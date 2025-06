Aragon-Krimi: David Muñoz triumphiert vor Rookie-Duo

David Munoz geht an Luca Lunetta vobei

Nach 17 spannenden Runden im MotorLand Aragon wurde in der deutschen Intact-Box gefeiert. David Munoz gelang mit einem perfekten Rennen der Durchbruch. WM-Spitzreiter Rueda strauchelte, Rookies staubten ab,

Das, was Marc Márquez für sich in der Königsklasse behaupten kann, das gilt 2025 für José Antonio Rueda in der Moto3. Der 19-Jährige aus der Mannschaft von Niklas Ajo dominierte alle Sessions im MotorLand und holte sich auch Startplatz 1 vor dem wiedererstarkten Luca Lunetta und Aspar-Hoffnungsträger Maximo Quiles.

Mit Alvaro Carpe fand sich ein weiterer Rookie in Reihe 2 wieder. Tech3-Pilot Jacob Roulstone auf Sechster sein bestes Trainingsergebnis erzielt. Während David Munoz für die deutsche Intact-GP-Einheit um Petter Öttl von Platz 9 in die 17 Rennrunden ging, hatte Teamkollege Guido Pini den Einzug ins Q2 verpasst – Startplatz 20 für den jungen Italiener. Nochmals vier Positionen dahinter, Noah Dettwiler aus der Schweiz.

Kurz nach 11 fiel der Startschuss zum achten Moto3-GP der Saison – mit dem klaren Favoriten Rueda auf Pole-Position. Unter dem Jubel der Fans wurde der Spanier seiner Rolle gerecht. Rueda übernahm sofort die Führung. Quiles quetschte sich an Lunetta vorbei auf Rang 2, Munoz schoss von 9 auf 4 – das Rennen war eröffnet.

Noch in Runde 1 erwischte es Stefano Nepa. Der Italiener ging im Mittelfeld nach einem Sturz von Vicente Perez mit zu Boden, fuhr weiter, musste aber die Box ansteuern.

WM-Dominator Ruedas Plan: eine Solo-Flucht. Die gelang zunächst nicht. Quiles, Munoz und Honda-Pilot David Almansa konnten das Tempo der Startnummer 99 mitgehen. Roulstone, Carpoe, Piqueras und Lunetta hatten die zweite Abteilung gebildet. Taiyo Furusato, der aus Reihe 2 in den Lauf gestartet war, gelang es nach schlechtem Start ebenfalls, Anschluss an Gruppe 2 zu finden.

Nach fünf Runden oder knapp einem Drittel der Distanz hatten sich die Top 4 um eine Sekunde entfernt – doch unter der Führung von Lunetta zogen sich die Ränge 5–10 wieder näher an die Spitze. Es entwickelte sich ein spannender Moto3-Großkampftag, an dem Rueda aber den Überblick an der Spitze behielt.

Kurz vor der Halbzeit: Pech für den jungen Australier Jacob Roulstone, die KTM des Tech3-Piloten verweigerte ihren Dienst.

Ernst machte derweil SIC58-Pilot Luca Lunetta. Der hatte nicht nur die Lücke zur Spitzengruppe zugefahren, sondern auch noch Quiles und Almansa für Platz 3 überholt.

Rueda vor Muñoz und Lunetta, so ging das Moto3-Feld in die zweite Rennhälfte. CIP-KTM-Dettwiler befand sich zu diesem Zeitpunkt auf Platz 20. Die achte Moto3-Episode blieb spannend. Während Rueda die Spitze hielt, rangelten neun Fahrer dicht dahinter um die weiteren Podestplätze. Fünf Runden vor der Flagge dann der erste Vorstoß von Luca Lunetta. Der Italiener attackierte erfolgreich und zog David Munoz gleich mit auf Platz 2. Rueda kam kurz aus dem Tritt und fiel binnen einer halben Runde auf Rang 6 ab.

Auch die Führung von Lunetta hielt nicht lange. Almansa und Quiles zogen vorbei. Im Finale erlebten die Fans im MotorLand eine weitere Gala-Vorstellung der kleinsten Hubraumklasse. Ein kontrolliertes und wildes Match, das auch zwei Runden vor Schluss noch 10 mögliche Sieger hatte.

Die letzte Runde: Rueda, der als Fünfter einbog, leistete sich einen Fehler und fiel bis auf Platz 8 ab. Auf den letzten Metern zeigten die Spanier David Munoz und Maximo Quiles den größten Biss. Die KTM-Piloten prügelten sich bis zur Linie – Munoz siegte. Der Vorsprung auf Rookie Quiles: 0,050 sec. Platz ging an Ruedas Teamkollegen Alvaro Carpe.

Während Rueda weiter souveräner Tabellenführer bleibt, jubelt die deutsche Intact-GP-Mannschaft über den Premieren-Sieg von David Muno und über eine Verbesserung auf WM-Rang 10.

Almansa, Lunetta und Piqueras blieben die Ränge 4, 5 und 6. Noah Dettwiler überzeugte – machte einige Positionen gut und verpasste als 16. maximal knapp einen WM-Punkt.

Ergebnisse Moto3 Aragon, Rennen (8. Juni):

1. David Munoz (E), KTM, 17 Runden in 33:33,745 min

2. Maximo Quiles (E), KTM, +0,050 sec

3. Alvaro Carpe (E), KTM, +0,381

4. David Almansa (E), Honda, +0,459

5. Luca Lunetta (I), Honda, +0,646

6. Angel Piqueras (E), KTM, +0,690

7. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,739

8. Jose Antonio Rueda (E), KTM, +0,860

9. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +1,160

10. Cormac Buchanan (NZ), KTM, +1,729

11. Taiyo Furusato (J), Honda, +3,639

12. Scott Ogden (GB), KTM, +6,517

13. Valentin Perrone (ARG), KTM, +6,581

14. Ruche Moodley (ZA), KTM, +7,253

15. Dennis Foggia (I), KTM, +15,449

16. Noah Dettwiler (CH), KTM, +22.739

WM-Stand nach 8 von 22 Rennen:

1. Jose Antonio Rueda, 149 Punkte. 2. Angel Piqueras 97. 3. Joel Kelso 86. 4. Alvaro Carpe 85. 5. Taiyo Furusato 67. 6. Luca Lunetta 63. 7. Adrian Fernandez 61. 8. Maximo Quiles 60. 9. David Almansa 56. 10. David Munoz 51. 11. Ryusei Yamanaka 49. 12. Matteo Bertelle 40. 13. Dennis Foggia 44. 14. Stefano Nepa 29. 15. Guido Pini 29.

Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 200 Punkte. 2. Honda 116.