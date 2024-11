Moto3: Die Startaufstellung für die Saison 2025

Der Motorrad-Weltverband FIM hat gemeinsam mit Promoter Dorna die Startliste für die Moto3-WM 2025 veröffentlicht. Das Teilnehmerfeld in der kleinsten Klasse wurde ordentlich durchgerührt.

Zum Ende der Saison 2024 ist der Transfermarkt in der Moto3-Klasse noch einmal ordentlich in Schwung gekommen. SPEEDWEEK.com gibt einen Überblick darüber, welche Fahrer im nächsten Jahr für welches Team fahren werden.

Fangen wir mit den Neulingen aus dem Red Bull Rookies Cup an. Der Spanier Alvaro Carpe konnte sich in Misano zum Gewinner des prestigeträchtigen Nachwuchscups krönen. Seit dem Italien-Wochenende ist klar, dass der 17-Jährige 2025 für KTM Ajo in der Moto3-WM fahren wird. Sein Teamkollege wird Jose Antonio Rueda.

Auch der Drittplatzierte des Rookies Cup, Valentin Perrone, wurde befördert. Ab 2025 wird der Argentinier für Hervé Poncharal im Team Red Bull KTM Tech3 an den Start gehen. Sein Teamkollege ist dort der Australier Jacob Roulstone, mit dem das Team bereits Anfang August für ein Jahr verlängert hat.

Ruche Moodley, der die Saison 2024 im Red Bull Rookies Cup wie bereits im Vorjahr auf Rang neun abschließen konnte, schaffte ebenfalls den Sprung in die Moto3. Der Südafrikaner schaffte es ins Aufgebot von BOE Motorsports. Sein Teamkollege wird dort Cormac Buchanan aus Neuseeland.

Collin Veijer, WM-Dritter in der kleinsten GP-Klasse, unterschrieb beim KTM-Team von Aki Ajo für einen Start in der Moto2-Weltmeisterschaft. Sein Nachfolger im deutschen Intact-GP-Team wird 2025 David Munoz. Der Spanier beendete die Saison 2024 auf dem 5. Gesamtrang. Teamkollege von Munoz bei Intact GP wird der Japaner Tatsuki Suzuki.

Der britische Rennstall MLav Racing startete 2024 seit dem Indonesien-GP mit dem britischen Rookie Eddie O’Shea. Der Grund für den späten Einstieg in die WM: O’Shea feierte erst am 25. September seinen 18. Geburtstag. 2025 wird die Zusammenarbeit fortgesetzt.

Das Aspar-Team, das 2024 mit David Alonso Weltmeister wurde, wird 2025 mit Maximo Quiles und Dennis Foggia an den Start gehen.

Veränderung auch in der Mannschaft von Paolo Simoncelli. Der Boss der Squadra SIC58 vertraut weiter auf den starken Luca Lunetta, tauscht aber Filippo Farioli gegen Stefan Nepa aus.

Honda-Asia setzt als einzige Teamstruktur im Moto3-Fahrerlager auf Konstanz. Die beiden Piloten Taiyo Furusato (Japan) und Tachakorn Buasri (Thailand) bekommen 2025 eine weitere Chance in der von Idemitsu finanzierten GP-Schmiede des weltgrößten Motorradherstellers Honda.

Die Moto3-Teams für die Saison 2025:

KTM Ajo:

Alvaro Carpe (E)

Jose Antonio Rueda (E)



MTA Team:

Joel Kelso (AUS)

Matteo Bertelle (I)



MT Helmets - MSI:

Angel Piqueras (E)

Ryusei Yamanaka (J)



MLav Racing:

Eddie O'Shea (UK)



KTM Tech 3:

Jacob Roulstone (AUS)

Valentin Perrone (ARG)



Intact GP:

David Munoz (E)

Tatsuki Suzuki (J)



BOE Motorsports:

Ruche Moodley (ZA)

Cormac Buchanan (NZ)



CIP Green Power:

Noah Dettwiler (CH)

Scott Ogden (UK)



Rivacold Snipers:

Nicola Carraro (I)

Riccardo Rossi (I)



SIC58 Squadra Corse:

Luca Lunetta (I)

Stefano Nepa (I)



Leopard Racing:

Adrian Fernandez (E)



Honda Team Asia:

Tatchakorn Buasri (THA)

Taiyo Furusato (J)



CFMOTO Apsar Team:

Maximo Quiles (E)

Dennis Foggia (I)