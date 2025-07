Quali, Sachsenring: Ogden auf Pole, Intact-Duo stürzt

Dramatisches Moto3-Qualifying für das deutsche IntactGP beim Grand Prix auf dem Sachsenring: David Munoz und Guido Pini stürzten, beendeten das Q2 aber dennoch in den Top-4. Scott Ogden stellte seine erste Pole sicher.

Nach dem komplett verregneten MotoGP-Qualifying mussten auch die Piloten der Moto3-WM auf nasser Strecke fahren, um die Startaufstellung für den Grand Prix am Sonntag zu definieren. Bevor die 18 Q2-Teilnehmer auf die Jagd auf die Pole gingen, wurden im Q1 die vier Tickets für den Aufstieg in den finalen Durchgang vergeben. Cormac Buchanan, Valentin Perrone, Eddie O’Shea und Noah Dettwiler stiegen ins Q2 auf.

Während das Q1 noch sehr geordnet ablief, ging es im Q2 deutlich chaotischer zu. IntactGP-Pilot Guido Pini flog bereits zu Beginn des Q2 in Kurve 8 ab. Der Italiener sorgte mit seinem Sturz für eine Unterbrechung, weil sein Motorrad die Airfences beschädigte. Die Uhr blieb bei 11:51 Minuten stehen. Alle Fahrer kehrten ohne gezeitete Runden an ihre Boxen zurück.

Nach der Wiederaufnahme der Session gab Adrian Fernandez das Tempo vor und führte das Klassement an. Beinahe alle Fahrer notierten rote Sektoren, die Reihenfolge änderte sich sekündlich.

IntactGP-Pilot David Munoz lag zwischenzeitlich vorn, kam drei Minuten vor dem Ende des Q2 aber in Kurve 8 zu Sturz und vergab damit die Chance, seine Rundenzeit weiter zu verbessern. Der Spanier hatte Glück, dass er im Laufe des Q2 nur drei Positionen verlor und die Session auf Position 4 beenden konnte. Für das Rennen am Sonntag hat er trotz Qualifying-Sturz dennoch eine gute Ausgangslage.

Kurz nach David Munoz kam Alvaro Carpe zu Sturz und sorgte im dritten Sektor für gelbe Flaggen. Zu diesem Zeitpunkt notierten viele Fahrer gute Rundenzeiten, die später gestrichen wurden. Auch WM-Leader Jose Antonio Rueda war betroffen und musste noch einmal nachlegen.

Scott Ogden meisterte das chaotische Qualifying am besten und stellte die Pole sicher. Es war die erste Pole eines Briten seit John McPhee vor fünf Jahren. Für seine schnellste Runde benötigte Ogden 1:35.001 Minuten. David Almansa war nur 0,042 Sekunden langsamer und holte den zweiten Startplatz. Guido Pini komplettierte trotz Sturz die erste Startreihe. Der Italiener lag 0,134 Sekunden zurück.

Die zweite Startreihe wird von David Munoz angeführt. Alvaro Carpe und Augusto Fernandez komplettieren die zweite Reihe. WM-Leader Jose Antonio Rueda erlebte kein gutes Qualifying und qualifizierte sich nur für Startplatz 12.

Erfreulich verlief das Qualifying für Noah Dettwiler, der sich Startplatz 14 sicherte. Der Schweizer kam bis auf eine Sekunde an die Polezeit heran. Landsmann Lenoxx Phommara muss vom letzten Startplatz in den Grand Prix gehen. Das Moto3-Rennen wird am Sonntag um 11:00 Uhr gestartet.

Ergebnisse Moto3 Sachsenring, Qualifying 2 (12. Juli):

1. Scott Ogden (GB), KTM, 1:35,001 min

2. David Almansa (E), Honda, +0,042 sec

3. Guido Pini (I), KTM, +0,134

4. David Munoz (E), KTM, +0,154

5. Alvaro Carpe (E), KTM, +0,251

6. Adrian Fernandez (E), Honda, +0,347

7. Maximo Quiles (E), KTM, +0,355

8. Cormac Buchanan (NZ), KTM, +0,371

9. Eddie O’Shea (GB), Honda, +0,538

10. Angel Piqueras (E), KTM, +0,603

11. Marcos Uriarte (E), KTM, +0,627

12. Jose Antonio Rueda (E), KTM, +0,630

13. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,872

14. Noah Dettwiler (CH), KTM, +0,977

15. Valentin Perrone (ARG), KTM, +1,005

16. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +1,075

17. Taiyo Furusato (J), Honda, +1,350

18. Jacob Roulstone (AUS), KTM, +1,501

Ferner:

25. Lenoxx Phommara (CH), Honda