Weise», schmunzelte Alonso bei der Pressekonferenz nach dem Rennen. «Alles war sauber und aufregend – es war ein guter Kampf, den ich genossen habe. In der letzten Runde hat es Ivan einfach besser gemacht als ich. Ich werde mir das Rennen ansehen und schauen, wo ich mich verbessern kann. Alles in allem bin ich zufrieden mit meinem Rennen.»

In der Weltmeisterschaft liegt Alonso mit 199 Zählern und 53 Punkten Vorsprung auf Ortola überlegen vorne. Der 18-Jährige ist in dieser Saison der Überflieger und spult souverän seine Rennen ab. Wie einfach ist es für ihn, in den Rennen zu pushen und gleichzeitig die Weltmeisterschaft und bereits das nächste Jahr im Auge zu behalten? «Bei den Rennen gibst du immer dein Bestes. Daneben musst du alle anderen Fahrer im Auge behalten, um nicht einen dummen Fehler zu machen und zu stürzen. Das Ziel ist es immer, die Zielflagge zu sehen. Du musst dich am Limit bewegen aber auch clever sein.»

Ergebnisse Moto3 Silverstone, Rennen (4.August):

1. Ivan Ortola (E), KTM, 15 Runden in 32:42,328 min

2. David Alonso (CO), CFMOTO, +0,123 sec

3. Collin Veijer (NL), Husqvarna, +0,226

4. Daniel Holgado (E), GASGAS, +0, 333

5. Stefano Nepa (I), KTM, +0,397

6. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +0,463

7. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,548

8. Adrián Fernández (E), Honda, + 1,321

9. Jose Antonio Rueda (E), KTM, + 1,431

10. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, +1, 537

11. Matteo Bertelle (I), Honda, +1,614

12. David Munoz (E) , KTM , + 12,542

13. Joel Esteban (E), CFMOTO, 12,642

14. Riccardo Rossi (I), KTM, +12,747

15. Nicola Carraro (I), KTM, + 13,012

20. Noah Dettwiler (CH), KTM, +47,881



Moto3-WM-Stand nach 10 von 20 Rennen:

1. Alonso, 199 Punkte. 2. Ortola 146. 3. Holgado 133. 4. Veijer 131. 5. Munoz 88. 6. Yamanaka 82. 7. Fernández 75. 8. Rueda 65. 9. Kelso 64.10. Piqueras 60. 11. Furusato 54. 12. Nepa 51. 13. Suzuki 44. 14. Roulstone 44. 15. Eseteban 41. 24. Dettwiler 2.



Konstrukteurs-WM:

1. CFMOTO, 199 Punkte. 2. KTM 179. 3. Husqvarna 148. 4. GASGAS 138. 5. Honda 118.