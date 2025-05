Moto3-Test, Le Mans: Rookie Perrone mit Bestzeit

Beim Moto3-Test in Le Mans fuhr Valentin Perrone (KTM Tech3) die schnellste Zeit. WM-Leader Jose Antonio Rueda landete auf Platz 2, sein KTM-Ajo-Teamkollege Alvaro Carpe wurde Dritter. Intact GP nahm nicht am Test teil.

Am 12. Mai fand in Le Mans ein offizieller Moto3-Test statt. Die meisten Teams haben daran teilgenommen, Ausnahmen waren die Teams Intact GP, Aspar und Leopard Racing, die bereits am Sonntag nach dem Grand Prix ihre Sachen zusammenpackten.

Die schnellste Zeit fuhr Valentin Perrone vom Team Red Bull KTM Tech3 mit 1:40,375 min. Zum Vergleich: Den Pole-Rekord fuhr am Samstag im Qualifying Maximo Quiles mit 1:39,947 min. Auf Platz 2 und 3 landeten die KTM-Ajo-Piloten Jose Antonio Rueda und Alvaro Carpe. Angel Piqueras (MT Helmets – MSI) und Nicola Carraro (Snipers Team) komplettierten die Top-5.

Das Wetter präsentierte sich, wie am Rennsonntag, durchwachsen. Am Morgen herrschten kühle Temperaturen, kurz vor dem Mittag setzte der erste Regen ein. Nach der Mittagspause war die Strecke noch nass und um 15 Uhr regnete es kräftig. Gegen Ende des Tests kam doch noch die Sonne zum Vorschein und der Circuit Bugatti trocknete ab.

Die schnellsten Zeiten wurden alle am Vormittag gefahren, viele packten schon am Mittag zusammen – am Nachmittag waren nur noch neun Fahrer auf der Strecke.

Am Dienstag gehört die französische Traditionsstrecke den Piloten der Moto2-Klasse. Im Gegensatz zur Moto3, werden in der mittleren Kategorie viel weniger Teams die Testmöglichkeit in Anspruch nehmen.

Ergebnisse Moto3-Test, Le Mans (12. Mai):

1. Valentin Perrone (ARG), KTM, 1:40,375 min

2. Jose Antonio Rueda (E), KTM, +0,167 sec

3. Alvaro Carpe (E), KTM, +0,321

4. Angel Piqueras (E), KTM, +0,642

5. Nicola Carraro (I), Honda, +0,647

6. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,817

7. Luca Lunetta (I), Honda, +0,872

8. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +1,154

9. Vicent Perez (E), KTM, 1,200

10. Taiyo Furusato (J), Honda, +1,290

11. Riccardo Rossi (I), Honda, +1,351

12. Scott Ogden (GB), KTM, +1,369

13. Tatchakorn Buasri (T), Honda, +1,476

14. Eddie O’Shea (GB), Honda, +1,511

15. Stefano Nepa (I), Honda, +1,518

16. Jacob Roulstone (AUS), KTM, +1,576

17. Noah Dettwiler (CH), KTM, +1,796

18. Cormac Buchanan (NZ), KTM, +1,855