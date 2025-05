Nach Pole-Position: Rookie Quiles zahlte Lehrgeld

Nachdem Moto3-Rookie Maximo Quiles (Aspar) in Le Mans zunächst die Pole-Position erzielte, lief es im Rennen am Sonntag nicht mehr optimal für ihn. In seinem erst zweiten Grand Prix hat der 17-Jährige aber viel gelernt.

An seinem erst zweiten Moto3-Rennwochenende schnappte sich Rookie Maximo Quiles im Qualifying in Le Mans die Pole-Position. Somit hatte der 17-Jährige die beste Ausgangsposition für das Rennen. Dass sich der junge Spanier nach so kurzer Zeit schon so gut zurechtfindet in der Motorrad-Weltmeisterschaft, hat er bereits in Austin beweisen, als er bei seinem Debüt starker Fünfter wurde.

Im Rennen auf dem Circuit Bugatti kam Quiles zunächst sehr gut weg, und er konnte seine Führung behaupten. Kurz vor dem Ende der ersten Runde schlüpfte der bärenstarke Joel Kelso an ihm vorbei. In Runde 2 wurde der Moto3-Neuling dann von Angel Piqueras und David Munoz überholt. Zu Beginn der dritten Runde war Quiles auf Position 7 zurückgefallen. «Am Anfang hatte ich kein gutes Gefühl, vor allem mit dem Hinterreifen», haderte der Aspar-Pilot nach dem Rennen.

Quiles hielt sich zunächst in der Spitzengruppe und fiel dann weiter zurück – zwischenzeitlich lag er nur auf Rang 11. In der zweiten Rennhälfte konnte er sich wieder nach vorne kämpfen. In den letzten Runden lieferte er sich ein enges Duell mit Adrian Fernandez – im letzten Umlauf konnte er am Leopard-Honda-Piloten vorbeigehen und als Siebter die Ziellinie überqueren. «Mit der Zeit konnte ich mich fangen, aber ich war schon weit zurück. Ich habe versucht, wieder heranzukommen, aber ich hatte nicht genug Zeit», erzählte er. «Ich kämpfte mit einem anderen Fahrer, und das hinderte mich daran, die Top-5 zu erreichen, denn zu diesem Zeitpunkt hatte ich ein ähnliches Tempo wie die Fahrer an der Spitze. Ich bin glücklich, weil wir viel Erfahrung gesammelt haben – das wird uns in den nächsten Rennen helfen.»

Maximo Quiles kann auf ein starkes Rennwochenende zurückblicken. Er startete von der Pole-Position und führte das Feld immerhin fast eine Runde lang an. Wenn der Rookie weiterhin so eine steile Lernkurve hat, dann ist sein erster Sieg in der Motorrad-WM nur eine Frage der Zeit.

Die ersten beiden Saisonrennen in Thailand und Argentinien fehlte Quiles, da er dort noch nicht das Mindestalter von 17 Jahren erreicht hatte. Vertreten wurde Quiles in Buriram und Termas de Rio Hondo vom Österreicher Jakob Rosenthaler. Am 19. März war es dann so weit und Quiles feierte seinen 17. Geburtstag. Dann erzielte er in seinem ersten Moto3-Rennen in Austin den fünften Platz. Beim Training vor dem Katar-GP brach er sich dann seinen rechten Daumen – in Doha und Jerez war Quiles erneut zum Zusehen verdammt.

