Noah Dettwiler übt mit Brad Binder & Maverick Vinales

Der Schweizer Moto3‑Fahrer Noah Dettwiler arbeitet weiter verbissen daran, sich in der kleinsten WM‑Klasse nach vorne zu arbeiten. Aktuell übt der in Spanien lebende KTM-Pilot mit den großen Namen der MotoGP.

Der Schweizer Noah Dettwiler nutzt die freien Tage vor dem kommenden Silverstone-Event kommende Woche zu einigen privaten Trainingssessions in seiner Wahlheimat in Katalonien. Der 20-jährige Basler aus dem Team CIP Green Power jagt nach seiner langen Verletzungspause noch seinen ersten WM-Punkten 2025 hinterher, lässt aber in dieser Saison Fortschritte erkennen. In Jerez de la Frontera schrammte Dettwiler als 16. knapp an den WM-Punkten vorbei.

Dettwiler übte dieser Tage wieder auf der Flat-Track-Piste auf dem Areal von «Roccos Ranch», die von den Pons-Brüdern Alex und Edgar geleitet wird. Dort treffen sich wöchentlich die Asse der Motorrad-WM zu privaten Sessions. Diesmal war auch Brad Binder (30) mit dabei. Der Südafrikaner aus der Red Bull-KTM-Truppe konnte seine große Chance auf feuchter Piste zuletzt in Le Mans nicht nutzen, ging im Chaos-GP zu Boden.

Ebenfalls beim Driften auf Roccos Ranch gesichtet wurde diesmal Tech3-KTM-Ass Maverick Vinales (30). Der Spanier war bis zum Le-Mans-Event der konstanteste RC16‑Fahrer. Die Markenkollegen Vinales und Binder hatten sich diese Woche bereits zum gemeinsamen Motocross-Training verabredet. Binder kümmert sich zwischendurch auch um den südafrikanischen Red Bull-Rookies-Cup-Fahrer Kgopotso Mononyane.

Ebenso beim Flat-Track in der elitären Trainingsgruppe mit dabei: Joel Kelso. Der 21-jährige Australier aus dem Team Level-up MTA wird in der Moto3-Klasse immer konstanter, konnte zuletzt das Rennen in Le Mans auch für längere Zeit anführen und holte Platz 2. Kelso belegt durch seine starken Ergebnisse aktuell Rang 3 in der WM-Tabelle.