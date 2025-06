Hafeneger Motorsport coacht Motorsport Team Germany 13.06.2025 - 07:20 Von Thorsten Horn

© Thorsten Horn Stefan Kiefer, Philipp Hafeneger, Jason Rudolph, Thias Wenzel, Robin Siegert, Anina Urlaß, Stefan Nebel, Fynn Kratochwil und Lukas Tulovic (v. l. n. r.)

Hafeneger Motorsport ist ab sofort offizieller strategischer Partner des Motorsport Team Germany in Sachen Straßenrennsport. In Most coachten Stefan Nebel und Lukas Tulovic die deutschen Hoffnungsträger erstmalig.