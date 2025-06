Moto3 in Aragon: Rueda auf Pole, Munoz-Comeback

Jose Antonio Rueda war der Schnellste in der Aragon-Quali

Im Qualifying der Moto3 in Aragon sicherte sich Jose Antonio Rueda die Pole-Position. Luca Lunetta und Maximo Quiles machen Reihe 1 komplett. Intact-Pilot David Munoz crashte, konnte sich aber noch Platz 9 erkämpfen.

WM-Leader Jose Antonio Rueda von Team Red Bull KTM Ajo startet in Aragon von der Pole-Position! Luca Lunetta und Maximo Quiles gehen von den Rängen 2 und 3 ins Rennen. Auf Platz 9 gab es eine positive Überraschung nach einem Unfall.

Maximo Quiles, Ryusei Yamanaka, Taiyo Furusato und Vicente Perez hatten den Sprung aus dem Q1 ins Q2 geschafft und durften in der zweiten Session um die Spitzenplatzierungen mitfahren. Intact-Pilot Guido Pini musste wegen eines Sturzes früh im Zeittraining am Freitag ins Q1, verpasste den Sprung in die zweite Session als Siebter aber. Bitter für den erst 17-jährigen Rookie. Für Quiles sollte die Reise noch weit nach oben gehen.

David Munoz flog per Highsider mit noch 12 Minuten auf der Uhr ab, direkt danach verunfallte auch Adrian Fernandez. Beiden ist aber nichts Schlimmeres passiert.

Quiles, der den Umweg übers Q1 gegangen war, setzte sich mit einer 1:56,848 min mit noch gut acht Minuten an die Spitze des Feldes, dahinter Lunetta und Carpe. Zu diesem Zeitpunkt hatten alle bis auf die beiden Verunfallten jeweils eine gezeitete Runde gesetzt.

Während sich Munoz mit noch gut 5 Minuten zu fahren wieder auf die Strecke begab, hatte Angel Piqueras mit Problemen an seinem Motorrad zu kämpfen. Adrian Fernandez dagegen blieb in der Box, konnte die gesamte Session über keine Zeit setzen.

David Almansa war dann der Nächste, der verunfallte! Nach einem schnellen ersten Sektor flog er ab, schien noch an einer Begrenzung am Kiesbett hängen geblieben zu sein. Er lag zu diesem Zeitpunkt an Rang 5, fiel schließlich auf Platz 7 zurück.

In der Schlussphase wirbelte dann WM-Leader Jose Antonio Rueda das Feld durcheinander, eroberte mit einer 1:56,361 min die Spitze. Dahinter sortierte sich Lunetta ein, dann Quiles. David Munoz gelang das starke Crash-Comeback, er fuhr zwischenzeitlich auf Platz 9.

Rueda: «Ich bin sehr froh, hier die Pole zu haben. Die Strecke ist für mich was Besonders, ich genieße hier jede Runde. Im Rennen wird es mit den Reifen schwierig werden, aber wir bereiten uns darauf vor.»

Ergebnisse Moto3 Aragon, Qualifying 2 (7. Juni):

1. Jose Antonio Rueda (E), KTM, 1:56,361 min

2. Luca Lunetta (I), Honda, +0,026 sec

3. Maximo Quiles (E), KTM, +0,144

4. Alvaro Carpe (E), KTM, +0,402

5. Taiyo Furusato (J), Honda, +0,507

6. Jacob Roulstone (AUS), KTM, +0,632

7. David Almansa (E), Honda, +0,831

8. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,869

9. David Munoz (E), KTM, +0,974

10. Angel Piqueras (E), KTM, +0,995

11. Scott Ogden (GB), KTM, +1,025

12. Ryusei Yamanaha (J), KTM, +1,072

12. Cormac Buchanan (NZ), KTM, +1,388

14. Ruche Moodley (ZA), KTM, 1,406

15. Valentin Perrone (ARG), KTM, +1,535

16. Nicola Carraro (I), Honda, +1,734

17. Vicente Perez (E), KTM, +2,415

– Adrian Fernandez (E), Honda (keine Zeit)