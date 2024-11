Jerez: Rookie Alvaro Carpe schnellster Moto3-Pilot 21.11.2024 - 18:12 Von Stephan Moosbrugger

© Jordi Gutierrez Alvaro Carpe war am ersten Tag in Jerez der schnellste Moto3-Fahrer © Gold & Goose Alvaro Carpe startete in Barcelona mit einer Wildcard und wurde 19. Zurück Weiter

Am Donnerstag und Freitag findet auf der Strecke von Jerez de la Frontera ein privater Test der Klassen Moto2 und Moto3 statt. Rookie Alvaro Carpe war am ersten Tag der Schnellste in der kleinsten Klasse.