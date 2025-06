Moto3-Leader Jose Rueda: Moto2-Debüt in Barcelona

Red Bull KTM Ajo-Pilot Jose Rueda verpasste beim Aragon-GP als Achter das Moto3-Podest, dennoch erhielt der Spanier von seinem Team die Gelegenheit, erstmals ein Moto2-Bike zu fahren.

Seit 2023 bestreitet Jose Rueda die Moto3 mit Red Bull KTM Ajo und steigerte sich stetig. In diesem Jahr führt der Spanier die Weltmeisterschaft mit fünf Siegen und sechs Top-3-Finishs aus acht Rennen mit 149 WM-Punkten souverän vor Angel Piqueras (97 P.) an.

Ausgerechnet sein Heimrennen in Aragon am vergangenen Wochenende war für Rueda das schlechteste Wochenende der Saison. Nach der Pole-Position kam der 19-Jährige nicht über Platz 8 hinaus. Sein Rückstand: Nur 0,860 sec! «Ich konnte mich nicht absetzen», bedauerte Rueda. «Die letzten Runden waren typisch für die Moto3. Es war schade, dass ich in der letzten Runde einen kleinen Fehler in Kurve 1 gemacht habe, denn das hat mich einige Positionen gekostet.»

Angesichts seiner starken Performance in der diesjährigen Moto3-WM bekam Rueda nun von Teamchef Niklas Ajo am Mittwoch die Gelegenheit, im Rahmen eines Track-Days auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die Moto2-Kalex zu testen. Rundenzeiten wurden nicht veröffentlicht. «Ich habe mich ausgezeichnet gefühlt. Die Anpassung ist schwierig und ich habe noch Raum für Verbesserungen, aber insgesamt war es ein sehr guter Tag», sagte der Teenager nach beachtlichen 92 Runden. «Ziel war, so viele Runden wie möglich zu fahren und ohne Druck Spaß zu haben – und das ist mal sicher gelungen! Wir werden sehen, ob ich dieses Motorrad in Zukunft noch öfter fahren kann.»

Ajo-Moto2-Stammfahrer und Aragon-Sieger Deniz Öncü spulte 88 Runden ab. «Wir haben viel gearbeitet und viele Teile ausprobiert. Es war also ein sehr arbeitsreicher Test für das gesamte Team», berichtete der Türke. «Wir haben versucht, die verschiedenen Gefühle und Reaktionen des Motorrads zu verstehen, und natürlich haben wir eine Menge Daten gesammelt. Ich bin mir sicher, dass sie für den Rest der Saison sehr nützlich sein werden. Wir haben noch eine Woche bis Mugello, also werden wir analysieren, welche Dinge wir bis dahin ändern sollten.»